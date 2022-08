UPL Polska rozwija sprzedaż usług, za które odpowiada UPL Crop Service. W ramach oferowanych rozwiązań możliwe jest zamówienie usługi przez stronę internetową, a w wyznaczonym terminie zostanie wykonana usługa zamgławiania przechowalni ziemniaków preparatem Argos, hamującym kiełkowanie.

– Argos bardzo dobrze łączy się z Fazorem. Fazor w polu i Argos w przechowalni poprawia to jakość plonu, zabezpieczą przed kiełkowaniem ziemniaków. Argos jest produktem naturalnym, otrzymujemy go z olejków eterycznych pomarańczy, które mają działanie kontaktowe i fizycznie uszkadzają kiełek. Zarejestrowana dawka to 100 ml/t. Interwał między aplikacjami to co najmniej 21 dni i w sezonie możemy zastosować maksymalnie 9 razy. 21 dni to jest minimum, a fizjologia bulw ziemniaka wskazuje, że zazwyczaj jest to 3-4 tygodnie. Należy więc obserwować, co się dzieje w przechowalni. Po zastosowaniu nie ma karencji i nie ma pozostałości – wyjaśnia Sebastian Wojtkowiak z UPL Polska.