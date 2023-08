Ministerstwo Polityki Rolnej Ukrainy nieznacznie podwyższyło prognozę zbiorów zbóż w 2023 roku o około 4 proc., ze względu na sprzyjające warunki pogodowe. Poinformował o tym minister Mykoła Solski.

Rewizja prognozy

Zrewidowaliśmy naszą prognozę tegorocznych zbiorów o 10 proc. w dół w porównaniu z ubiegłym rokiem. Ale pogoda jest całkiem dobra i już skorygowaliśmy tę prognozę w górę. Teraz sądzimy, że spadek produkcji wyniesie około 6 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem. To są wstępne dane, bo przed nami jeszcze kilka miesięcy – powiedział minister.

Jednocześnie M. Solski sprecyzował, że wstępna prognoza opierała się na zmianie struktury powierzchni zasiewów na rzecz droższych upraw, (np. soi czy nasion słonecznika zamiast kukurydzy), ale o niższym plonie. Wstępna prognoza brała pod uwagę problemy logistyczne, a także mniejsze inwestycje w grunty.

Nowe prognozy zbiorów dla zbóż

Według ministra, produkcja rzepaku będzie taka sama jak w zeszłym roku, może nawet trochę większa. Zbiory jęczmienia będą mniejsze, bo o 15-20 proc. mniej go zasiano. Pszenicy będzie mniej, bo również mniej zasiano. Mamy nadzieję, że kompensować wiosennymi uprawami.

Pod koniec czerwca pierwszy wiceminister polityki rolnej i żywnościowej Taras Wysocki prognozował tegoroczne zbiory zboża na Ukrainie na poziomie ok. 46 mln ton wobec 53,1 mln ton w poprzednim sezonie. Jednocześnie na początku lipca Ukraińskie Centrum Hydrometeorologiczne podało bardziej optymistyczne szacunki wynoszące ok. 49,6 mln ton.