Do każdego z nas trafiają oferty handlowe. Obecnie do zdecydowanej większości naszych gospodarstw dojeżdżają doradcy. Niestety, czasem to bardziej sprzedawcy niż opiekunowie gospodarstw.

Konkurencja na rynku środków do produkcji rolnej jest bardzo potrzebna. Niestety jest to miecz obosieczny - czasem brakuje miejsca na doradztwo, bo handel staje się najważniejszy

Dobre doradztwo jest potrzebne jak nigdy dotąd. Na rynku nie brakuje dobrych doradców, ale jest też wielu takich, którzy o rolnictwie nie mają dużego pojęcia

Zdrowa konkurencja jest potrzebna

Konkurencja na rynku środków do produkcji rolnej jest bardzo duża. Często do jednego gospodarstwa dojeżdża nawet kilku przedstawicieli handlowych zabiegających o współpracę. Oczywiście najbardziej zacięta konkurencja jest tam, gdzie koncentracja firm jest największa (oraz oczywiście w największych gospodarstwach). Nie ma w tym nic złego. Taka rywalizacja pomiędzy oferentami trzyma w pewnym stopniu ceny w ryzach i pozwala zapoznać się z różnymi technologiami. Trzeba jednak zachować dużą czujność. Niestety często doradztwo jest całkowicie spychane na bok kosztem handlu. Jest to jak najbardziej zrozumiałe - firmy żyją z marży i po to działają, funkcjonują, by zarabiać. Jednak idealnie by było, gdyby handel szedł ręka w rękę z uczciwym doradztwem. Zachowanie balansu jest tu jak najbardziej pożądane. Tymczasem spotykamy się niestety z różnymi sytuacjami - zdarzają się także i takie, gdzie doradztwo jest całkowicie pomijane kosztem samej tylko sprzedaży. Nie liczy się dopasowanie rozwiązania i jego skuteczność, a sama tylko transakcja.

Trzeba jednak wspomnieć, że w firmach jest też wielu fantastycznych doradców agrotechnicznych, dla których sprzedaż i doradztwo w pakiecie jest naturalne, a jednocześnie rolnictwo jest rzeczywiście ich pasją, a nie tylko rzemiosłem.

Dobry doradca zajmuje się optymalnym rozwiązaniem, a nie punktowaniem oferty konkurencji

W branży - tak jak wspominaliśmy - nie brakuje kapitalnych doradców agrotechnicznych. Doradców z bogatym zasobem wiedzy, bagażem doświadczeń polowych, ale też dobrze znających realia gospodarowania. Niestety często w naszych gospodarstwach pojawiają się osoby, które doradcami są tylko z nazwy. Przykład sprzed kilkunastu dni - w gospodarstwie pojawił się "doradca", który krytykował rozwiązanie herbicydowe firmy konkurencyjnej. Po czym zaproponował identyczny zestaw substancji aktywnych opakowanych tylko w inny brand... Co więcej, część analogicznych produktów pochodziła nawet od tego samego producenta, ale oferowane były przez różne dystrybucje pod innymi nazwami. Ów "doradca" nie miał pojęcia o substancjach aktywnych, a w istocie takżże o oferowanym przez siebie produkcie.

Uważać trzeba też na szczegóły konkretnych rozwiązań proponowanych przez niektórych sprzedawców. Przy złożonych zabiegach złożonych z kilku substancji spora różnica cenowa wynikać może nie do końca z ceny jednostkowej produktów. Autentyczny przykład z tej wiosny. Rolnik dopytywał w dwóch firmach o koszt zabiegu T-1 oraz regulacji. W jednej z firm zaproponowano mu zabieg w cenie nieco około 250 zł/ha (cyprodynil + fenpropidyna + trineksapak etylu). Po telefonie do kolejnego handlowca na bazie tych samych produktów zaproponowano mu rozwiązanie w cenie 180 zł/ha. Przy czym drugi z handlowców zwrócił uwagę rolnikowi, że poprzedni oferent próbował go oszukać. Ale oszukać - na dawkach - chciał w tym przypadku sprzedawca z drugiej firmy. Podczas gdy w pierwszym przypadku doradca podał dawki preparatów zgodne z zaleceniami, to drugi zaniżył je o około 30%. Tak więc gdzie tkwi problem? Z jednej strony kupujący nie dopytał o dawkowanie, a tylko o sam koszt zabiegu. To jego błąd. Z drugiej strony "doradca" z kolejnej firmy tak okroił dawki, że działanie fungicydów było zapewne znacznie ograniczone. O ile na herbicydach zaniżone dawki szybko zauważymy po braku ich skuteczności, tak w przypadku fungicydów nieuczciwy sprzedający pozostaje w istocie bezkarny, gdyż czynników mających wpływ na zdrowotność roślin jest bardzo wiele i o złym stanie plantacji niekoniecznie musi świadczyć słabszy zabieg fungicydowy.

Nie chcemy w gospodarstwach sprzedawców od wszystkiego

Niestety - nie ma co ukrywać, że trafiają do naszych gospodarstw również ludzie totalnie nieprzygotowani - merytorycznie ani praktycznie. Część z nich de facto rozpoczyna drogę w branży "agro" i tu jak najbardziej trzeba wykazać wyrozumienie - jeśli tylko chcą się uczyć i rolnictwo, tudzież szeroko pojęty sektor rolniczy, jest dla nich czymś więcej niż tylko kolejną profesją w życiu zawodowym. Ale doradzać chcą nam także - niestety - typowi sprzedawcy, którzy wczoraj pracowali w branży obuwniczej, dzisiaj szumnie nazywają się agronomami, a jutro będą sprzedawać wycieczki zagraniczne. Dla tej grupy branża w której działają nie ma większego znaczenia. Mogą handlować czymkolwiek. Niekoniecznie muszą znać się na produkcie czy branży, ale opanowali do perfekcji tajniki sprzedaży.

Rynek niekoniecznie weryfikuje słabe doradztwo. Na szczęście rolnicy, którzy "wyczują" takiego słabego doradcę sami rezygnują często ze współpracy. Rynek weryfikuje jedynie słabych sprzedawców. Ktoś może być bardzo rzetelnym agronomem ale wyniki sprzedażowe są gorsze - w świecie gdzie liczy się marża taki dobry doradca z niższym wynikiem sprzedażowym będzie szybciej eliminowany niż dobry sprzedawca z mizerną wiedzą na temat rolnictwa. Przyniesie on więcej pieniędzy dla firmy, ale czasem zaszkodzi de facto rolnikowi poprzez totalny brak dopasowania konkretnych rozwiązań do potrzeb rolnika. Solidne firmy dbają, by do takich sytuacji nie dochodziło. Wiedzą, że handel i doradztwo muszą iść ze sobą w parze. Najlepsi doradcy to tacy, którzy sprzedają produkty z oferty firmy poprzez dobrą opiekę nad gospodarstwem - klienci wracają, bo wiedzą, że otrzymają solidne rozwiązania.

Dobre doradztwo potrzebne jest teraz bardziej niż kiedykolwiek. Dopasowanie dobrego rozwiązania to w tej chwili balans pomiędzy ceną a jakością. W dobie potężnej destabilizacji rynku, a jednocześnie wycofywania kolejnych substancji aktywnych, biologizacji sektora agro czy ekoschematów, których wszyscy jeszcze się uczymy, ale też z drugiej strony coraz większej cyfryzacji rolnictwa - dobry i rzetelny doradca jest na wagę złota. Oby było takich więcej. Nie chcemy sprzedawców - tych już nie brakuje. Chcemy solidnych opiekunów gospodarstw.