Przy późno zakładanych plantacjach zbóż ozimych trzeba zwrócić uwagę na krzewienie. Ten proces będzie w dużej mierze determinować przydatność do siewów listopadowych.

Co do zasady tylko pszenica krzewi się jeszcze wiosną, w przypadku jęczmienia i żyta nie ma szans na wiosenne dokrzewianie

Jesienne krzewienie jest najbardziej produktywne

Pszenica dodrzewi się wiosną

Spośród zbóż ozimych najbardziej tolerancyjna na termin siewu jest pszenica ozima. W istocie jest wysiewana niemal od płowy września do grudnia. Zdarzały się wszak siewy pszenicy ozimej tuż przed Bożym Narodzeniem i ta plonowała lepiej aniżeli pszenica jara. Przy czym przewaga pszenicy na innymi zbożami wynika m.in. z możliwości krzewienia. Nawet przy późnych terminach siewu będzie ona w stanie dokrzewić się wiosną, ewentualnie trzeba będzie ingerować w proces krzewienia poprzez podanie np. azotu czy substancji aktywnych retardantów (np. CCC, trineksapak etylu). Oczywiście krzewienie jesienne jest najbardziej produktywne, dlatego też naszym założeniem powinien być jak najbardziej optymalny termin siewu, niemniej po późno schodzących roślinach pszenica ozima jest w stanie dość dobrze sobie poradzić.

Na pozostałe oziminy jest już nieco późno

Zupełnie inaczej jest z pozostałymi zbożami. Trzeba wspomnieć o pszenżycie, które w Polsce jest wyjątkowo popularne. Jako mieszanka cech żyta i pszenicy dziedziczy ona także część elementów obu zbóż. Jeśli chodzi o krzewienie to w przypadku pszenżyta proces ten odbywać się będzie przede wszystkim jesienią. Późne siewy tego zboża są nieco ryzykowne, aczkolwiek teoretycznie możliwe. W przypadku niektórych odmian siewy późniejsze są dopuszczalne - oczywiście po odpowiednim podniesieniu normy wysiewu i jednocześnie doborze odmian nadających się na późniejsze siewy oraz jednocześnie o wysokiej dynamice krzewienia. Tyle że aktualnie nawet i na pszenżyto jest już nieco późno i siew obarczony będzie pewnym ryzykiem.

Podobnie sytuacja wygląda z żytem oraz jęczmieniem ozimym. Co prawda zdarzały się już sytuacje, gdzie ryzykowano siew tych zbóż nawet początkiem listopada, ale umówmy się - to dość duży eksperyment. Szanse na dobre rozkrzewienie są niewielkie. Nawet jeśli zima nie przyjdzie szybko, a temperatury będą dodatnie, to pamiętajmy, że zboża potrzebują do osiągnięcia kolejnych faz rozwojowych odpowiedniej ilości stopniodni. Jednocześnie dochodzi tzw. fotoperiodyzm, czyli odpowiednie zaopatrzenie w światło słoneczne - tymczasem dzień staje się już coraz krótszy.

Można próbować z niektórymi formami jarymi

Jeśli więc koniecznie chcemy wysiewać inne zboże aniżeli pszenica jeszcze jesienią to można sprobować chociażby jęczmienia jarego - wspominaliśmy już o tym, że siew tej rośliny w terminie jesiennym, przy odpowiedniej agrotechnice, jest lepszym oziwązaniem aniżeli siew wiosenny. Przy czym na takie rozwiązanie też musielibyśmy decydować się już teraz. Oczywiście w grę wchodzą także pszenice przewódkowe, aczkolwiek te pozostawmy raczej na ewentualne siewy w styczniu czy lutym. W tej chwili wciąż lepiej wysiewać formę ozimą pszenicy.

Niemniej - podkreślmy - najpewniejszym rozwiązaniem jeśli chodzi o późny siew zbóż jest pszenica ozima. W przypadku tego zboża potencjalny spadek plonowania jest najniższy spośród ozimin. Żyto oraz jęczmień ze względu na brak możliwości wiosennego krzewienia mogą być zbyt dużym ryzykiem. Ewentualnie w grę wchodzi jeszcze pszenżyto ozime, ale i tu musimy liczyć się z tym, że termin listopadowy jest już nieco zbyt późny.