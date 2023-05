Wszystkie produkty w sklepach są drogie w stosunku do cen płodów rolnych. Przedsiębiorcy uzasadniają to wysokimi kosztami i rzecz jasna jest to prawda. Ale rolnicy też mają wysokie koszty, których w żaden sposób nie mogą zrekompensować cenami uzyskane za często nadal magazywnowane płody rolne.

Pszenica jest tańsza w stosunku do ubiegłego roku nawet o 40%

Wysokie koszty produkcji dotyczą wszystkich gałęzi gospodarki. Ale rolnictwo jest w specyficznej sytuacji, gdzie producent nie może ustalać ceny za swoje produkty

Zachwiany stosunek cen

Ceny zbóż przed "majówką" poszybowały mocno w dół. Pszenica konsumpcyjna wyceniana była lokalnie na południu Polski na 850 - 890 zł/t. Dramatycznie niskie ceny nie napawają optymizmem - choć to i tak bardzo delikatne określenie. 40%-owy spadek cen pszenicy - w stosunku do wyceny w czasie żniw - jest już faktem. Równie wysokie spadki dotyczą innych zbóż, rzepaku czy kukurydzy. Spore obniżki dotyczą cen mleka. W ogólnym rozrachunku niemal wszystkie płody rolne są tańsze od kilku do kilkudziesięciu procent.

Materiał siewny zbóż jarych kosztował przeciętnie około 3 tysięcy zł/t, czyli ponad trzykrotnie drożej niż w tym samym czasie pszenica, o jęczmionach, życie czy pszenżycie już nie wspominając. Cena oczywiście jest skorelowana z poprzednimi zbiorami i odnosząc ją do realiów z okresu lipiec / sierpień 2022 ma ona swoje uzasadnienie. Problem tkwi jednak gdzie indziej - zakup towaru przy tych cenach dokonywany jest pod kolejne zbiory. A jeśli ceny nie wzrosną, to sam zakup kwalifikatu na hektar przy normie wysiewu 150 kg/ha będzie nas kosztował około pół tony pszenicy (przy cenie 3 tysiące zł za materiał kwalifikowany i jednocześnie cenie skupu na poziomie 850 zł/t pszenicy). Aktualny stosunek ceny pszenicy do materiału siewnego to około 1: 3,5. Ostatnio, gdy pszenica była w takiej cenie jak obecnie stosunek ten kształtował się na poziomie około 1:2, ewentualnie 1:2,5.

Wysokie koszty trzymają ceny, a rolnicy produkują po kosztach

Ceny środków ochrony roślin co prawda nie wzrosły w ujęciu procentowym tak wysoko jak pozostały asortyment niezbędny do prowadzenia produkcji rolnej, ale i tutaj mamy oczywiście podwyżki. O nawozach wspominać może już nawet nie warto - te co prawda doczekały się sporych obniżek, ale nawet teraz cena saletry 34% na poziomie przekraczającym 2 tysiące zł/t jest absurdem w stosunku do wyceny pszenicy (można przyjąć, że normalny stosunek ceny to 1:1,2, maksymalnie 1:1,5). Inna sprawa, że jesienią większość średnich i dużych gospodarstw zakupiła przynajmniej część nawozu, chcąc zapewnić sobie przynajmniej pulę startową na wiosnę (saletra wówczas wyceniana była nawet w granicach 4,5 - 5 tysięcy zł/t). Przy nawożeniu na poziomie 150 kg N/ha sam koszt podania azotu to przy cenie 5 tysięcy zł/t to nawet ponad 2200 zł, czyli ponad 2,5 t pszenicy. Aktualny wskaźnik ceny pszenicy do saletry 34% to około 1:2,5 - 1:3

Ceny w sklepach nie są w żadnym stopniu uzależnione od oczekiwań rolników. Zwróćmy uwagę, że towar z naszych gospodarstw w rocznym ujęciu realnie tańszy jest w niektórych przypadkach nawet o ponad 40%, podczas gdy towary spożywcze, wciąż rok do roku są o kilkanaście procent droższe. I tak chleb wciąż utrzymuje wysokie ceny, a uzasadnieniem dla aktualnego poziomu cenowego są wysokie koszty energii, paliwa czy pracownicze. Problem w tym, że w gospodarstwa ponoszą takie same koszty jak inne przedsiębiorstwa, nie mogą natomiast dyktować ceny adekwatnej do warunków i kosztów.

Inflacja może i delikatnie spada, ale nie sposób oprzeć się wrażeniu, że w bardzo dużym stopniu kosztem rolników. W ujęciu rocznym niemal wszystkie produkty spożywcze wciąż są o kilkanaście procent droższe. Co prawda tanieją w wielu przypadkach zauważalnie, aczkolwiek żaden produkt spożywczy nie tanieje z tak wysoką dynamiką jak produkty rolne.

Nie mamy możliwości dyktowania cen

Aktualne ceny byłyby akceptowalne, ale tylko wówczas, jeśli rzepak będzie wyceniany na 3 tysiące zł/t, pszenica przynajmniej 1500 zł/t i kukurydza mokra w granicach 1000 zł/t. Mleko przy cenach na poziomie 2 zł/l to również balansowanie na granicy opłacalności. Jeden czy dwa słabsze miesiące, problemy z wydajnością połączone z niską ceną i wiele gospodarstw będzie w ogromnych tarapatach finansowych. Najgorsze w tym wszystkim jest, że rolnik nie może dyktować ceny. Każdy producent ustala cenę i podwyżki uzasadniając je rosnącymi kosztami. Rolnikom koszty wzrosły do wartości nieakceptowalnych, ale sprzedawać możemy tylko w takich cenach, jakie zaproponują nam odbiorcy.