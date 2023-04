Zobacz galerię

Postępujące okresy suszy latem, coraz cieplejsze zimy, anomalie pogodowe, ambitna polityka prośrodowiskowa Unii Europejskiej oraz szeroko pojęty wpływ wojny w Ukrainie na rynki rolne – to tylko jedne z najbardziej palących problemów, które z pewnością diametralnie zmienią polskie i europejskie rolnictwo. Czy preparaty biologiczne mogą stanowić odpowiedź na obecne i nadchodzące wyzwania? Okazuje się, że tak, a rewolucyjne koncepcje w tej dziedzinie opracowane są przez polską firmę biotechnologiczną BIO-GEN.

Polska firma biotechnologiczna BIO-GEN funkcjonująca na rodzimym rynku od ponad 30 lat specjalizuje się w badaniach oraz hodowli bakterii służących do produkcji ekologicznych preparatów mikrobiologicznych przeznaczonych do uprawy roślin, hodowli zwierząt gospodarskich, utylizacji nieczystości czy bioremediacji zbiorników wodnych. W 2020 roku na podstawie technologii BIO-GEN powstała spółka Bio-Lider, której jednym z udziałowców jest kapitan reprezentacji Polski w piłce nożnej - Robert Lewandowski. Pod tą samą nazwą funkcjonuje również marka produktów biologicznych dedykowanych produkcji polowej, warzywniczej, czy sadowniczej. Pomimo początkowego sceptycyzmu rolnicy przekonują się do rozwiązań mikrobiologicznych na swoich polach, bowiem biopreparaty z serii Bio-Lider stosowane są od dłuższego czasu na powierzchni setek tysięcy hektarów w całej Polsce, a powierzchnia ta cały czas rośnie.

Jakie mechanizmy działania mikroorganizmów wykorzystywane są w uprawach polowych, sadowniczych i warzywniczych oraz jak to się ma do obecnych i przyszłych wymagań?

Biologiczne wiązanie azotu atmosferycznego

Wśród bogactwa gatunków wolnożyjących mikroorganizmów glebowych znajdują się bakterie, które zdolne są do przeprowadzania mechanizmu wiązania azotu atmosferycznego, czyli redukcji azotu atmosferycznego do form przyswajalnych dla roślin. Wspomniany proces w naturze może zachodzić na zasadzie symbiozy np. z roślinami bobowatymi oraz w sposób niesymbiotyczny, niezależnie od obecności roślin. Do mikroorganizmów symbiotycznych zaliczamy bakterie brodawkowe z rodzaju Rhizobium oraz Bradyrhizobium, które wg licznych źródeł są w stanie wiązać nawet do 500 kg N/ha rocznie. Do mikroorganizmów niesymbiotycznych możemy zaliczyć bakterie wolnożyjące w glebie m.in. z rodzaju Azotobacter, czy Arthrobacter.

Biotechnologia z pomocą wyizolowanych z natury bakterii wiążących azot pozwala na zredukowanie stosowanych dawek mineralnych nawozów azotowych. Takie rozwiązanie znajduje się w ofercie Bio-Lider już od 3 sezonów i jest nim AzotoPower. Wydajność produktu pozwala na związanie do form przyswajalnych przez rośliny 30 do 50 kg N/ha rocznie. Ilość azotu wiązanego przez bakterie niesymbiotyczne oczywiście nie jest w stanie w pełni zastąpić stosowania nawozów konwencjonalnych, jednakże w obliczu ograniczeń związanych z polityką Europejskiego Zielonego Ładu stanowi skuteczne i ekologiczne uzupełnienie technologii nawożenia roślin uprawnych.

Miniony sezon i zachwiany rynek nawozów mineralnych pokazał, że stosowanie AzotoPowera wiąże się również z oszczędnościami wynikającymi ze zmniejszenia dawek nawozów, co potwierdzają liczne wyniki badań oraz przede wszystkim rezultaty uzyskiwane na setkach tysięcy hektarów upraw.

Solubilizacja fosforu

Jednym z globalnych wyzwań, o którym niewiele się mówi są kurczące się zasoby wykorzystywane do produkcji nawozów sztucznych. Mowa o fosforytach, z których produkuje się mineralne nawozy fosforowe. Szacuje się, że globalne wydobycie tych minerałów w 90% wykorzystywane jest w przemyśle nawozowym, a ich zasoby wystarczą, przy optymistycznym scenariuszu, na ok. 70 lat. Pytanie – co dalej?

W tym przypadku biotechnologia również może stanowić odpowiedź na narastający problem. Wyselekcjonowane szczepy bakterii PSB (Phosphorus Solubilizing Bacteria) w produkcie FosfoPower wytwarzają kwasy organiczne i enzymy, które efektywnie przekształcają uwstecznione w glebie formy fosforu do form łatwo przyswajalnych pobieranych przez rośliny. Warto podkreślić, że niedostępnych form fosforu w glebowych zasobach organicznych i nieorganicznych jest zdecydowanie więcej niż form dostępnych dla roślin. Ponadto szacuje się, że po zastosowaniu nawozów fosforowych jedynie 20-25% składnika pokarmowego jest przyswajane przez rośliny w pierwszym roku po aplikacji, a w ciągu trzech kolejnych lat efektywność ta sięga raptem 60% przyswojenia składnika pokarmowego. Oznacza to, że 40% wprowadzanego fosforu do gleby wraz z nawozami fosforowymi nigdy nie została pobrana przez rośliny, ponieważ uległa uwstecznieniu. Są to straty, na które w obecnych czasach producentów rolnych zwyczajnie nie stać. Doglebowa aplikacja FosfoPower pozwala na udostępnienie roślinom uprawnym nawet 45 kg P 2 O 5 na hektar, co odpowiada zawartości składnika w 100 kg superfosfatu potrójnego i pokrywa zapotrzebowanie na wyprodukowanie 4,5 t ziarna pszenicy oraz 2t nasion rzepaku.

Rewitalizacja środowiska glebowego

Wieloletnie, intensywne ingerowanie w strukturę gleby poprzez szereg zabiegów uprawowych wpłynęło na zubożenie gleb w pożyteczne mikroorganizmy, które są podstawą życia glebowego i odpowiadają za szereg pożądanych reakcji.

Mówiąc o glebie w aspekcie produkcji roślinnej nie można również pominąć kwestii bytowania w niej patogenów chorobotwórczych, takich jak grzyby z rodzaju Fusarium powodujące fuzariozy. Innymi zagrożeniami, których źródłem w głównej mierze jest gleba oraz resztki pożniwne są także choroby rzepaku ozimego, takie jak Zgnilizna twardzikowa (Sclerotinia sclerotiorum), oraz coraz częściej spotykana na terenie całego kraju Werticilioza rzepaku (Verticillium longisporum), które w dobie wycofywania szerokiej gamy substancji czynnych w fungicydach przez Komisję Europejską stanowią poważne zagrożenie dla uzyskiwania plonu wysokiej jakości.

Do tego dochodzi problem efektywnego zagospodarowania resztek pożniwnych, które nie tylko stanowią miejsce zimowania patogenów oraz szkodników (w tym Omacnicy prosowianki) ale jednocześnie są znakomitym źródłem składników pokarmowych dla uprawy następczej.

Odpowiedzi na powyższe problemy powinny być kompleksowe, bo tylko w ten sposób możemy zadbać o środowisko glebowe. Jedną z pozytywnych praktyk mogą stanowić rewitalizujące glebę produkty mikrobiologiczne. Takim produktem jest RewitalPRO+, który zawiera odpowiednio wyselekcjonowane 13 szczepów bakteryjnych w bardzo wysokiej koncentracji. Cyklicznie stosowane preparatu korzystnie wpływa na zachowanie pożądanej gruzełkowatej struktury gleby, tym samym poprawiając stosunki powietrzno-wodne gleby. Jednocześnie dzięki regularnemu wprowadzaniu do środowiska glebowego bakterii celulolitycznych, proteolitycznych, lipolitycznych i promieniowców zawartych w RewitalPRO+ rozkład resztek pożniwnych jest nawet 2-krotnie szybszy, z czym wiąże się szereg korzyści.

Po pierwsze, słoma jest ogromnym rezerwuarem cennych składników pokarmowych, które szybciej są udostępniane roślinom następczym. Po drugie, szybsza mineralizacja resztek organicznych to także ograniczone miejsce bytowania dla patogenów chorobotwórczych, szkodników oraz przywrócenie właściwej równowagi mikrobiologicznej.

Biostymulacja oraz poprawa zdrowotności roślin uprawnych

Postępujące zmiany klimatyczne to już nieodłączny problem, z którym borykają się producenci rolni w całej Europie. Warto stawiać na rozwiązania, które są w stanie ograniczyć straty powodowane przez okresowe susze, czy też późne przymrozki.

Nowoczesne rozwiązania biotechnologiczne oparte na mikroorganizmach (i nie tylko) znajdują swoje miejsce w technologiach uprawy wpływając również na stymulację wzrostu i rozwoju roślin. Taki efekt powodowany jest przez liczne metabolity m.in. fitohormony, które wydzielane są w trakcie życia komórki bakteryjnej. W obliczu postępujących zmian klimatycznych jest to element ograniczający straty plonowania powodowane czynnikami stresowymi. W praktyce rozwiązania tego typu można wykorzystać w postaci np. zaprawy nasiennej. W ofercie Bio-Lider, takim produktem jest SuperPower, który korzystnie wpływa na zdolność kiełkowania nasion, wschody oraz początkowy wigor roślin. Wzmocnienie roślin w początkowym okresie wzrostu, to gwarancja wyższych plonów.

Drugą opcję stanowi oprysk nalistny jako prewencja przed wystąpieniem niekorzystnych warunków środowiska lub stymulacja w momencie wystąpienia problemu. Rozwiązaniem od lat sprawdzonym w gospodarstwach produkcyjnych na terenie całego kraju jest ImPROver+, stymulator wzrostu oparty na związkach fenolowych wytwarzanych przez rośliny. Jest to znakomity antystresant, który zapobiega stratom powodowanym m.in. przez późne przymrozki.

Biotechnologia to również możliwość wsparcia ochrony fungicydowej roślin uprawnych, co w dobie wycofywania licznych substancji czynnych oraz uodparniania się patogenów na popularne rozwiązania może stanowić bardzo wartościowy element, co udowadnia seria BaktoTARCZA, w tym BaktoTARCZA P w uprawach polowych.

Pożyteczne bakterie zawarte w preparatach, dzięki kolonizacji powierzchni roślin i powstaniu efektu ,,zajętego miejsca” tworzą naturalną barierę mikrobiologiczną redukującą straty związane z występowaniem chorób roślin uprawnych powodowanych przez patogeny grzybowe. Aplikacja BaktoTARCZA P w kombinacji z fungicydami (rozwiązanie hybrydowe) pozwala na obniżenie dawki chemicznego środka ochrony roślin nawet o 50% bez strat w plonowaniu.

Rozwiązania mikrobiologiczne to nie tylko doskonały przykład wyjścia naprzeciw wymaganiom strategii ,,Od pola do stołu” ale również tym stawianym przez dynamiczne zmiany klimatu.

Słowo na zakończenie

Działanie mikroorganizmów z pewnością nie stanowi rozwiązania wszelkich problemów, z którymi aktualnie zmagają się producenci rolni. Trzeba jednak uczciwie stwierdzić, iż dzięki osiągnięciom współczesnej biotechnologii możliwe jest obniżenie dawek wymienionych wyżej środków produkcji bez strat w wielkości i jakości plonu, co jest ogromną zaletą w związku ze zmianami, które tak szybko się zbliżają. Jednocześnie biotechnologia cały czas dynamicznie się rozwija, co zwiastuje że w przyszłości może stanowić coraz ważniejszy element uprawy roślin w skali globalnej.