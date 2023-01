Koncepcja Zielonego Ładu narzuca zmniejszenie stosowania środków ochrony roślin, od lat wykorzystywanych w rolnictwie. Pożądane metody ochrony są opracowywane tak, by wykazywać nieznaczne oddziaływanie na środowisko, a także niską toksyczność dla ludzi i zwierząt. Wprowadzenie w tym celu biopreparatów staje się lepszą alternatywą i koniecznością, niż stosowanie syntetycznych nawozów i pestycydów.

Biopreparaty chronią rośliny przed czynnikami chorobotwórczymi oraz korzystnie wpływają na ich rozwój. Wśród nich wyróżniamy bionawozy, biostymulatory, biopestycydy i preparaty mikrobiologiczne. Składają się żywych mikroorganizmów i przeważnie na ten moment, są wykorzystywane jako środki wspomagające chemiczne czy syntetyczne preparaty i nawozy.

Według opracowania „Aktualny stan wiedzy na temat biopreparatów stosowanych w rolnictwie” (2021), pośród biopestycydów wyróżniamy preparaty oparte na bakteriach z rodzajów: Pseudomonas i Bacillus oraz grzybach z rodzajów: Trichoderma, Coniothyrium, Beauveria. Wśród tego rodzaju preparatów wyróżniamy bioinsektycydy, biofungicydy, bioherbicydy, biobakteriocydy i bionematocydy.

Korzystne dla roślin, jest również działanie biopreparatów na glebę. Jak podaje prof. dr hab. Danuta Sosnowska, preparaty mikrobiologiczne poprawiają chemiczne, fizyczne i mikrobiologiczne właściwości gleb, dzięki czemu stymulują wzrost i plonowanie niektórych gatunków roślin uprawnych. Preparaty mikrobiologiczne, znajdują zastosowanie pod postacią szczepionek. W publikacji „Aktualny stan wiedzy na temat biopreparatów stosowanych w rolnictwie” wyróżniono szczepionki zawierające bakterie wiążące azot atmosferyczny w symbiozie z korzeniami roślin bobowatych oraz opracowane m.in. na bazie różnych gatunków grzyba z rodzaju Trichoderma sp. Pośród preparatów mikrobiologicznych znajdziemy też mikroorganizmy blokujące rozwój szkodników, jak preparat zawierający bakterie z grupy Bacillus thuringiensis.

Tematyką preparatów mikrobiologicznych stosowanych w praktyce rolniczej, szerzej zajmuje się Prof. UPP, dr hab. Alicja Niewiadomska (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu). Jak podkreśla dr hab. Niewiadomska, preparaty mikrobiologiczne wspomogą uprawę buraka cukrowego, ale by zadziałały efektywnie muszą być spełnione pozostałe wymagania dla wzrostu buraka cukrowego.

-Można w jakiś sposób wspomóc pobieranie mikro- i makro- elementów, ale musimy mieć na uwadze, że to co limituje wzrost buraka, to na pewno azot i woda. Możemy je wspomóc, ale nie odłączyć. By mikroorganizmy działały efektywnie, stanowisko musi być przygotowane. Ważne jest przede wszystkim odpowiednie pH na poziomie około 6. Skuteczność większości biopreparatów zależy też od temperatury, wilgotności, zabiegów agrotechnicznych i tak jak mówiłam, zasobności gleby – wyjaśniała dr hab. Alicja Niewiadomska.