Trwają zbiory słonecznika w kraju. Póki co, rozpoczynający się sezon nie napawa optymizmem. Ceny w niektórych skupach są o połowę niższe niż przed rokiem, do tego na ten moment więcej jest zainteresowanych sprzedażą, niż kupujących. Wiele z notowanych firm skupowych nie przyjmuje nasion, bądź oferuje odbiór na listopad lub grudzień.

Słonecznik od kilku lat stał się rośliną coraz chętniej uprawianą na polskich polach. W ubiegłym sezonie osiągnęliśmy rekord areału tej uprawy, z wynikiem 64 761 ha (w 2021 r. – 19 518 ha). Jednak wysokie koszty produkcji oraz spadki cen na skupach, spowodowały mniejsze zasiewy słonecznikiem w tym roku. Według szacunków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, tegoroczna powierzchnia uprawy wynosi 54 163 ha. Przy obecnych cenach w skupach, w kolejnym sezonie może nas czekać ponowna redukcja powierzchni uprawy.

Produkcja słonecznika w Europie

Monitoring rolnictwa w Europie prowadzony jest za pomocą systemu MARS. We wrześniowym biuletynie przedstawiono prognozy plonowania roślin uprawnych w 2023 r. Światowym liderem w produkcji nasion słonecznika jest Ukraina, która według opracowań MARS za rok 2023 powinna zebrać więcej o 20% - odnotowując wzrosty powyżej średniej z 5 lat.

Nieco gorsze perspektyw plonów są spodziewane w rejonach dotkniętych suszą w miesiącach letnich. Z powodu utrzymującego się niedoboru opadów prognozowane są mniejsze zbiory w krajach jak Rumunia, czy choćby Bułgaria.

Średnia spodziewanych plonów słonecznika dla krajów UE wynosi 2,20 t/ha. Największe średnie plony prognozowane są dla Węgier - rzędu 3,12 t/ha, a najmniejsze dla Hiszpanii – 1,00 t/ha. W Polsce średnie plony powinny wynieść 2,23 t/ha wobec 2,40 t/ha w 2022 r.

Ceny słonecznika na skupach początkiem października 2023

Jeśli chodzi o ceny nasion, najczęściej podawany jest przedział rzędu 1100-1350 zł/t netto. Jeszcze we wrześniu notowania cenowe podawane były na poziomie 1400-1700 zł/t. W ubiegłym roku, ceny słonecznika w sezonie żniwnym wynosiły średnio 2100-2300 zł/t, co daje spadek niemalże o połowę rok do roku.

Zbiory nasion ruszyły, a jak przyznają punkty skupowe, do tej pory na rynku pojawia się więcej zainteresowanych sprzedażą niełupek, a mniej jest kupujących. Niedługo czeka nas pełnia zbiorów kukurydzy, a tu zainteresowanych skupem i suszeniem ziarna jest więcej. Konkurencyjna kukurydza, która zapełni magazyny może więc utrudnić sprzedaż słonecznika.

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen zbóż z 04 października 2023 r. w poszczególnych punktach skupu w zł/t netto (na podstawie wywiadu telefonicznego).

Cedrob S.A. – cena sprzed 2 tyg. 1500 zł/t, na ten moment skup nie przyjmuje słonecznika,

Osadkowski S.A. (województwo dolnośląskie ) – 1350 zł/t z odbiorem na grudzień,

Agrii – 1200 zł/t – cena na region południowego wschodu,

BayWa (południe kraju) – orientacyjne ceny na listopad 1330 zł/t, na ten moment skup nie przyjmuje słonecznika,

Agrito Sp. z o. o. (województwo wielkopolskie) – 1100 zł/t,

TRANSROL Sp. z o.o (województwo wielkopolskie) – 1310 zł/t,

Agro Gold (województwo świętokrzyskie) – 1320 zł/t,

Grupa Producentów Rolnych ERGO-ROL Sp. z o.o. (województwo lubuskie) – 1050 zł/t,

P.P.H.U. KAMPOL (województwie łódzkie) – 1300 zł/t,