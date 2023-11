System drenarski powinien działać i tyle. Tylko że nie zawsze działa, a dojście do ładu wcale nie jest prostym zadaniem.

Pola z problemami melioracyjnymi stanowią niemałe wyzwanie podczas jesiennej uprawy przeplatanej częstymi opadami deszczu

System drenarski często nie działa na stanowiskach przez lata zaniedbanych. Do jego przeglądu dochodzi niejednokrotnie dopiero, kiedy pole idzie np. w dzierżawę

Brak dobrego drenażu utrudnia prace przez cały rok

Uprawa pola o niesprawnej drenarce jest ogromnym wyzwaniem. Każdy, nawet najmniejszy opad, utrudnia, a czasem wręcz uniemożliwia sprawne wykonanie pracy. Niekoniecznie dotyczyć musi to całego pola - czasem tylko część działki ma problemy z prawidłowa gospodarką wodną. Ale ta część może zablokować całe pole - bo w jaki sposób uprawiać jeśli zastoiska wodne pojawiają się na środku pola czy punktowo w różnych miejscach? Można co prawda czekać na lepsze warunki, ale na takich polach te mogą nigdy nie nadejść.

Na zdjęciach widzimy sytuację, gdy ciągnik wraz z pługiem dosłownie "zapadł" się w ziemię w jednej chwili. Maszyna została "wciągnięta" w miejscu w którym zastoiska wodnego teoretycznie nie było - na powierzchni co prawda zauważalna była maź, ale wydawało się, że spód jest twardy. Tymczasem profil glebowy na kilkudziesięciu centymetrach nie pozwalał na filtrowanie wody do jeszcze niższych warstw. Wskutek tego cała suma opadów z ostatnich kilkunastu dni skumulowana została w jednym miejscu - w warstwie 40 - 50 cm gleby.

Pomimo optymalnych warunków na polu na działce jest fragment z niesprawna melioracją, który znacznie utrudnia wykonywanie jakichkolwiek prac. Fot. Karol Bogacz

Systemy melioracyjne pól to nie sprawa na jeden sezon. Trzeba nadrabiać zaległości

Problemy drenarskie niestety często są kwestią wieloletnich zaniedbań. Drenaż jest często zatamowany korzeniami, a jego uszkodzenia mechaniczne powodują, że także i mułem. Rowy melioracyjne także pozostawiają wiele do życzenia.

Na terenach Polski zachodniej, które przed II wojną światową znajdowały się na terytoriach niemieckich (województwa lub duże fragmenty dolnośląskiego, opolskiego, warmińsko mazurskiego, lubuskiego czy zachodniopomorskiego) wcześniej działała drenarka niemiecka. Po zakończeniu działań wojennych i przejęciu gruntów na wielu polach melioracje zaczęła wykonywać strona polska. Niestety niejednokrotnie przerywała ona sprawną wcześniej niemiecką. Tymczasem mapy niemieckiej melioracji nie zawsze są dostępne - zostały często wywiezione do Niemiec lub zaginęły. Mamy więc często sytuację, kiedy za odprowadzanie wody odpowiadają dwa systemy drenarskie. W najgorszym układzie nie działa ani polska ani też niemiecka - polska przerwała linię niemiecką a sama już przestała odbierać wodę. W takim układzie do ładu dojść niezwykle trudno, bo pod ziemią mamy prawdziwy labirynt.

Sprawdzajmy rowy melioracyjne

Pewnym rozwiązaniem są rowy melioracyjne. Przy czym te są niejednokrotnie zaniedbane - zarośnięte i zamulone. Jeśli ich stan jest właśnie taki to system drenarski nie ma prawa sprawnie działać. Nawet jeśli wszystkie arterie drenarskie na polu są drożne to przy zaniedbanych rowach melioracyjnych woda utrzymuje zbyt wysoki poziom. Konsekwencję tego jest blokada odprowadzenia jej ze zbieraczy i sączków z pola. Dodatkowo, jeśli woda z pola nie znajduje ujścia do rowów melioracyjnych, dochodzi do zamulania systemu drenarskiego.

Struktura gleby w miejscach, gdzie system drenarski nie działa prawidłowo, jest uszkodzona. Nawet na ziemiach o bardzo dobrej jakości rośliny mają utrudnione zadanie. Fot. Karol Bogacz

Sam system drenarski niejednokrotni okazuje się pozarywany. Wystarczą nawet pojedyncze pęknięcia, by cała arteria uległa zablokowaniu. Niedrożność wynika z opadającej do środka ziemi, i wrastania się korzeni roślin, ale jest także spowodowana bytowaniem płazów w rurach.

Zimą warto więc wykonać przegląd systemu drenarskiego na polach gdzie zastoiska pojawiają się cyklicznie. To praca czasochłonna, ale taki zimowy serwis drenażu pozwoli nam zaoszczędzić nerwy w późniejszym czasie prac polowych i zbiorów. Tym bardziej, że chodzi nie tylko o "topiące się" na polu maszyny. W przypadku słabej jakości melioracji cierpią także rośliny uprawne - w przypadku dłuższej wegetacji w bardzo mokrym środowisku gniją i obumierają. Tymczasem w takich miejscach pojawiają się chwasty lubiące tereny podmokłe - te jest poźniej dość ciężko wyeliminować z plantacji.