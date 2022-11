PROCAM, Bio-Gen i Bio-Lider na drodze po rekordy wspierają rolników i nie tylko

Konferencje z firmami PROCAM, Bio-Gen i Bio-Lider stały się okazją do wręczenia nagród laureatom Ligi Mistrzów Plonowania oraz do ogłoszenia współpracy z kierowcą rajdowym Krzysztofem Hołowczycem. Wniosek ze spotkań jest jeden: do bicia rekordów niezbędna jest dobra współpraca.

Liga Mistrzów Plonowania Liga Mistrzów Plonowania to wspólny projekt doradców agronomicznych firmy PROCAM oraz współpracujących z nimi rolników. Jak mówił Michał Ciszak, prezes zarządu PROCAM, celami projektu było przekazywanie praktycznie użytecznej wiedzy i uzasadnionych ekonomicznie rozwiązań, wzrost poziomu fachowości w gospodarstwach oraz wprowadzenie rozwiązań biologicznych do praktyki rolniczej. Zwieńczeniem współpracy było wyłonienie najlepiej plonujących upraw w kraju i poszczególnych województwach w kategoriach: pszenica, rzepak, kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę. Ustanawianie rekordów odbywało się pod nadzorem Kancelarii Rekordów. - Wśród kilkudziesięciu gospodarstw, które brały udział w Lidze Mistrzów Plonowania, średni plon ziarna pszenicy wyniósł 9,49 t/ha, rzepaku - 5,04 t/ha, a kukurydzy przy wilgotności 14 proc. - 12,1 t/ha - opowiadał Dariusz Wyczling, dyrektor działu sprzedaży i agronomii. Pszenica - rekordy 2022 W tym roku uczestnikom Ligi Mistrzów Plonowania nie udało się pobić ustanowionego w 2020 r. rekordu Polski w plonie ziarna pszenicy, który uzyskano od odmiany Argument, a wyniósł on 12,567 t/ha. Rekord w 2022 r. ponownie pozwoliła jednak pobić pszenica Argument. Tegoroczne wyniki prezentowały się następująco: 1 miejsce: 12,358 t/ha, odmiana Argument. Gospodarstwo pana Norberta Lipowskiego, Tomaryny, woj. wargmińsko-mazurskie

2 miejsce: 11,394 t/ha, odmiana RGT Ritter. Gospodarstwo pana Tomasza Rusinka, Orły, woj. podkarpackie

3 miejsce: 11,273 t/ha, odmiana Findus. Gospodarstwo Pegrol, Suchy Dąb, woj. pomorskie Ponadto wyróżnieni zostali rekordziści województw: w woj. mazowieckim (Długołęka) pan Jacek Ruszczyński z wynikiem 11,159 t/ha (odmiana Argument), w woj. kujawsko-pomorskim (Słup) pan Stefan Ziętarski z wynikiem 10,86 t/ha (odmiana RGT Ritter), w woj. zachodniopomorskim (Śmiechów) pan Grzegorz Skrzypczak z wynikiem 10,848 t/ha (odmiana Findus), w woj. opolskim (Rogożany) pan Szymon Głogiewicz z wynikiem 10,636 t/ha (odmiana Argument), w woj. lubelskim (Olszowiec) pan Adrian Kałkus z wynikiem 10,173 t/ha (odmiana RGT Ritter). Firma PROCAM przedstawiła również nowości odmianowe w swojej ofercie pszenic ozimych: Chevignon oraz RGT Depot. Rzepak - rekordy 2022 Tegorocznemu rekordziście udało się jednocześnie ustanowić nowy rekord Polski w plonie nasion rzepaku. Wyniki na rok 2022 prezentowały się następująco: 1 miejsce: 6,421 t/ha, odmiana LG Baracuda. Gospodarstwo pana Wacława Szozdy, Maćkowice, woj. podkarpackie

2 miejsce: 5,956 t/ha, odmiana Batis. Gospodarstwo pana Patryka Kraszewskiego, Kraszewo Czarne, woj. mazowieckie

3 miejsce: 5,86 t/ha, odmiana LG Absolut. Gospodarstwo panów Leszka i Radosława Sroka, Lipinka, woj. pomorskie Rekordzistami z pozostałych województw zostali: pan Szymon Głogiewicz (Rogożany, woj. opolskie) z wynikiem 5,789 t/ha (odmiana LG Absolut), gospodarstwo Agrofarm (Łodygowo, woj. warmińsko-mazurskie) z wynikiem 5,791 t/ha (odmiana LG Absolut), pan Krzysztof Niemczyk (Kościelec, woj. kujawsko-pomorskie) z wynikiem 5,665 t/ha (odmiana Batis), pan Mateusz Kwiatkowski (Lublin, woj. lubelskie) z wynikiem 5,624 t/ha (odmiana LG Absolut), pan Jarosław Wyszyński (Wojny Pogorzel, woj. podlaskie) z wynikiem 5,603 t/ha (odmiana LG Absolut), pan Bartosz Bogusz (Jesionowo, woj. zachodniopomorskie) z wynikiem 5,341 t/ha (odmiana Hamilton). - Niewiele brakuje nam do rekordu światowego, a zwróćmy uwagę, że nowy rekord Polski został pobity na odmianie kiłoodpornej LG Baracuda - podkreślił Dariusz Wyczling. Dariusz Wyczling dodał, że wartą uwagi nowością w ofercie jest odmiana LG Auckland, która oprócz odporności na TuYV i suchą zgniliznę kapustnych cechuje się tolerancją na werticiliozę i cylindrosporiozę. Kukurydza - rekordy 2022 Rekord plonu kukurydzy ziarnowej za rok 2022 stał się jednocześnie nowym rekordem kraju. Ustanowił go pan Zdzisław Cwanek (Nowa Wieś Niemczańska, woj. dolnośląskie) z wynikiem 19,792 t/ha przy wilgotności 14% z odmiany Glumanda. Na drugim miejscu uplasował się wynik 17,7 t/ha od odmiany Citadel, który uzyskał pan Zbigniew Maślanka (Dziektarzew, woj. łódzkie). Trzecie miejsce należy do pana Huberta Opulskiego (Mąkolin Kolonia, woj. mazowieckie), który od odmiany Tonifi CS uzyskał plon 16,704 t/ha. W tak niekorzystnym dla kukurydzy kiszonkowej sezonie najlepszy wynik należy do pani Emilii Łaszkiewicz (Jawty Wielkie, woj. warmińsko-mazurskie) z wynikiem 52,76 t/ha od odmiany SM Kurant. Kompleksowe doradztwo dla najlepszych wyników Jak podczas konferencji podkreślał Dariusz Wyczling, sukces rolników współpracujący z firmą PROCAM umożliwiło wdrożenie kompleksowej technologii, zawierającej w sobie właściwy dobór odmiany i przedplonu, racjonalny system nawożenia i skuteczny program ochrony upraw. W tym celu firma PROCAM kieruje do rolników pakiety technologiczne: Zboża Plon 10+ t (na najlepsze stanowiska i intensywną technologię produkcji, o najwyższym potencjale plonotwórczym), Zboża Zielony Pak, Zboża Standard, Super Rzepak, Ziemniak 2023, Kukurydza 2023, Kukurydza Zielony Pak, Buraki Wiosna 2023. Wśród ciekawych produktów, które można znaleźć w pakietach technologicznych wymienić można szereg preparatów mikrobiologicznych. Dariusz Wyczling przedstawił m.in. FosfoPower, który według zapewnień firmy przekształca nieprzyswajalne formy fosforu do form dostępnych dla roślin, poprawiając jego wykorzystanie o 20-40 proc. FosfoPower Innym produktem mikrobiologicznym jest AzotoPower - jak opisuje firma zawarte w produkcie bakterie pozwalają na zaopatrzenie roślin w azot; z kolei zaprawa SuperPower zdaniem firmy PROCAM stymuluje wzrost roślin, m.in. poprzez wzrost masy korzeniowej o 30-40 proc. RewitalPro+ to produkt, który doradcy firmy polecają m.in. do rozkładu resztek pożniwnych, a BactoTarcza P do higienizacji upraw. AzotoPower Dariusz Wyczling jako ważne elementy portfolio zaznaczył produkt NHCa Delta, czyli nawóz, którego zadaniem ma być dostarczanie stabilizowanego azotu w formie amidowej oraz adiuwant doglebowy Hurricane Soil. Zdaniem Dariusza Wyczlinga jedną z zalet produktu jest poprawa skuteczności zwalczania wyczyńca w zabiegach herbicydowym z dodatkiem adiuwanta o 10-15 proc. NHCa Delta Wśród biologicznych środków ochrony roślin skupiono się na preparatach OstriniaStop przeciwko omacnicy prosowiance oraz DeliaStop przeciwko śmietce kapuścianej. Współpraca biotechnologii i sportów motorowych Podczas konferencji firm Bio-Gen, Bio-Lider oraz PROCAM ogłoszono, że będą one sponsorami kierowcy rajdowego, Krzysztofa Hołowczyca, podczas jego powrotu do rajdu Dakar w 2024 r. Krzysztof Hołowczyc wystartuje w rajdzie z logo Azotopower. - Połączyła nas pasja i wspólne spojrzenie na świat. Dam z siebie wszystko, by stanąć na podium z napisem Azotopower dla tych firm i wszystkich tych, którzy te bakterie stosują na swoją ziemię - mówił podczas konferencji Krzysztof Hołowczyc.

