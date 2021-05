PROCAM CUP 2021: Wracamy do gry!

Przed nami już V jubileuszowa edycja największego turnieju piłkarskiego dla dzieci z małych miejscowości i wsi. Siedem turniejów eliminacyjnych, wielki finał w Ustce oraz nagroda główna w postaci wyjazdu na mecz Reprezentacji Polski. Emocji nie zabraknie.

To kolejna odsłona imprezy organizowanej przy współpracy firm PROCAM Polska oraz BASF Polska. W ubiegłym roku ze względu na sytuacje epidemiczną w kraju rywalizacje sportową zastąpiły treningi poprowadzone przez znanych szkoleniowców, na czele z Marcinem Dorną trenerem Reprezentacji Polski do lat 16. W tym roku zachowując wszelkie środki ostrożności, organizatorzy postanowili wrócić do pierwotnej idei, a więc turnieju piłkarskiego.

- Z niecierpliwością oczekujemy na kolejną edycję naszego wspaniałego wydarzenia. Bezsprzecznie możemy o nim mówić jako o największym turnieju piłkarskim dla dzieci z małych miejscowości i wsi. Na przestrzeni kilku lat nasz projekt zmobilizował już tysiące dzieci do rozwijania swoich sportowych zainteresowań. Od samego początku ideą turnieju jest wspieranie, umożliwianie rozwoju i realizacji pasji młodych ludzi z obszarów wiejskich – wyjaśnia Michał Ciszak, prezes zarządu PROCAM Polska.

W zmaganiach o miano najlepszej drużyny V edycji turnieju PROCAM CUP udział wezmą 42 drużyny z całej Polski, a więc ponad tysiąc młodych piłkarzy i piłkarek. Warto podkreślić,

że w tym roku w rywalizacji udział wziąć mogą chłopcy z roczników 2010 i młodsi oraz dziewczynki z roczników 2009 i młodsze, a zespoły mogą być męskie, żeńskie lub mieszane.

Tegoroczne turnieje eliminacyjne odbędą się w Karlinie (woj. zachodniopomorskie), Gostyniu (woj. wielkopolskie), Środzie Śląskiej (woj. dolnośląskie), Ciechocinku (woj. kujawsko-pomorskie), Ryjewie (woj. pomorskie), Łańcucie (woj. podkarpackie) oraz Nowych Proboszczewicach (woj. mazowieckie). Wielki finał zaplanowany został na niedzielę 29 sierpnia

w nadmorskiej Ustce. Nagrodą dla zwycięzców turnieju będzie tradycyjnie wyjazd na mecz piłkarskiej Reprezentacji Polski.

Podczas turnieju zorganizowany zostanie również konkurs na najlepszy film video lub najlepsze zdjęcie o tematyce „Praca rolnika teraz jeszcze cenniejsza”. Nagrody w tym konkursie ufundowała firma BASF Polska, będąca współorganizatorem wydarzenia od samego początku. Dokładny regulamin i warunki konkursu pojawią się już wkrótce.

W środę 12 maja uruchomiona zostanie rejestracja do udziału w turnieju, która potrwa do 11 czerwca. Spośród nadesłanych zgłoszeń wylosowanych zostanie 42 uczestników piłkarskiej rywalizacji. Znaczacy jest fakt, że w tym roku formuła turnieju rozszerzona została z 6 do 7 turniejów eliminacyjnych, a do wielkiego finału w Ustce awansują zwycięzcy poszczególnych turniejów eliminacyjnych oraz jedna z drużyna z drugiego miejsca, która uzyska największą liczbę punktów w turniejach regionalnych. W ubiegłym roku chętnych było niemal 100 drużyn.

– Ogromne zainteresowanie turniejem to dowód na to, że nasza idea ma sens. Chcemy w ten sposób zaszczepiać w dzieciach z małych miejscowości i wsi miłość do sportu. Udział w naszym turnieju może być również przepustką do wspaniałej kariery piłkarskiej – mówi Artur Juszczyński, dyrektor sprzedaży w firmie BASF Polska. Dla wszystkich drużyn przygotowane zostaną kompletne stroje piłkarskie, które przekazane zostaną drużynom na własność.

Przypomnijmy, że turniej PROCAM CUP to największy w Polsce turniej dla dzieci z małych miejscowości i wsi związany z projektem PZPN „Piłka Dla Wszystkich”.

W latach 2017-2020 w wydarzeniu udział wzięło blisko 3500 młodych piłkarek i piłkarzy z całej Polski. Dotychczasowymi zwycięzcami rywalizacji sportowej byli: UKS Giganci Radymno,

LKS Korzenica i Sparta Sycewice. Patronat nad wydarzeniem sprawuje Polski Związek Piłki Nożnej. Tegoroczne rozgrywki patronatem medialnym objął miesięcznik TopAgrar.

Regulamin turnieju - http://procamcup.pl/regulamin/

Zgłoś drużynę - http://procamcup.pl/wp-content/uploads/2020/01/zgloszenie_PROCAM_CUP_2021.pdf

Zwycięzcy wcześniejszych edycji wydarzenia:

Procam Cup 2017 – UKS Giganci Radymni

Procam Cup 2018 – LKS Korzenica

Procam Cup 2019 – Sparta Sycewice

*Procam Cup 2020 – organizacja profesjonalnych treningów piłkarskich

Harmonogram turnieju Procam Cup 2021