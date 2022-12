Problem ze sprzedażą kukurydzy dotyczy licznych podmiotów skupowych na terenie kraju. Tym bardziej w trudnej sytuacji znajdują się producenci rolni, którzy jeszcze są w trakcie zbiorów kukurydzy i mają kłopot ze zbytem ziarna. Środowiska rolnicze apelują więc o ograniczenie importu tego zboża z Ukrainy, bądź o zwiększenie wymogów kontroli.

Zbiory ziarna kukurydzy trwają jeszcze we wschodnich częściach Polski. Na Podlasiu, Zamojszczyźnie, Lubelszczyźnie, a także na Podkarpaciu sporo kukurydzy "stoi na polach". W ostatnim komunikacie publikowanym przez Izbę Zbożowo-Paszową, eksperci wskazali na trudności w handlu ziarnem na rynku zbożowym. Jest to tłumaczone mniejszym zapotrzebowaniem na ziarno, ze strony wytwórni pasz i młynów. Podobnie jest z eksportem kukurydzy.

Jak wynika z informacji podanej przez PAP, eksport ziarna z Polski nie jest opłacalny, ze względu na jego zbyt wysokie ceny. Widoczne jest to zwłaszcza po kolejnych wstrzymywanych przyjęciach kukurydzy, przez krajowe podmioty. Tym samym trudno liczyć na przyspieszenie tempa eksportu zbóż, w kolejnych tygodniach sezonu.

Ziarno kukurydzy pozostanie na polach

O sytuację na rynku zbóż we wschodniej części kraju zapytaliśmy Dariusza Ciochanowskiego, który zajmuje się zarówno produkcją kukurydzy, jak i skupem płodów rolnych w województwie podlaskim, a którego wypowiedź w mediach społecznościowych na ten temat stała się bardzo popularna. Jak przyznaje producent, w rejonach Podlasia wiele plantacji kukurydzy jeszcze oczekuje na zbiór, a przez niesprzyjające warunki pogodowe i brak zainteresowania ze strony skupów - wiele może pozostać na polach.

Kilka tysięcy hektarów kukurydzy ziarnowej pozostało do zbioru (na Podlasiu). Po ostatnich opadach deszczu, marznącej mżawce, większość roślin jest oblodzona. Do tego dochodzą opady śniegu, prognozowane również na kolejne tygodnie - w takich warunkach sporej ilości upraw nie będzie dało się już zebrać bez strat dla jakości i plonu. Rynek stoi, my jako punkty skupu mamy problem w sprzedaży ziarna, a rolnicy nie mając zbytu - znajdują się w niełatwej sytuacji – podkreślał Ciochanowski.

Producent zaznaczał, że według jego obserwacji przyczyną zawirowań jest wpływające do Polski i skupowane przez większe firmy handlowe zboże z Ukrainy.

– Skupy wolą kupować tańsze, ukraińskie ziarno. W naszych okolicach, codziennie obserwuje kilkadziesiąt ciężarówek czekających na wjazd, podobnie jest też czy to na Lubelszczyźnie czy na Podkarpaciu. Widocznie znaczna część firm jest zainteresowana kupnem ziarna tańszego, a takie oferuje Ukraina. Często powtarzam pewną sentencję „każdy chce zarabiać, jednak żeby ktoś mógł się wzbogacić, to drugi musi stracić” i tak jest obecnie na naszym rynku – komentuje dla farmer.pl rolnik.

Kilka tysięcy hektarów kukurydzy ziarnowej pozostało do zbioru na Podlasiu. W skupach potrącane są koszty nie tylko za wilgotność, ale też za mykotoksyny, fot.MM

Problem ze sprzedażą ziarna, nie tylko kukurydzy

Podczas rozmowy z redakcją Ciochanowski zwracał uwagę, że ten proceder trwa już od kilku miesięcy.

-Już w sierpniu, gdy woziłem rzepak do dużych firm skupowych, stały tam ciężarówki z towarem z Ukrainy. Także wjeżdża to do nas nieprzerwanie, od sezonu letniego - choć możliwe, że wtedy były to mniejsze ilości. Obecnie widzimy co się dzieje z cenami, a towaru importowanego musi być więcej – dodawał.

Skupujący podkreślał również, że w obecnie przyjmowanym przez skupy zbożu, potrącane są koszty nie tylko za wilgotność, lecz także za mykotoksyny. Może być to związane z późnym zbiorem, jednak do ceny doliczane są kolejne potrącenia.

- Podpisałem kontrakt na kukurydzę o danej cenie, dziś mam kwotę niższą przez straty na DONach (czyli zagrzybienie ziarna) i odliczone przykładowo 100 zł/t, następnie odchodzi kolejne 30-40 zł za zanieczyszczenia i poprzeczka wilgotności ziarna też jest podniesiona – tłumaczył Ciochanowski.

Jako usługodawca, zajmujący się skupem zbóż, Dariusz Ciochanowski nakreślał również, że w ostatnim okresie nie ma możliwości sprzedaży zbóż, w tym głównie pszenicy i żyta, co nie miało miejsca w latach ubiegłych.

Niestety dostępna jest w nieograniczonych ilościach kukurydza z Ukrainy, podobnie jest z pszenicą. Dostaje wiele telefonów od rolników z pytaniem, czy skupuję zboża – pszenicę i żyto, więc ja dzwonie dalej, gdzie to mogę sprzedać – i nie mam takiej możliwości. Zwykle o tej porze roku nie było problemu ze sprzedażą znacznych ilości zboża, jednak w tej chwili nie ma takiej możliwości, bo magazyny są zapełnione. Rozumiem, że firmy paszowe też muszą patrzeć ekonomicznie i kupić towar tanio, a że jest dostępne tańsze ziarno ukraińskie, korzystają z okazji – podsumował producent.

Na co zwracał uwagę, to stałe zmiany w produkcji rolnej i niepewność rynku.

- Na Podlasiu przez lata były produkowane ziemniaki, dziś tej produkcji nie ma, była cukrownia i produkcja buraka cukrowego – to również upadło. Podlasie znane było jako zagłębie trzody chlewnej, a dziś z blisko 1700 stad pozostało około 100. Rolnicy zmienili branżę na uprawy kukurydzy czy rzepaku, a dziś jest problem ze zbytem. Także przyszła produkcja jest również niepewna – dodawał Ciochanowski.

Tym samym wiele środowisk rolniczych, apeluje o działanie do ministerstwa rolnictwa. Jako rozwiązanie proponują wprowadzenie skupu interwencyjnego kukurydzy, a także przede wszystkim zwiększenie kontroli towaru na granicy. Problem braku możliwości sprzedaży ziarna kukurydzy widoczny jest nie tylko na wschodzie kraju.