18 stycznia ukazał się raport Komisji Europejskiej na temat rolnictwa ekologicznego. Zawiera on szczegółowe informacje o produkcji ekologicznej w krajach Unii Europejskiej. Polska, na tle pozostałych państw członkowskich, nie wypada korzystnie.

Według raportu „Organic farming in the EU - a decade of organic growth”, udział gruntów rolnych UE pod rolnictwem ekologicznym wzrósł w latach 2012-2020 o ponad 50%, przy wzroście rocznym o 5,7%. W zestawieniu, grunty pod uprawy ekologiczne wzrosły we wszystkich krajach UE z wyjątkiem Polski (po kilku latach spadków ponowny wzrost odnotowano w 2019 r.).

Produkcja ekologiczna w krajach UE

W 2020 r. powierzchnia gruntów pod rolnictwo ekologiczne stanowiła 14,8 mln ha, tj. 9,1% całkowitej powierzchni gruntów rolnych w UE i blisko 20% powierzchni na świecie. Największy udział w uprawie miały trwałe użytki zielone (42%), pasze zielonkowe (17%), zboża (16%) oraz uprawy trwałe, takie jak owoce, oliwki i winnice (11%).

Kraje o największym areale rolnictwa ekologicznego w UE to Francja, Hiszpania, Włochy i Niemcy. W 2020 r. 59% ogółu upraw stanowiły te ekologiczne. W szczególności Francja zwiększyła swoją powierzchnię rolnictwa ekologicznego o prawie 150% od 2012 r.

Udział użytków rolnych w systemie ekologicznym (średnia unijna 9,1%), osiągnął w 2020 r. ponad 25% w Austrii i ponad 20% w Estonii i Szwecji. Dla porównania w Irlandii i na Malcie, liczba ta utrzymała się poniżej 2%.

Ekologiczna hodowla zwierząt stanowi niewielki odsetek produkcji

Jak podają autorzy raportu, pomimo wzrostu produkcji ekologicznej ogółem, produkcja zwierzęca w tym systemie pozostaje niewielka w stosunku do całości produkcji w UE. W 2020 r. hodowla stanowiła ok. 6,0% pogłowia bydła, 7,2% (2019) owiec i kóz utrzymywanych w hodowli metodami ekologicznymi, a w przypadku drobiu i trzody chlewnej oszacowano to odpowiednio na 3,6% i 1,0%.

Według opracowania, ekstensywne systemy żywienia trawą dla bydła, owiec i kóz, mogą być łatwiejsze i tańsze do przekształcenia w ekologiczne. Natomiast konwersja jest bardziej złożona w przypadku żywienia ziarnem, ze względu na wyższe wydatki na paszę ekologiczną i surowsze przepisy.

Wysoki udział żywego inwentarza ekologicznego utrzymywany jest w Austrii (22% bydła, 35% owiec i kóz oraz 3% trzody chlewnej), Szwecji (24% bydła, 32% owiec i kóz oraz 3% trzody chlewnej), Danii (15% bydła i 3% trzody chlewnej) i na Łotwie (26% bydła, 36% owiec i kóz oraz 1% trzody chlewnej).

Jak wygląda produkcja ekologiczna w Polsce?

W naszym kraju potrzebne są spore nakłady, by móc porównywać produkcję ekologiczną do pozostałych krajów UE. Z raportu wynika, że powierzchnia upraw ekologicznych w Polsce spadła na kilka lat po 2014 roku. Niewielki wzrost odnotowano od 2019 r. i przypuszczalnie będzie się on utrzymywał. Niemniej jednak, powierzchnia użytków rolnych w ramach rolnictwa ekologicznego w Polsce (3,5% w 2020 r.) jest nadal znacznie poniżej średniej UE.

44% polskich gospodarstw ekologicznych stanowią producenci roślin uprawnych. Produkcja zwierzęca – głównie drobiu i bydła – jest bardzo ograniczona.

Na podstawie danych FADN dla gospodarstw, ceny ekologicznej pszenicy w Polsce są niewielkie. W porównaniu do pozostałych krajów, gdzie cena ekologicznej pszenicy może być dwukrotnie wyższa niż konwencjonalnej. W przypadku mleka istnieje nawet tzw. ujemna luka cenowa - wskazuje raport.

W Polsce konsumenci wydają średnio mniej niż ok 10 euro na mieszkańca rocznie na żywność ekologiczną. Jak czytamy, barierami rozwoju rynku żywności ekologicznej są: niski poziom dostaw surowców; słabo rozwinięte kanały rynkowe; stosunkowo wysokie ceny; niższa siła nabywcza (77% średniej UE) oraz niższa świadomość konsumentów krajowych. Perspektywy rozwoju rynku żywności ekologicznej w Polsce w nadchodzących dekadach ma przed sobą dobre perspektywy, ale nadal jest w początkowej fazie rozwoju.