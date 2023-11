Prof. Witold Szczepaniak będzie prelegentem konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie, która odbędzie się we wtorek 14 listopada w Warszawie. Poruszy temat stosowania produktów biologicznych w podstawowych uprawach polowych.

Podczas tegorocznej konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie 2023 pierwszą cześć sesji agrotechnicznej pt. Biopreparaty a nawożenie otworzy prof. Witold Szczepaniak z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Wygłosi on wykład pt. Biopreparaty – bionawożenie – nawożenie, interakcje. Jakie są synergie? Podczas swojego wystąpienia zaprezentuje wynik własnych badań i odpowie na najważniejsze pytanie z punktu widzenia praktyki rolniczej: czy stosowanie tych produktów ma uzasadnienie, jak się sprawdzają i czy stanowią uzupełnienie klasycznego nawożenia. Profesor powie, na co powinien rolnik zwracać uwagę, wybierając biopreparaty do swoich upraw.

A co jeszcze czeka nas w pierwszej części sesji agrotechnicznej?

AGROTECHNIKA cz. I

Biopreparaty a nawożenie • 11:30-12:30 • Sala GALAXY I