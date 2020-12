Profi Pak – zbuduj solidny fundament ochrony zbóż w zabiegu T-1

Na nowy sezon firma Belchim przygotowała zestaw fungicydowy, który zabezpiecza plantacje pszenicy ozimej przed infekcjami chorób zbóż nawet przez 4 tygodnie. Tylko zdrowe rośliny mogą w pełni pracować na przyszły plon ziarna.

Profi Pak to nowy, kompleksowy zestaw fungicydowy do stosowania w zbożach, zabezpieczający rośliny przed najczęściej występującymi chorobami. Można go stosować od BBCH 30 do 61- (BBCH 30 to początek strzelania w źdźbło) od pierwszego międzywęźla do całkowicie widocznego kłosa gdy widoczne są pierwsze pylniki. Rozwiązanie to jednak szczególnie polecane jest do stosowania w pierwszym zabiegu (tzw. T-1) ze względu na długotrwałe działanie ochronne, dobre właściwości mączniakobójcze oraz wysoką skuteczność w zwalczaniu chorób podstawy źdźbła. Pakiet zastosowany w zabiegu T-1 buduje solidny fundament ochrony dla nowych, wiosennych przyrostów.

Podwójna siła w dwóch substancjach czynnych

Profi Pak składa się z dwóch fungicydów:

PROFINITY 180 SC – zawiera pyriofenon (180 g/l), który powoduje zaburzenia w cytoszkielecie i syntezie białek motorycznych (miozyna, aktyna);

PROTENDO 300 EC – zawiera protiokonazol (300 g/l). Substancja ta hamuje syntezę ergosterolu poprzez interakcję z enzymem 14α-demetylacji w szlaku biosyntezy lanosterolu.

Profi Pak zwalcza szerokie spektrum chorób

Substancje czynne w produktach są tak dobrane, aby wzajemnie się uzupełniały oraz zapewniały szeroki zakres zwalczanych chorób, gwarantując wysoki poziom efektywności zastosowanej ochrony. Produkt charakteryzuje się wielokierunkowym działaniem. Działa zapobiegawczo, interwencyjnie, a także wyniszczająco na pojawiające się w łanie patogeny grzybowe. Co więcej, wybrane związki mają różne mechanizmy działania, co ma ogromne znaczenie w przypadku szerzenia się zjawiska odporności. Pyriofenon (wg klasyfikacji FRAC) należy do grupy B6, natomiast protiokonazol – do grupy G1.

Tak dobrane substancje skutecznie zwalczają: mączniaka prawdziwego zbóż i traw, rdze brunatną pszenicy, rdze żółtą, septoriozę paskowaną liści pszenicy, brunatną plamistość liści (DTR), septoriozę plew, fuzariozę kłosów.

Skuteczność potwierdzona w badaniach

Warto zaznaczyć, że pyriofenon szczególnie zabezpiecza na długo plantacje przed niekontrolowanym rozwojem sprawcy mączniaka prawdziwego zbóż i traw (Blumeria graminis), także przy silnej presji tej choroby. Substancja ta wywołuje zmiany morfologiczne w strukturze grzyba, hamuje rozwój grzybni oraz tworzenie nowych zarodników. Potwierdzeniem tego są badania szklarniowe wykonane przez Institute of Phytopathology Christian-Albrechts-University of Kiel, Germany.

W doświadczeniach tych wykorzystano odmianę pszenicy ozimej Ritmo – bardzo podatną na mączniaka prawdziwego zbóż i traw. Pomiędzy roślinami testowymi umieszczono obiekty z roślinami silnie porażonymi tym patogenem. Następnie prowokowano sztuczny ruch powietrza i wykorzystano foliowe tunele w celu zwiększenia presji oraz przyspieszenia terminu wystąpienia infekcji na zdrowych roślinach. Pyriofenon wyróżnił się szczególnie w przypadku zastosowania zapobiegawczego. Jeśli do infekcji mączniakiem (inokulacji) doszło po 16 dniach od zabiegu, to skuteczność produktu nawet po 26 dniach od aplikacji fungicydu utrzymywała się na wysokim poziomie 70%.

Z kolei w przypadku, gdy do inokulacji doszło już 2 dni po zabiegu, po 3 tygodniach od aplikacji skuteczność mączniakobójcza oceniania była na ponad 80%.

Ochrona kłosa razem z Profi Pak

Należy tu także zaznaczyć, że to rozwiązanie można stosować maksymalnie 2 razy w sezonie. Dlatego przy takim postępowaniu zaleca się wykonać:

pierwszy zabieg w terminie od początku fazy strzelania w źdźbło (BBCH 30) do fazy widocznego, nierozwiniętego liścia flagowego (BBCH 37);

drugi zabieg można wykonać w stadium BBCH 65 (pełnia fazy kwitnienia), pozwala on zabezpieczyć kłosy pszenicy przed występowaniem fuzariozy kłosów, septoriozy plew, a liść flagowy chroni przed dalszym rozwojem chorób liści.

W sprzedaży dostępne są dwa warianty gotowych pakietów: Profi Pak na 3 ha oraz na 15 ha.