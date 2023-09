Abares: całkowita produkcja australijskich roślin ozimych w sezonie 2023/2024 spadnie o 34 proc do 45,2 mln ton.;

Według najnowszej prognozy Australijskiego Biura ds. Ekonomiki i Nauki o Rolnictwie i Zasobach (Abares), po trzech kolejnych latach rekordowej produkcji, całkowita produkcja australijskich roślin ozimych w sezonie 2023/2024 spadnie o 34 proc do 45,2 mln ton.

El Niño obniżył prognozy

Abares stwierdził, że przewidywany rozwój zjawiska pogodowego El Niño wpływa na obniżenie prognoz.

Analiza przeszłych wydarzeń El Niño sugeruje, że wpływ klimatu może być zmienny. Jeśli warunki będą jeszcze bardziej suche i gorętsze niż oczekiwano, perspektywy upraw prawdopodobnie jeszcze bardziej się pogorszą w regionach, w których uprawy ozime mają niewielką wilgotność gleby.

Zbiory poniżej średniej 10-letniiej

Abares stwierdził, że stanowi to niewielką korektę w górę w stosunku do prognozy z czerwca, ale pozostaje poniżej średniej z 10 lat wynoszącej 46,4 mln ton.

Prognozuje się, że plony zbóż ozimych będą poniżej średniej ze względu na utrzymujące się suche warunki w kluczowych północnych regionach upraw. Spadek oczekiwanych plonów w północnych regionach upraw prawdopodobnie zostanie częściowo skompensowany większym potencjałem plonów w południowych regionach upraw.

Mniej ozimin niż przed rokiem

Abares odnotowuje spadek produkcji pszenicy o 36 proc. do 25,4 mln ton. Ta rewizja w dół jest o 4 proc. niższa od średniej z 10 lat i znacznie niższa od zeszłorocznego rekordu wynoszącego 39 mln ton.

W raporcie stwierdzono, że produkcja jęczmienia została nieznacznie skorygowana w górę w stosunku do prognozy z czerwca, ale oczekuje się, że spadnie o 26 proc. rok do roku do 10,5 mln ton, czyli o 6 proc. poniżej średniej z 10 lat.

Produkcja rzepaku również została skorygowana w górę, ale przewiduje się, że spadnie o 38 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem gospodarczym do 5,2 mln ton, ale pozostanie znacznie powyżej średniej z 10 lat ze względu na powierzchnię upraw szacowaną na drugą, co do wielkości w historii.

Agencja podała, że prognozuje się, że powierzchnia zasiewów roślin ozimych w sezonie 2023/2024 zmniejszy się z roku na rok, ale pozostanie historycznie wysoka i wyniesie 23 mln hektarów, co stanowi 4 proc. powyżej średniej z 10 lat do lat 2022/2023. Spadek wynika głównie z 6 proc. zmniejszenia powierzchni upraw w Nowej Południowej Walii i Australii Zachodniej.