PROSAN MAX S - efektywność, wygoda, skuteczność

Skuteczne rozwiązanie w nawożeniu roślin na wiosnę jest zastosowanie naturalnego nawozu pozyskanego z fermentacji melasy buraka cukrowego – PROSAN MAX S 16-0-5 + 45 SO3 z kompleksem biostymulujący CALKORIUM (zawierającym wapń, mikroelementy, cukry oraz wyselekcjonowane L-aminokwasy), który stanowi istotę produktu.

Doskonale wiemy, że to właśnie poprzez biostymulację rośliny wykazują wyższą tolerancję na czynniki stresowe występujące w środowisku. Następuje intensyfikacja procesów fizjologicznych, co prowadzi do lepszego wykorzystania genetycznego potencjału budowania plonu, a co za tym idzie, jak najlepsze wykorzystanie zasobności i żyzności gleby.

Należy zwrócić uwagę, że nawóz ten w swoim składzie ma aż 18% czystej siarki (S), która występuje w formie siarczanowej bardzo szybko i efektywnie pobieranej przez rośliny, przez co nie mamy znaczących strat tego składnika po aplikacji wczesną wiosną na startujące oziminy. Podając pełną dawkę 250 kg PROSAN MAX S dajemy 112,5 kg SO3, co odpowiada ponad 70% w przypadku rzepaku (zakładany plon 4 t – 150 kg SO3) a pewna ilość znajduje się przecież w zależności od roku w glebie. Pamiętajmy, niedobór 1 kg S to strata życiodajnego azotu na poziomie 12-15 kg. Jak wiemy siarka jest pierwiastkiem mocno zakwaszającym glebę. Stosując PROSAN MAX S z wapniowym kompleksem biostymulującym CALKORIUM jesteśmy w stanie mocno ograniczyć ten, niekorzystny z punktu widzenia gleby i roślin, proces.

Ponadto nawóz charakteryzuje się wysoką higroskopijnością, co świadczy o jego wysokiej rozpuszczalności i pozwala na szybkie wnikanie w głąb profilu glebowego, a w efekcie szybsze i skuteczniejsze dostarczenie składników dla roślin. Pochodzenie organiczne siarki przekłada się na znaczną optymalizację metabolizmu roślin, a także aktywuje życie biologiczne gleby. Potas podawany w tym przypadku w formie siarczanowej (5%) o znacznie wyższej przyswajalności w odniesieniu do klasycznych rozwiązań KCL jest bezpieczny dla mikroorganizmów glebowych oraz roślin, zwłaszcza tych nietolerujących chlorków. Azot w produkcie występuje w formie amonowej (16%), a istotną jego zaletą jest odpowiedni stosunek procentowy do S czy K.

Kompleks CALKORIUM poza wapniem zawiera mikroelementy, cukry oraz wyselekcjonowane L-aminokwasy. Wpływa to w dużym stopniu na lepszą przyswajalność i wykorzystanie poszczególnych składników pokarmowych. Aminokwasy siarkowe: metionina, czy cysteina to również pozytywny wpływ na namnażanie się bakterii nitryfikacyjnych i celulozowych. Dzięki temu następują szybsze przemiany azotu w glebie i ograniczenie jego strat, co prowadzi do podniesienia efektywności jego wykorzystania, a w konsekwencji ponownie zmniejszenie strat. Można zatem stwierdzić, że CALKORIUM zwarte w nawozie PROSAN umożliwia lepsze wykorzystanie azotu pochodzącego z innych standardowych nawozów. PROSANEM MAX S nie dostarczamy całościowo N, jest to dawka uzupełniająca, a bazą pozostaje np. Profoska NK, saletra amonowa czy też mocznik. Wśród wielu korzyści wynikających ze stosowania tego rozwiązania możemy wskazać na: kompleksowe odżywienie siarką, mniejsze straty azotu, zmniejszenie stresów poprzez zastosowanie biostymulacyjnego kompleksu CALKORIUM, równomierny wysiew. Wszystko to połączone razem i występujące w każdej granuli nawozu, zapewniając równomierny wysiew w jednym przejeździe daje w efekcie końcowym oszczędność czasu i pieniędzy.

Na koniec zwracamy uwagę na fakt, iż najwyższą efektywność nawożenia zapewniają nawozy organicznego pochodzenia, w których składniki odżywcze występują w znacznym stopniu w formach bezpośrednio przyswajalnych przez rośliny, nie wymagających przemian zachodzących w glebie oraz będące w odpowiednich proporcjach względem siebie. Zastosowanie nawozu PROSAN MAX S proponowanego przez PROCAM podnosi efektywność stosowania azotu nawet o 10-15%, przez co całościowe nawożenie staje się także bardziej efektywne ekonomicznie.

Podsumowując zastosowanie PROSAN MAX-S to:

EFEKTYWNOŚĆ- lepsze wykorzystanie składników pokarmowych

WYGODA – jeden przejazd

SKUTECZNOŚĆ – wyższy plon, wyższy zysk

