„Pryśnij ziemniak” – zyskaj nawet 2000 złotych za zakup produktu Carial Star!

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rolników, Syngenta przygotowała akcję promocyjną, dzięki której zakup tego topowego fungicydu będzie jeszcze korzystniejszy.

Co zrobić, żeby wziąć udział w akcji? To bardzo proste. Produkt objęty promocją należy zarejestrować na stronie www.prysnijziemniak.pl, wypełnić prosty formularz i załączyć fakturę. Organizator nie później niż 7 dni roboczych od prawidłowej rejestracji, przekaże 10% wartości znajdującej się na dowodzie zakupu. Do odebrania jest nawet 2000 złotych!

Gwiazda wśród fungicydów

Carial Star to pierwszy taki produkt na rynku o tak wysokiej skuteczności działania na dwie najważniejsze choroby ziemniaka: alternariozę i zarazę ziemniaka. Dodatkowo, jest niezwykle odporny na deszcz - już po 15 minutach od wykonania zabiegu, produkt zachowuje swoją pełną skuteczność. Więcej na temat skuteczności Carial Star do sprawdzenia na https://www.syngenta.pl/uprawy/ziemniak

Maksymalna wartość zakupów to 20 000 złotych. Promocja trwa do 31.08.2020 roku. Zasady akcji oraz Regulamin dostępne są na: www.prysnijziemniak.pl