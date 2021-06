Pryszczarek kapustnik - niechlubny bohater sezonu

Chłodny i bardzo deszczowy maj zdawał się osłabić presje szkodników i uśpił czujność części plantatorów. Jak naprawdę wygląda sytuacja można było się przekonać w 1 tygodniu czerwca.

Kolejny raz w ramach „Dni Pola z Farmerem - 2021” odwiedziliśmy gospodarstwo pod Nasielskiem na Mazowszu, chcąc sprawdzić stan roślin po zakończeniu kwitnienia. O ile śladów porażenia roślin chorobami grzybowymi nie było, to uwagę zwracały dość liczne uszkodzenia łuszczyn spowodowane żerowaniem larw pryszczarka kapustnika. Okazuje się, że o ile pogoda w maju nie sprzyjała masowym nalotom słodyszka rzepakowego i chowacza podobnika, to nie przeszkodziła inwazji na plantacje pryszczarka. Więcej ciekawych informacji na temat stanu rzepaku w zamieszczonym poniżej filmie, do którego obejrzenia serdecznie zapraszamy.