W czwartek w Zamościu miała miejsce konferencja prasowa Krajowej Grupy Spożywczej S.A. Miejsce nieprzypadkowe, bo spółka planuje spore inwestycje w regionie województwa lubelskiego. Przedstawił je Prezes Zarządu spółki - Marek Zagórski.

Krajowa Grupa Spożywcza to spółka z kapitałem skarbu państwa, która powstała na bazie Krajowej Spółki Cukrowej. Nadzór nad nią ma ministerstwo aktywów państwowych. Segmenty działania KGS obejmują segment cukrowy, skrobiowy, nasienno-rolny, spożywczy i zbożowo-młynarski.

Dotychczasowe przychody spółki wyniosły 6 mld zł, a zyski ponad 600 mln zł. Jak zapowiedział na spotkaniu w Zamościu Prezes Marek Zagórski, w najbliższych latach planowane są spore inwestycje rozwojowe, z których znaczna część będzie się rozgrywać w Polsce południowo wschodniej, w tym głównie w województwie lubelskim.

Rozwój Krajowej Grupy Spożywczej. Przede wszystkim rolnictwo

Sporą część perspektyw rozwojowych Grupa pokłada w rolnictwo. Powstał nawet program zdefiniowany określeniem „rolnik 360° ”, który ma skupiać cele na wspomaganiu rolników. Jak mówił podczas prezentacji Marek Zagórski -chcemy aby rolnik nie tylko był dostawcą środków do naszej produkcji, nie tylko dowoził do nas buraki, czy zboże ale żebyśmy mogli w jak największym stopniu wspomagać jego funkcjonowanie – wskazywał.

W ramach realizacji strategii rozwoju, spółka zakłada wzrost przychodów z 6 miliardów do 30 miliardów złotych, a będzie to możliwe poprzez realizację planu inwestycyjnego.

-Na inwestycje w okresie 2023-2028 r. zamierzamy przeznaczyć ponad 6 miliardów złotych, co będzie się składało z 3 pul środków. Ponad 2,7 mld zł to realizacja planu w naszych dotychczasowych zakładach i spółkach zależnych. (..) Realizacja strategii całkiem spora będzie miała miejsce na terenie województwa lubelskiego – przedstawiał Zagórski.

Plany inwestycyjne KGS. Rozbudowa Zamojskich Zakładów Zbożowych i budowa centrum logistycznego

Województwo lubelskie w strategii KGS obejmuje przede wszystkim rozwój cukrowni oraz zakładów zbożowych. Dotychczas najważniejszym etapem działalności były tu cukrownie, które czeka proces modernizacji.

-W Cukrowni w Krasnymstawie zaplanowaliśmy na najbliższe lata nakłady na poziomie ponad 195 mln zł. Podobnie rzecz się ma w drugiej cukrowni. W Werbkowicach nakłady będą nieco mniejsze, ale inwestujemy tam ponad 98 mln złotych. Nakłady będą także dotyczyły transformacji energetycznej, musimy przejść na nowoczesne zasilanie w cukrowniach, które dużo kosztuje ale wierzymy, że to się obędzie – przekonywał Prezes Marek Zagórski.

Inwestycyjne zmiany czekają także Zamojskie Zakłady Zbożowe. Jak tłumaczył Zagórski, KGS planuje zmieścić się w kwocie 30 mln zł i wzmocnić zdolność przemiałową młynu znajdującego się w ZZZ ze 100 ton na dobę, do 150 ton. -Będzie on stanowił uzupełnienie całego kompleksu jaki chcemy zbudować i wyposażyć Zamojskie Zakłady Zbożowe. Kolejny młyn jaki chcemy zbudować na tym terenie, to młyn kukurydziany o zdolności przemiałowej do 600 ton na dobę, z bazą magazynową – wyjaśniał prezes.

Plany obejmują także zakup firmy młynarskiej na Zamojszczyźnie oraz budowę centrum logistycznego przeznaczonego do przeładunku towarów masowych. Łącznie zmiany modelu to ponad 10-krotnie większa zdolność produkcyjna ZZZ.

-By to podsumować, zwiększymy przepustowość Zamojskich Zakładów Zbożowych. Inwestujemy w zakup firmy młynarskiej na tym terenie, która już ma 300 t a zwiększymy tą zdolność przemiałową do 600 t oraz w młyn kukurydziany, który docelowo także będzie miał 600 t. (…) Ponad 10-krotnie większa zdolność produkcyjna ZZZ to jest to, co jest bardzo ważnym elementem strategii dla nas, bo wiąże się to z możliwościami rozwojowymi rolnictwa na terenie tego regionu – mówił Marek Zagórski.

W perspektywach rozwojowych wymieniał także Fabrykę Cukierków „Pszczółka”, którą czeka dokapitalizowanie oraz zakup nowych urządzeń. Łącznie KGS S.A zamierza w ciągu 5 najbliższych lat wydać na terenie woj. lubelskiego blisko 1 miliard złotych.

Rynek owoców jagodowych

KGS panuje także swój wkład na rynku owoców miękkich. W tym celu powstaje projekt „Polskie Owoce Jagodowe”. Jak mówił Zagórski, jest on tworzony, żeby rolnicy zdobyli możliwość organizowania swojej oferty. Trwają prace nad koncepcją wdrażania projektu.

-Wierzymy, że model współpracy gdzie niwelujemy problem, w którym poszczególni producenci owoców miękkich mają sami z siebie za mały potencjał, żeby zaoferować odpowiednią skalę dostaw do przetwórców. Jednocześnie przetwórcy też nie mają zasobów do tego, żeby organizować samodzielnie skup. Stąd po drodze mamy lukę, którą wypełniają dziś podmioty skupowe. To jest element marżowości, nad którym się powinniśmy zastanowić. Wierzymy, że taki podmiot nie tylko będzie oferował to co jest, ale także będzie planował rozwój – podkreślał.

Szereg inwestycji planuje KGS w perspektywach rozwoju do 2028 roku. Jednak czy nie jest to głównie przysłowiowa „kiełbasa wyborcza”? Przekonamy się niedługo, które z inwestycji mają szanse realnie wejść w życie.