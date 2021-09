Przepis na biologizację dzięki międzyplonom według Top Farms

Jakie złote reguły uprawy międzyplonów przestrzegane są na polach spółki Top Farms? Czy międzyplony rzeczywiście „kradną” wodę i czy wymagają likwidacji przed zdrewnieniem? Na te i inne pytania odpowiadamy w kolejnej części cyklu „Fakty i mity z Top Farms”.

W pierwszej części serii rozmawialiśmy z ekspertem spółki Top Farms, panem Pawłem Kaczmarkiem, na temat uprawy roli zgodnej z wytycznymi biologizacji. Dziś poruszamy kolejny jej aspekt – uprawę międzyplonów.

Fakt czy mit #1: Uprawa międzyplonów nie jest wymagająca, wystarczy zasiać cokolwiek i czekać, aż urośnie.

Paweł Kaczmarek: W przekonaniu spółki Top Farms jest to mit. Jeżeli międzyplony zasiejemy „byle jak”, to tak też będą się one rozwijać. W Top Farms międzyplony służą utrzymaniu przez jak najdłuższy czas zdrowych, żywych korzeni w glebie, które stanowią drogę transportu cukrów niezbędnych do funkcjonowania mikrofauny glebowej. Z tego powodu międzyplony wysiewamy możliwie jak najwcześniej po zbiorze plonu głównego, zwykle zbóż, a przed uprawą roślin następczych, jarych – kukurydzy, ziemniaków lub buraków. Resztki pożniwne rozdrabniamy i aplikujemy nawóz organiczny, po czym pole spulchniamy na głębokość 10-15 cm, wysiewając jednocześnie międzyplon. Każda mieszanka składa się wyłącznie z roślin jarych, by zniszczył je mróz bez konieczności stosowania glifosatu. Bazą mieszanek są trzy gatunki: słonecznik, owies oraz rzodkiew oleista, uzupełnione domieszką roślin motylkowatych, najczęściej drobnonasiennych (np. wyka, seradela) oraz innymi gatunkami, dobieranymi w zależności od rośliny następczej. W skład mieszanki pod kukurydzę i ziemniaki wchodzi dodatkowo gryka, unikamy jej jednak przed burakiem cukrowym, gdyż istnieje ryzyko, że zdąży wydać nasiona i doprowadzi do trudnego do zwalczenia zachwaszczenia plantacji buraków. W mieszance pod buraki stosujemy za to facelię, której z kolei nie uwzględniamy przed ziemniakami, by ograniczyć ryzyko czopowatości bulw. W pewnych sytuacjach przystępujemy do uprawy wsiewek międzyplonowych w trzech możliwych wariantach: wsiewki traw nasiennych w zboża; uprawy mieszanki zboża i wyki ozimej; rzepaku i seradeli.

Fakt czy mit #2: Międzyplony wysuszają glebę.

Paweł Kaczmarek: To stwierdzenie należy zaliczyć do kategorii popularnych, ale jednak mitów. W ujęciu jednej doby gleba nieokryta po zbiorze np. zbóż może latem nagrzać się do około 50°C, wówczas straty wody są ogromne. Zacieniając glebę poprzez uprawę międzyplonów utrzymujemy ją w graniach temperatury otoczenia, ograniczając jednocześnie ryzyko parowania wody. Oczywiście rośliny wysiane w międzyplonie „konsumują” pewną ilość wody, potrzebną na wytworzenie biomasy, ale w bilansie długofalowym przyczyniają się raczej do jej retencji. Po pierwsze dlatego, iż przyczyniają się do zwiększenia zawartości próchnicy, która wodę magazynuje niczym gąbka. Po drugie z tego powodu, że chronią glebę przed destrukcyjnym działaniem nawalnych opadów, gdy krople deszczu z dużą siłą uderzają w agregaty glebowe, doprowadzając do spływu powierzchniowego. W takiej sytuacji deszcz nie jest użyteczny i wykorzystany optymalnie przez rośliny; w obecności roślin międzyplonowych woda w sposób zrównoważony wsiąka w glebę. Po trzecie – okryta gleba nie jest narażona na wysuszające działanie erozji wietrznej.

Fakt czy mit #3: Międzyplony trzeba zniszczyć przed zakwitnięciem.

Paweł Kaczmarek: Nie jest to regułą. Decyzja o likwidacji międzyplonu zależy od preferencji rolnika. Jeśli zależy nam, by rośliny „przechwytywały” z gleby niewykorzystane składniki pokarmowe i udostępniły je roślinom następczym, to nie powinno doprowadzać się do kwitnienia i zdrewnienia międzyplonu, gdyż zielone i miękkie tkanki znacznie szybciej ulegną rozkładowi. Jeżeli jednak chcemy zbudować strukturotwórczą masę resztek i wpłynąć na strukturę gleby poprzez utrzymanie w niej jak najdłużej żywych korzeni, to warto wstrzymać się z likwidacją międzyplonu. W swojej praktyce w Top Farms nie skupiam się na tym aspekcie, nierzadko dopuszczamy do zakwitnięcia roślin rosnących w międzyplonie, stanowią one wówczas pożytek dla owadów i utrzymają je w dobrej kondycji, za co zapylacze odwdzięczają się wiosną, gdy potrzebujemy ich do zapylania upraw.

Fakt czy mit #4: Uprawa międzyplonów generuje jedynie dodatkowe koszty bez wymiernych korzyści.

Paweł Kaczmarek: To kolejny niesprawiedliwy mit. Międzyplony stanowią doskonały ekwiwalent dla nawozów organicznych w gospodarstwach bezinwentarzowych. Dzięki wzbogaceniu gleby w próchnicę staje się ona bardziej zasobna. Ponadto rośliny głęboko korzeniące się stanowią swego rodzaju drogę udostępniania składników pokarmowych dla roślin następczych, których systemy korzeniowe nie sięgają do głębokich partii profilu glebowego. Uprawa międzyplonów poprzez tłumienie chwastów pozwoliła na ograniczenie zużycia herbicydów na polach należących do Top Farms. Warto również zwrócić uwagę na możliwość ich wykorzystania jako źródła doskonałej paszy dla zwierząt.