Cele, które w ostatnich dziesięcioleciach postawiono przed rolnictwem (wzrost wydajności i produktywności) udało się osiągnąć, ale sukces ten skutkuje jednak konsekwencjami. Jakie to konsekwencje i jak sobie z nimi radzić?

Zwiększone zużycie nawozów sztucznych i środków ochrony roślin, zaburza równowagę w środowisku naturalnym. Nadmierne zasolenie gleb, zanieczyszczenie wód gruntowych, czy uodporniane się szkodników, chwastów i patogenów na substancje czynne, to tylko kilka z wielu przykładów negatywnych następstw postępu w rolnictwie. Rosnąca świadomość zagrożeń, kształtuje politykę Unii Europejskiej. Wprowadzony Europejski Zielony Ład zakłada m.in. redukcję stosowania nawozów mineralnych o 20%. Konieczność spełnienia tych wymagań otworzyła możliwość rozwoju biopreparatów jako alternatywnych metod zapewniających wzrost plonowania oraz ochronę roślin.

Biopreparaty w rolnictwie

Grupą biopreparatów wzbudzających szczególne zainteresowanie są preparaty zawierające drobnoustroje wiążące azot i przekształcające go do form dostępnych dla roślin.

Nowością wśród produktów mikrobiologicznych wiążących azot do form przyswajalnych przez rośliny uprawne jest Elbio FeN wprowadzony na rynek przez firmę Agrolok przy współpracy z AgroBiotics.

Elbio FeN to preparat mikrobiologiczny zawierający bakterie Pseudomonas, szczep FEN wspomagający syntezę azotu przyswajalnego dla roślin w czasie całego okresu wegetacji.

Dostosowanie do polskich warunków

Ponieważ szczep bakterii zawarty w produkcie Elbio FeN pochodzi z regionu Europy Środkowo-Wschodniej, polskie warunki klimatyczno-glebowe są dla niego typowe. Preparat toleruje szerokie spektrum pH gleby (pH 5-9), więc sprawdza się na glebach o niskim pH, gdzie inne bakterie azotowe nie są w stanie egzystować. Nie przerywa wiązania azotu również w okresach chłodów – bakterie są już aktywne przy zaledwie 4°C.

Azot z dwóch źródeł

Elbio FeN to innowacyjne podejście do udostępniania azotu pochodzącego z dwóch naturalnych źródeł: z powietrza (azot atmosferyczny) oraz z zasobów gleby (pochodzenia organicznego). Zastosowanie preparatu może obniżyć poziom nawożenia azotem nawet do 30% w porównaniu z planem standardowym. Bakterie zawarte w produkcie Elbio FeN wspomagają syntezę azotu przez cały okres wegetacji, poprawiając parametry ilościowe i jakościowe plonu.

Biopreparaty nie tylko pozytywnie wpływają na jakość plonów i ich wielkość, ale także pomagają w tworzeniu specyficznej kultury rolnej oraz zapewniają długotrwałe i stabilne plony przy zachowaniu czystego środowiska. Ze względu na konieczność spełnienia wymogów przepisów unijnych, rolnicy będą zobligowani do ograniczenia stosowania nawozów chemicznych i wówczas słuszną alternatywą będą biopreparaty, które bardzo dobrze uzupełniają standardowe nawożenie.