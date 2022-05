Wiosna piętrzy przed rolnikami kolejne trudności. Ostatnie kilkadziesiąt godzin upłynęło w wielu częściach kraju pod znakiem przymrozków, które nie pozostały obojętne wobec roślin uprawnych, w tym kukurydzy.

Uszkodzenia przymrozkowe liści kukurydzy objawiają się żółtobrązowymi, bladymi przebarwieniami i utratą turgoru.

Jeżeli stożek wzrostu roślin nie został uszkodzony, rośliny zregenerują się.

Test żywotności wykonany do 3 dni po przymrozku pozwala ocenić, czy kukurydza przeżyła.

Uszkodzenia przymrozkowe kukurydzy

Ciepłolubna kukurydza silnie reaguje na niskie temperatury, których niestety nie oszczędził nam tegoroczny maj. Gdy wydawało się już, że "zimni ogrodnicy" obeszli się z roślinami uprawnymi łaskawie, w nocy z 17 na 18 maja oraz 18 na 19 maja w wielu rejonach Polski odnotowano przymrozki w granicach -2 do -3 ºC, choć lokalnie temperatura spadła nawet do -6°C.

Po nocnym przymrozku liście kukurydzy przebarwiły się i straciły turgor (fot. JŚ-S).

Efekty mroźnej nocy widać niestety na wielu polach. Na plantacji kukurydzy w woj. wielkopolskim (powiat koniński), gdzie siew przypadł na 2.05.2022 r., w momencie wystąpienia przymrozku większość roślin była w fazie 2 liści (BBCH 12). Uszkodzenia liści kukurydzy objawiły się ich zbladnięciem, pożółknięciami i zbrunatnieniami. Liście zwiotczały i utraciły turgor. Negatywne oddziaływanie przymrozku potęguje wielotygodniowa susza.

Czy kukurydza przeżyła przymrozek?

Widok plantacji nie napawa optymizmem, ale rośliny mają szanse na regenerację. Uszkodzenia liści nie pozostaną oczywiście obojętne dla rozwoju roślin i uzyskanego plonu, ale przesiew może okazać się niekonieczny. Stożek wzrostu kukurydzy do osiągnięcia fazy 6 liści znajduje się jeszcze pod powierzchnią gleby i nie jest tak narażony na oddziaływanie mrozu. Na szczęście na niewielu plantacjach zdecydowano się na tak wczesny termin siewu, by rośliny miały już wykształcone 6 liści i stożek wzrostu wyniesiony ponad powierzchnię gleby. Przymrozek mógł jednak wyrządzić szkody na plantacjach z późnego siewu poprzez uszkodzenie koleoptylu - wówczas siewka nie przebije się na powierzchnię gleby.

Jak zatem sprawdzić, czy kukurydza przeżyła przymrozek? By mieć pewność, należy sprawdzić stan stożka wzrostu. Jeżeli nie został on uszkodzony, roślina się zregeneruje. Pęd rośliny należy przekroić wzdłuż - jeżeli stożek wzrostu jest twardy, koloru białego lub żółtego - jest żywy. Uszkodzony stożek wzrostu staje się wodnisty i przybiera ciemniejszą barwę; od pomarańczowej do brązowej.

Nieuszkodzony stożek wzrostu jest twardy, koloru białego lub żółtego (fot. JŚ-S).

Dla potwierdzenia można też wykonać test żywotności. Roślinom odcina się uszkodzone liście, ale nie naruszając stożka wzrostu. Następnie rośliny umieszcza się w nasączonym wodą ręczniku papierowym w ciepłym pomieszczeniu. Jeżeli po 1-2 dniach pojawią się nowe zielone fragmenty liści - roślina przeżyła.

Jak postępować po przymrozku?

Jeżeli rośliny przeżyły przymrozek, należy dać im czas na regenerację. Niestety dotkliwa susza może ten proces utrudnić. Prognozy pogody przewidują jednak opady deszczu w najbliższych dniach, co zdecydowanie zwiększa szansę roślin na szybki powrót do równowagi fizjologicznej.

Przez najbliższe dni należy wstrzymać się z wykonywaniem zabiegów herbicydowych, które byłyby dla roślin dodatkowym stresem fizjologicznym. Najlepiej, by z zastosowaniem środków chwastobójczych na uszkodzonych przez przymrozek plantacjach wstrzymać się ok. 7 dni.

By pomóc roślinom "nadrobić zaległości", gdy już poradzą sobie ze stresem termicznym, warto w fazie 4-6 liści zadbać o odpowiednie ich odżywienie, uwzględniające dostarczenie kluczowych dla kukurydzy pierwiastków (poza azotem), takich jak cynk, bor i fosfor. Zasadność stosowania biostymulatorów po wystąpieniu przymrozków jest kwestią sporną. Większość etykiet tego typu produktów (zwłaszcza z aminokwasami) zawiera informację, by produkt zastosować przed lub bezpośrednio po wystąpieniu czynnika stresowego.