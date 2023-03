Po znacznym ociepleniu w ubiegłym tygodniu, obecnie mamy widoczny spadek temperatury. Lokalnie pojawiające się przymrozki odbijają się na kondycji roślin, w tym przypadku rzepaku ozimego. Rośliny pobudzone azotem łatwo mogą ulec uszkodzeniom. Jak przymrozek wpłynął na rzepak?

Spadek temperatury odbija się na kondycji pobudzonego rzepaku

Może dojść do pęknięć pędów rzepaku

Na tym etapie wzrostu, rzepak ma jednak wysokie zdolności regeneracyjne

Dziś w nocy na Podkarpaciu temperatury spadły miejscami do -5 °C. Działanie przymrozku, a także dość silnego wiatru, jest wyraźnie widoczne na pędach głównych rzepaku, które zostały pochylone. W prognozach na następne dni również pojawiają się spadki temperatury poniżej zera. W tym kontekście należy dokładnie zlustrować rośliny, pod kątem możliwych uszkodzeń.

Rzepak reaguje na przymrozek

Dotychczas rzepak dobrze się rozwijał, a na roślinach widoczne są już pąki kwiatowe z pędu głównego. Lokalne przymrozki mogą jednak osłabić rozhartowany rzepak, prowadząc do mikrouszkodzeń tkanek. Narażone mogą być plantacje lepiej rozwinięte, gdzie spadek temperatury stwarza ryzyko uszkodzenia pąków kwiatowych i w konsekwencji ich odpadanie.

Po dzisiejszym przymrozku pędy główne rzepaku zostały wyraźnie pochylone. fot.KM

Na ten moment nie powinniśmy się martwić o plantacje, bo kwiatostan jest jeszcze chroniony liśćmi. Możliwości regeneracyjne rzepaku są wysokie, a przymrozki za dnia ustępują. Warto obserwować rośliny, szczególnie w miejscach gdzie zapowiadane są kolejne dni z ochłodzeniem.

Ryzyko jest większe na plantacjach słabo zaopatrzonych w bor oraz tam, gdzie nawożenie azotem było wysokie. W takim przypadku, łodygi rzepaku mogą podłużnie pękać, a to z kolei szansa dla wniknięcia patogenów grzybowych np. szarej pleśni do rośliny. Pękanie pędów będzie miało także większe znaczenie jeśli po ochłodzeniu nastanie okres z wyższą temperaturą, która pobudzi rzepak do dalszego rozwoju. Jeśli jeszcze nie wykonaliśmy zabiegu ochronnego przy użyciu fungicydów, po ustaniu stresu warto go wykonać, aby zabezpieczyć rośliny przed infekcjami chorób.