Przymrozki nie są obojętne dla zbóż

Wyraźne spadki temperatur odczuły także uprawy zbożowe. Są to głównie reakcje fizjologiczne, dostrzegalne już w łanach. Należy mieć na uwadze, że to nie jedyne stresy, na które obecnie są narażone zboża.

Obecne notowane spadki temperatur nie powinny wywoływać istotnych szkód na plantacjach zbóż ozimych. Nie zmienia to jednak faktu, że w związku z tym, że rośliny są w zaawansowanej fazie rozwojowej (BBCH 30, BBCH 31 a nawet dalej) i wchodzą w okres krytyczny, a czynników stresowych jest więcej może to odbić się negatywnie na plonowaniu tych upraw.

Ochłodzenie i brak wody

Należy mieć na uwadze, że marzec był raczej miesiącem suchym, więc daje się już we znaki także deficyt opadów. Dodatkowo przy tak niskich temperaturach rośliny mają problemy z dostatecznym pobieraniem składników pokarmowych (czego objawem są np. purpurowe przebarwienia, które należy wiązać miedzy innymi z deficytem fosforu). Jednocześnie ze względu na niedobór wody wykorzystanie II dawki azotu (o ile w ogóle udało się ją podać) w zbożach jest słabe. Jeśli po ustaniu przymrozków przyjdzie wyraźne ocieplenie i dalszy okres bez opadów rośliny będą szybko redukować pędy płone (co na nadmiernie rozkrzewionych plantacjach należałoby traktować jako zjawisko dość korzystne) ale z drugiej strony tak długotrwająca słaba dostępność składników pokarmowych oraz wody może odbić się np. redukcją kłosków w kłosie. A to juz z kolei będzie miało swoje odzwierciedlenie w plonie.

Na niektórych plantach na roślinach pojawiły się uszkodzenia blaszek liściowych, zwłaszcza ich końcówek. Poważne problemy mogą występować tam, gdzie rośliny doświadczyły dodatkowo innych silnych stresów. Np., jeśli w tym okresie zastosowano zabieg herbicydowy czy regulacji. Rośliny mogą reagować np. żółknięciem liści.

Po ustaniu stresu związanego z niską temperatura należy bezwzględnie odczekać kilka dni aż rośliny się zregenerują i wówczas będą mogły przyjąć zaległe zabiegi ochrony i bezpiecznie zmetabolizować zastosowane środki ochrony roślin.