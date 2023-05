Pod koniec kwietnia niemal w całym kraju regularnie pojawiały się przymrozki. Jaki ma to wpływ na rzepak, który wchodzi w fazę kwitnienia?

Ujemne temperatury pojawiające się cyklicznie mogły uszkodzić rośliny

Niskie temperatury nie sprzyjają kwitnieniu i stwarzają problemy związane z ochroną

Największe ryzyko przy silnym kwitnieniu

Przymrozki pojawiające się w kwietniu czy maju nigdy nie są dla roślin czynnikiem obojętnym. Najgroźniejsze są one zawsze dla roślin w zaawansowanych stadiach rozwojowych. W takim momencie rozwoju jest w tej chwili rzepak. Na ile przymrozki mogły być dla niego groźne?

Wiele zależy właśnie od aktualnej fazy rozwojowej. Na ten moment przymrozki nie powinny jeszcze w istotny sposób zaszkodzić rzepakom. Te w najlepszym przypadku dopiero rozpoczynają kwitnienie. Ujemne temperatury są bardzo groźne, ale największe ryzyko redukcji plonu po przymrozkach występuje w fazie pełni kwitnienia. Dodajmy, że niewielki pojedynczy przymrozek raczej nie sprawia problemów - roślina jest w stanie zregenerować się w bardzo dużym stopniu. Gorzej jeśli ujemne temperatury występują regularnie przez kilka nocy. Z taką sytuacją mieliśmy do czynienia w ubiegłym tygodniu w niektórych regionach.

W takiej sytuacji rozwinięte już mocno kwiaty mogą ulegać przemarzaniu, a skutkiem tego będzie ich odpadanie z rośliny. Obecnie jednak kwitnienie odbywa się raczej w górnych piętrach roślin, co w kontekście niskich temperatur w ostatnich dniach jest korzystne, zwłaszcza względem minimalizacji ewentualnych strat. Gdyby kwiaty rozwijały się już na całym przekroju rośliny to redukcja zalążków łuszczyn mogłaby być znacząca.

Inną cechą, którą obserwujemy w zasadzie nawet po pojedynczych przymrozkach, są wygięcia łodygi i pęknięcia. Bezpośrednio nie prowadzą one do obniżenia plonu, niemniej mogą powodować mniejszą odporność rzepaku na patogeny chorobotwórcze, a dodatkowo przyczyniać się do zwiększenia ryzyka wylegania.

Do -3 ºC stosunkowo bezpiecznie

Badania wskazują, że pojedyncze przymrozki - nawet w fazie kwitnienia - do - 3c nie przynoszą żadnej istotnej straty w plonowaniu. Inaczej sytuacja wygląda, jeśli mamy do czynienia z serią przymrozków. Jeśli te temperatury (do -3 ºC) trwają kilka dni z rzędu to straty mogą wynosić kilka procent. W przypadku temperatur w nocy dochodzących do -7 ºC, a jednocześnie kilku nocach z takimi wskazaniami słupków rtęci, w badaniach dowiedziono, że straty mogą wynosić w skrajnych przypadkach nawet 50%. To jednak sytuacja ekstremalna i musi na nią nałożyć się kilka czynników - m.in. przynajmniej 3 dni z rzędu z temperaturami w granicach -7 ºC, duże wahania temperaturowe.

Problemy z ochroną

Najgroźniejsze, jak już wspominaliśmy, są przymrozki w pełni kwitnienia. te mogą jeszcze przyjść, jak to często bywa w maju, na tzw. “zimnych ogrodników”. Wówczas rzepak będzie w znacznej mierze bardziej wrażliwy na nawet niewielkie przymrozki.

Zwróćmy uwagę, że anomalia i spore amplitudy temperatur mogą zakłócać proces kwitnienia, tzn. sprzyjać braku równomierności zakwitania na całości plantacji, a co za tym idzie powodować problemy związane z optymalnym terminem ochrony - fungicyd owej oraz insektycydowej.