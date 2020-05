Przymrozki, susza, koronawirus - co na to Rolnik NIEprofesjonalny?

Tuż przed majówką, w czasie oczekiwania na upragniony deszcz rozmawiamy z Michałem Nowackim, znanym widzom Youtuba oraz uczestnikom mediów społecznościowych jako Rolnik NIEprofesjonalny. Pytamy, w jakim stopniu jego uprawy ucierpiały w czasie kwietniowych przymrozków, a także jak sporym zagrożeniem jest zauważalny deficyt wody i czy zmienił swoje plany inwestycyjne w gospodarstwie z powodu epidemi koronawirusa.

Jak mówi nasz rozmówca, w praktyce to już trzeci sezon poważnego deficytu wody na jego polach. Mimo tego, susza to jedno, ale kolejne utrudnienia to kwietniowe przymrozki, po dość ciepłej zimie.

- Uprawiamy buraczki ćwikłowe na bardzo wczesny zbiór. W tym roku, kiedy powschodziły zostały po prostu przemrożone. Rzepak też bardzo mocno ucierpiał, popękały łodygi. Na szczęście mieliśmy ubezpieczone te uprawy- mówi.

Michał opowiada również o tym jak na jego polach sprawdza się uprawa bezorkowa, która w rodzinnym gospodarstwie jest już stosowana od 7 lat, a także czy zmienił swoje plany inwestycyjne ze względu na epidemię koronawirusa.