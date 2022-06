Podczas organizowanego w Toruniu w dniach 30-31 maja forum gospodarczego Welconomy, mieliśmy okazję wysłuchać debaty prowadzonej przez Małgorzatę Tyszkę – redaktor portalu farmer.pl. Pierwsza runda dotyczyła obecnej sytuacji w rolnictwie.

Podczas Agrowelconomy, panelu poświęconemu rolnictwu podczas XXIX Welconomy, Małgorzata Tyszka zadawała pytania na temat obecnej sytuacji w rolnictwie – cen środków produkcji, skutków suszy czy wpływu wojny na Ukrainie i pandemii COVID-19 na otaczający nas świat. Poruszony został temat Europejskiego Zielonego Ładu i Krajowego Planu Strategicznego, ale też i tranzytu ziarna z Ukrainy przez Polskę. Na pytania odpowiadali: Mateusz Balcerowicz - dyrektor Departamentu Innowacji z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Andrzej Chodkowski - główny inspektor ochrony roślin i nasiennictwa PIORiN, Rafał Mładanowicz - przewodniczący Rady Młodych Rolników przy Krajowej Radzie Izb Rolniczych, Marcin Mucha - dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin i dr hab. Katarzyna Rębarz - dyrektor ds. wsparcia technicznego Syngenta Polska.

Wysokie ceny nawozów

Jak Pan ocenia sytuację w rolnictwie? Czy rolnicy oszczędzali na nawozach? Jakich plonów możemy się spodziewać w tym roku?

– Opady nie spadły wszędzie tam, gdzie powinny. Były duże rozbieżności nawet w obrębie województwa. Natomiast czy deszcz nie spadł za późno? Na pewno. Od 26 lutego do 2-3 kwietnia dwie trzecie polski nie miało żadnych opadów. 1 marca poszły aplikacje nawozów azotowych i w wielu regionach Polski te azoty uleciały. Cieszę się, że rozpoczęła się dyskusja na temat większej swobody aplikacji nawozów azotowych. W końcu, bo to powinno mieć miejsce już wiele lat temu – odpowiadał Rafał Mładanowicz.

Podkreślał on również znaczenie gospodarstw towarowych w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego. Przypomniał też, że wojna na Ukrainie trwa od 2014 roku, a dopiero tegoroczne zaostrzenie konfliktu spowodowało wzrost cen nawozów. Wspominał o utracie zdolności kredytowej przez firmy zaopatrujące rolnictwo, a przez to problemy z zakupem przez rolników nawozów z opóźnionym terminem płatności.

– 170 do 200 tysięcy gospodarstw nie oszczędzało na nawozach. Myślę, że około 400 tysięcy kupiło nawozy, ale dało mniejszą dawkę. Z tych gospodarstw, które wcześniej kupowały, około 100-150 tysięcy gospodarstw nie wysiało ani kilograma nawozu – dodał.

Susza a nawożenie

Jak zachowania zakupowe rolników tej wiosny oceniła reprezentantka firmy Syngenta? Czy inflacja i zachwiane łańcuchy dostaw wpłynęło na zakup środków ochrony roślin i materiału siewnego?

– Wydaje się dzisiaj, że raczej nie, ponieważ środki ochrony roślin były dostępne i nie można powiedzieć, że ani w tym roku, ani w zeszłym ich brakowało. My, jako firma, która sprzedaje środki ochrony roślin i nasiona, bardzo dobrze przygotowaliśmy się do tego sezonu. Właściwie wszyscy chętni, którzy chcieli zakupić, mieli taką możliwość. Oczywiście zdarza się, że coś nie dojedzie albo jest opóźniona produkcja, natomiast te produkty spokojnie dojechały przed terminem stosowania. Natomiast obserwując to, co dzieje się dzisiaj, niepotrzebna była ta panika wśród rolników, jeżeli chodzi o środki ochrony roślin. Natomiast patrząc na decyzje zakupowe, wielu rolników kupowało na zapas, potem próbując stosować w złych warunkach. Po takim na przykład przechowywaniu w zbyt niskich temperaturach, na wiosnę dziwią się, że dany herbicyd, który w zeszłym roku był w dobrej formulacji, nagle zgęstniał – mówiła dr hab. Katarzyna Rębarz.

Dyrektor ds. wsparcia technicznego Syngenta Polska poruszyła również temat wpływu inflacji na sytuację polskiego rolnictwa. Zaznaczyła, że środki ochrony roślin zdrożały na poziomie oficjalnej inflacji, a więc nieporównywalnie mniej w porównaniu do nawozów. Zaznaczyła też skalę problemu, jakim jest obecnie susza, która szczególnie dotknęła rolników gospodarujących na słabszych glebach.

– Kolejna kwestia to stosowanie nawozów. Jak ważna jest edukacja wśród rolników. To nie tylko przepisy, że 1 marca możemy wjechać na pole i stosować nawozy azotowe. Na to pozwala nam prawo. Ale gdzie jest ta wiedza? Po co było wjeżdżać na pole, kiedy prognozy pokazywały, że będzie susza? I ten nawóz leżał. Spadły jakieś niewielkie opady deszczu, ta granula się ledwie rozpuściła, a azot poszedł i tak w powietrze. Większość tego azotu została po prostu zmarnowana. To jest taka lekcja, jakie na przeszłość trzeba podejmować decyzje. Ten nawóz dzisiaj nie kosztuje tyle, ile kosztował dwa lata temu. Tutaj trzeba podejmować decyzje naprawdę rozsądne. Tak samo stosowanie herbicydów. Stosują rolnicy na suchą glebę, a tam to nie ma prawa zadziałać. A potem będą reklamacje. Tutaj też potrzebna jest edukacja, że kiedy jest sucho to nie stosujemy żadnych herbicydów doglebowych – dodała.

Dostępność środków ochrony roślin

Chiny są olbrzymim producentem środków ochrony roślin i substancji czynnych. Czy możemy się spodziewać, że obecna polityka zero tolerancji dla Covid, która ma tam miejsce, wpłynie też na nasze rynki, na dostępność środków ochrony roślin w następnych sezonach?

– To jest bardzo trudne pytanie i nie umiem udzielić jednoznacznej odpowiedzi. W zeszłym roku sytuacja była bardzo podobna. Ciężko jest wskazać jednoznacznie kierunek, który zostanie w przyszłości obrany. Dlatego, że tak naprawdę mamy do czynienia z czynnikami, na które nie mamy żadnego wpływu. Ta sytuacja, która jest chociażby spowodowana COVID-19, to jest coś, co wróciło do Chin. Już umieliśmy takie poczucie, że sytuacja się ustabilizowała, uspokoiła. Teraz to wróciło ze zdwojoną siłą. No i to w każdej branży przekładać się może na braki czy ograniczenia produkcji. Teraz dodatkowo mamy drugi czynnik ryzyka, czyli sytuację spowodowaną zbrojną napaścią Rosji na Ukrainę. Tutaj sytuacja jest bardzo podobna i dynamicznie się zmienia. Jakiekolwiek prognozy to jest wróżenie z fusów tak naprawdę – mówił Marcin Mucha.

Kontynuując wątek czynników ryzyka, dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin podkreślał, że są one w ostatnim czasie na bardzo wysokim poziomie, ale nie mamy na nie żadnego wpływu. Trudno przewidzieć, jakie działania powinny być w tej sytuacji racjonalne, ale warto się skupić, aby jak najbardziej umiejętnie kontrolować te czynniki, na które mamy wpływ.

Kontrola zbóż z Ukrainy

Polska ma być krajem tranzytowym m.in. dla zbóż. Co z kontrolą fitosanitarną tego ziarna? Jak to wpłynie na bezpieczeństwo żywnościowe? Te zboża są przecież traktowane substancjami zakazanymi w Unii Europejskiej. Jak to wygląda od strony kontroli fitosanitarnej?

– Ukraina została postawiona w niezwykle ciężkiej sytuacji. Z jednej strony musi mieć zapasy strategiczne, ale z drugiej potrzebuje pieniędzy, żeby kupować broń. Polski rząd zdecydował, że pomożemy w tranzycie ukraińskich zbóż. Oczywiście to jest niezwykle trudne ze względów logistycznych. Mamy inną infrastrukturę kolejową, a transport drogowy nie jest w stanie przewieźć tak dużych ilości. Do tego dochodzi jeszcze ten aspekt, że polscy rolnicy patrzą na rolników ukraińskich w kontekście pewnej konkurencji. Obawiamy się czy te zboża nie pozostaną w Polsce i nie obniżą cen. Wydaje mi się, że takie obawy są jednak trochę na wyrost, dlatego, że przede wszystkim państwa Afryki północnej będą te zboża kupować, bo same z oczywistych względów nie są w stanie ich wyprodukować. To nie będzie tak, że te zboża będą pozbawione kontroli fitosanitarnej. PIORIN kontroluje materiał siewny, z kolei inspekcja weterynaryjna kontroluje zboża paszowe, natomiast jednostki sanepidu to zboże, które jest przeznaczone do wytwarzania żywności – mówił Andrzej Chodkowski.

Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa zapewniał, że administracja rządowa będzie starała się pomóc Ukrainie w tranzycie zboża, ale bez straty dla polskich rolników. Dodał również, że przeprowadzane będą wszelkie kontrole, aby zboże pozostające na terenie Polski i Unii Europejskiej było bezpieczne.

Tranzyt ukraińskiego zboża

Jak rolnicy podchodzą do tego tematu, czy Polska będzie krajem tranzytowym czy docelowym? Jak to zrobić, żeby udrożnić drogi tranzytu zbóż?

– Uważam, że pomoc jest potrzebna, to nie podlega dyskusji. Natomiast musimy też dbać przy tym o bezpieczeństwo i opłacalność polskiego rolnictwa. W tym celu musimy dokonać analizy naszego sektora przetwórstwa i ocenić, jakie mamy moce przerobowe. Wiemy, że miejsc, gdzie można załadować statki mamy w Polsce dość dużo, natomiast państwo bezpośrednio nie jest właścicielem tych miejsc. Życzyłbym tego, żeby Rzeczpospolita Polska w odpowiedni sposób wykorzystała swoje położenie geopolityczne i starała się, żeby ten tranzyt był faktycznym tranzytem. Albo drugi wariant, gdzie surowiec wchodzi do Polski, zostaje przetworzony, po to, żeby w formie gotowego produktu wrócił na rynek ukraiński lub został wyeksportowany do krajów afrykańskich. Wszyscy tej zdrowej współpracy potrzebujemy – odpowiadał Rafał Mładanowicz.

Innowacje w rolnictwie

Czy w Pana ocenie, patrząc na to, co dzieje się na świecie, rolnikowi jest trudniej wprowadzać innowacje w swoich gospodarstwach? Jak to wygląda w Pana ocenie?

– Jeżeli mówimy o produkcji roślinnej, zagrożeniem są warunki atmosferyczne, brak opadów, opad nawalny czy jakiekolwiek skrajne zjawiska. Bardzo istotne, żeby odpowiednio zareagować po wystąpieniu tego zjawiska jest to, żeby je przewidzieć i przeciwdziałać. Na przykład suszę możemy przewidzieć i wiemy jaki ona ma wpływ na nasze uprawy. Jako Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przygotowujemy system monitorowania pól w oparciu o zdjęcia satelitarne i będziemy mogli te informacje udostępniać, ale nikt za rolnika nie podejmie decyzji. Możemy wygenerować raport, możemy dostarczyć alert, który go ostrzeże, możemy mu podpowiedzieć, np. „sytuacja się pogarsza, jeśli masz możliwość to zacznij nawadniać” albo „zrezygnuj teraz z nawozu, bo to i tak nic nie da”, ale to rolnik podejmuje decyzje. W mojej ocenie jest bardzo duże zainteresowanie rolników wprowadzaniem innowacji. Trzeba oddzielić pewne rozwiązania, które są promowane przy okazji sprzedaży czegoś rolnikowi. Nie zawsze to są rozwiązania korzystne dla rolnika, bo one po prostu służą do zbierania informacji przez firmy, które sprzedają te produkty. Warto stosować takie rozwiązania, które nam służą i wiemy jak z nich korzystać. Otwarcie na innowacje ze strony rolników na pewno jest – mówił podczas debaty Mateusz Balcerowicz.