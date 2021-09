Przytulia czepna, rdest czy chaber - Powschodowy duet zlikwiduje wszystkie chwasty w rzepaku!

Pogoda dla rzepaku nie jest w tym roku łaskawa. Nie wszystkim udało wykonać się doglebowej ochrony herbicydowej. Zachwaszczenie na plantacji którą mieliśmy okazję zlustrować jest dosyć wysokie. Zaobserwowaliśmy m.in. obecność komosy w fazie 3-4 liści, z pewnością pojawią się również rdesty. W takiej sytuacji ochrona nalistna to jedyne rozwiązanie aby pozbyć się konkurencji chwastów.

My ze swojej strony polecamy zastosowanie sprawdzonych substancji które będą skuteczne na wszystkie chwasty w danej fazie:

- chlopyralid, dostępny w preparacie Major 300 SL. Major to najsilniejszy herbicyd w zwalczaniu nalistnym chwastów rumianowatych i chabra bławatka, zwalcza również szczepy chabra odporne na sulfonylomoczniki.

- pikloram, dostępny w herbicydzie Zorro 300 SL. Zorro 300 SL to herbicyd najsilniejszy w zwalczaniu nalistnym przytulii czepnej, skuteczny na chwasty „ciepłolubne” (komosa, rdesty) i bezpieczny (nie odkłada się w słomie, resztkach pożniwnych, glebie),

- metazahlor, zawarty w herbicydzie Mezzo 500 SC. Mezzo

działa zarówno nalistnie jak i doglebowo, eliminuje przede wszystkim „wtórne zachwaszczenie” które może się pojawić jeśli w najbliższych dniach spadną kolejne deszcze.

Dawkowanie:

Major 300 SL 0,2 l/ha

Zorro 300 SL 0,078 l/ha

Mezzo 500 SC 1,5 l/ha