System integrowanej produkcji nie jest nowym działaniem, ale ma być rozwijany w ramach jednego z ekoschematów zapisanego w Krajowym Planie Strategicznym. Za prowadzenie uprawy w tym systemie można uzyskać dopłatę ok. 249 euro/ha. Na jakich zasadach można realizować to działanie w przypadku uprawy pszenicy ozimej?

Jak czytamy na stronie MRiRW, integrowana produkcja roślin (IP) jest nowoczesnym systemem jakości żywności wykorzystującym w sposób zrównoważony postęp techniczny i biologiczny w uprawie, ochronie roślin i nawożeniu oraz zwracającym szczególną uwagę na ochronę środowiska i zdrowie ludzi. Przez lata systemem tym interesowali się głównie producenci warzyw i owoców miękkich oraz sadownicy.

W uprawach wielkopowierzchniowych nie miał on większego znaczenia z powodu dość zawiłych procedur formalnych i prawnych. Z drugiej strony na rynku niewiele podmiotów było zainteresowanych np. skupem ziarna wyprodukowanym w systemie IP. Wszystko zmieniło się w nowym okresie programowania PROW 2023-2027 i wdrożenia tego systemu do ekoschematów. Od tego roku rolnik może bowiem uzyskać dodatkowe płatności do powierzchni upraw prowadzonych zgodnie z metodykami integrowanej produkcji roślin (IP) pod nadzorem podmiotu certyfikującego. Formalności w tym zakresie jest dużo (w skrócie podajemy to w ramce obok) i są one spójne dla wszystkich producentów. Co ważne, do integrowanej produkcji nie musi rolnik zgłaszać całego gospodarstwa, a jedynie wybrane uprawy oraz działki rolne. W tym artykule chcemy skupić się na metodyce integrowanej produkcji pszenicy ozimej, przyglądając się ich zapisom i ustalonym wymaganiom. Najwięcej uwagi poświecimy listom kontrolnym, gdyż ujęte tam wymagania i obowiązki są kluczowe dla realizacji tego systemu w przypadku uprawy pszenicy (...).