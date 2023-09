Pszenica lokalnie jest już tańsza od pszenżyta. Doszło wiec do kolejnej kuriozalnej sytuacji. A końca absurdów nie widać. O opłacalności nie ma mowy ani w stosunku do poprzedniego sezonu, ani też obecnego. Jest źle.

Ceny pszenicy są absurdalne - aktualne wyceny są najniższe od lat.

Wynagrodzenie w gospodarce krajowej rośnie systematycznie. A w rolnictwie ceny wracają do czasów sprzed dekady.

Pszenica poniżej 700 zł/t to już fakt

To, że ceny zbóż są nieprzewidywalne i nie wiadomo w którą stronę "pójdą" było jasne już w żniwa. Natomiast wydawało się najpierw, na początku żniw, ze magiczną granicą poniżej której wyceny nie mogą spaść jest tu bariera 800 zł/t, później ta przesunęła się jeszcze niżej - do 700 zł/t.

Tymczasem lokalnie pszenica paszowa jest już wyceniana na 650 zł/t. W tych samych punktach pszenżyto niejednokrotnie jest droższe o 20 - 30 zł/t.

Cena pszenicy na tak niskim poziomie stawia na straty produkcję nawet na najlepszych ziemiach. Dodajmy, ze jest to najniższa notowana cena od kilku lat.

To do jakiego stopnia spadła wartość produkcji rolniczej może zobrazować korelacja najniższego wynagrodzenia w gospodarce krajowej do aktualnych wycen. I tak np. w 2014 roku pszenica paszowa również wyceniana była na 650 zł/t.

Tymczasem minimalne wynagrodzenie wynosiło 1680 zł brutto. Obecnie minimalna stawka zbliża się do 4 tysięcy zł (od stycznia, a obecnie 3600 zł/t), a pszenica wraca do poziomu cenowego sprzed 9 lat.

Azot idzie w górę, zboża tanieją. Nie ma logiki i wyjaśnienia

Sytuacja staje się o tyle gorsza, że pomimo wysokich spadków cen zbóż obserwujemy już podwyżki w grupie nawozów azotowych. W ubiegłym sezonie często słyszeliśmy tłumaczenie, ze w ślad za wysokimi cenami zbóż nawozy musiały iść w górę.

Wiemy doskonale, że wyceny nawozów mineralnych nie są uzależnione od rynku zbożowego (a przynajmniej nie w dużym stopniu). Sami zresztą przedstawiciele firm przyznają w tym sezonie - w odniesieniu do fatalnej korelacji cen nawozów do wyceny zbóż - że aktualna wartość nawozów uzależniona jest od innych czynników niż rynek zbożowy.

Finalnie jednak ciężar wszystkich kosztów przerzucony jest na rolnika - firmy nadrabiają podwyżki związane z kosztami produkcji, a rolnik jest w zasadzie zmuszony do sprzedaży towaru poniżej progu rentowności.

Dodajmy, że owies w skupach wyceniany jest zazwyczaj w widełkach 560 - 620 zł/t, a żyto na 500 - 600 zł/t. Z kolei pszenica konsumpcyjna lokalnie przekracza 900 zł/t.

Tylko, że tej w zasadzie nie ma, a w każdym bądź razie jest jej bardzo mało - jest to w dużej mierze pokłosie wyjątkowo trudnych żniw, które dodatkowo pogorszyły sytuację w wielu gospodarstwach.