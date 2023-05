W południowo - zachodnich regionach jęczmiona niedługo będą finiszować, a pszenice ozime są w dużej mierze wykłoszone. Czekamy na opady deszczu - są teraz bardzo ważne.

Plantacje ozimin wyglądają w tej chwili dobrze, ale ewentualna susza może znacznie obniżyć możliwości ich plonowania

W prognozach nie widać opadów w regionie w ciągu kolejnych kilku dni

Ryzyko braku wody

Jęczmiona są już wykłoszone od przynajmniej kilkunastu dni, a na większości plantacji jęczmiennych zakończono już ochronę. Ta uprawa znajduje się już na finiszu - za około miesiąc rozpoczną się zapewne zbiory jęczmienia, aczkolwiek pamiętamy przecież też sezony, gdy "małe żniwa" rozpoczynały się już pod koniec drugiej dekady czerwca. Taki scenariusz związany był oczywiście z suszą i upalnym czerwcem. Jak narazie tak drastyczny scenariusz w większości południowych regionów nam nie grozi, ale brak wody zaczyna w doskwierać - zwłaszcza na słabszych stanowiskach.

Opady deszczu będą w najbliższych tygodniach potrzebne. Pszenice w znacznej mierze są już wykłoszone, część jest na etapie wykłaszania. W tej fazie opady będą miały niebagatelny wpływ na plonowanie. Zwróćmy uwagę, że susza w okresie od fazy kłoszenia do fazy dojrzałości mlecznej ziarna może spowodować ubytek w płonie na poziomie nawet 30-40%. w przypadku pszenicy ozimej. Nie tylko w przypadku zbóż ozimych, ale także w rzepaku straty związane z brakami w zaopatrzeniu w wodę są dotkliwe.

Rzepak po kwitnieniu

A rzepaki są już po kwitnieniu lub też na końcówce tej fazy. W tej chwili formują się łuszczyny. Trzeba będzie lustrować plantacje pod kątem obecności larw pryszczarka kapustnika w łuszczynach. Zwalczanie larw nie jest łatwe i obarczone ryzykiem tylko częściowej skuteczności. Wydaje się jednak, że dodatkowym zagrożeniem może być brak wody. Co prawda na Dolnym Śląsku warunki wilgotnościowe nie są jeszcze najgorsze, ale ta sytuacja może lada moment ulec zmianie. W perspektywie najbliższych kilkunastu dni na horyzoncie nie widać opadów, a te będą konieczne dla rozwoju łuszczyn. Przy braku odpowiedniego zaopatrzenia w wodę rzepak redukuje łuszczyny, a ponadto istnieje ryzyko obniżenia MTZ.

Chwasty zwalczone, ploniarka była na plantacjach

Kukurydza wysiewana w optymalnych terminach jest w fazie 2 - 5 liści, natomiast te wysiewane później, np. po życie na kiszonkę, w fazach BBCH 11-12. Zdecydowana większość plantacji jest już po zabiegach chwastobójczych. Warto zwrócić uwagę, że większość aplikacji herbicydowych wykonywana była powschodowo. Zabiegi doglebowe w regionie wykonywane były ze zmiennym szczęściem. Pomimo dobrego uwilgotnienia odnotowywano średnią skuteczność w zwalczaniu chwastnicy jednostronnej. Ta, przypomnijmy, rozpoczyna kiełkowanie, kiedy gleba ogrzewa się do przynajmniej 10 ºC. Tymczasem końcówka kwietnia w stosunku do poprzednich lat nie była zbyt ciepła i gleba nagrzewała się stosunkowo wolno - dlatego też część zabiegów przedschodowych nie była w stanie "wychwycić" prosa na etapie kiełkowania.

Na niektórych plantacjach kukurydzy pojawiają się już pierwsze niedobory, zwłaszcza związane z brakiem fosforu (fioletowe przebarwienia). Innym problemem w I i II dekadzie maja były naloty ploniarki zbożówki, która na niektórych plantacjach dość licznie uszkadzała młode rośliny.

Po I pokosie

Gospodarstwa hodowlane są już w większości po pierwszych pokosach łąk. Jeśli chodzi o wydajność użytków zielonych w pierwszym pokosie to w tym roku jest ona zadowalająca. Stały dostęp do wody zaowocował wytworzeniem na UZ dość wysokiej masy, choć do rekordów jest daleko (pomimo dobrego zaopatrzenia w wodę zabrakło nieco ciepła w kwietniu). Łąki w systemach trójkośnych są także po uzupełniającej dawce N aplikowanej po zakończeniu I pokosu.

Czekamy na deszcz

Kondycja ozimin, ale też roślin jarych, jest jak narazie dobra. Tam gdzie nie zawiodło nawożenie a ochrona była dobrze poprowadzona są szanse na dobre plony. Wiele może się jednak jeszcze wydarzyć. Najbliższym zagrożeniem jest z pewnością ewentualna susza. Jeśli będzie to tylko krótkotrwały niedobór wody to plantacje na lepszych stanowiskach poradzą sobie - na takich glebach magazyn wody jest jeszcze zaopatrzony w pewną rezerwę. Gorzej będzie na lekkich ziemiach - tam skutki braku opadów mogą być widoczne w ciągu kilku najbliższych dni. Liczmy na to, że opady pojawią się w ciągu kilku dni. Długoterminowe prognozy są dość niedokładne i wiele się może zmienić.