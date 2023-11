Zniszczona uprawa to koszty poniesione na nasiona, paliwo, czy nawozy. Co z odszkodowaniami? fot. M. Ziembicki

26 października 2023 r. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska przekazała wytyczne na temat możliwości zabezpieczania gospodarstw rolniczych przed szkodami wyrządzanymi przez gatunki chronione. Co pozostaje rolnikowi? Sprawdzamy także co z wypłatami odszkodowań za szkody wyrządzone przez ptaki.

Za pośrednictwem Krajowej Rady Izb Rolniczych, GDOŚ przypomina sposoby zabezpieczania upraw przed szkodami wyrządzanymi przez gatunki chronione. My odświeżamy temat zapowiadanej przez resort rolnictwa wypłaty rekompensat dla rolników, za szkody wyrządzone przez ptaki. Czy są jakieś postępy?

Co z rekompensatą za szkody wyrządzone przez dzikie ptactwo?

Na portalu farmer.pl pisaliśmy już o projekcie noweli ustawy o ochronie przyrody, który zakładał rozszerzenie zakresu szkód wyrządzonych przez zwierzynę o kategorię ptactwa prawnie chronionego: kormoranów, żurawi, dzikich gęsi, łabędzi i krukowatych. Projekt jednak odrzucono, a na posiedzeniu komisji z 7 lipca 2023 r. Podsekretarz Stanu Krzysztof Ciecióra zapewniał, że rząd zajmie się tą sprawą.

Temat odświeżył Zarząd KRiR, zwracając się do resortu rolnictwa o przedstawienie projektu rekompensat dla rolników. W odpowiedzi do KRiR, Krzysztof Ciecióra informował we wrześniu br. o powołaniu grupy eksperckiej, która miała „wypracować proste rozwiązania umożliwiające obiektywne oszacowanie szkód i wypłatę adekwatnych rekompensat.” Podsekretarz zapewniał, także że - MRiRW podejmuje wszelkie możliwe starania aby rozwiązania w zakresie wypłaty rekompensat za szkody wyrządzane przez ptaki mogły zacząć funkcjonować już w 2024 roku – pisał Ciecióra.

Zwróciliśmy się więc do resortu rolnictwa, z pytaniem czy opracowano już system szacowania szkód i wypłaty rekompensat dla rolników? Na razie czekamy na odpowiedź.

Zabezpieczyć uprawy przed ptactwem chronionym

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska przypomina, że w stosunku do gatunków objętych ochroną gatunkową obowiązują określone zakazy. Wymienić tu należy m.in. zakaz płoszenia i niepokojenia dziko występujących zwierząt. Obowiązuje on w miejscach „noclegu, rozrodu lub wychowu młodych, bądź żerowania zgrupowań ptaków migrujących lub zimujących” (art. 52 ust. 1 pkt 13 ustawy o ochronie przyrody), którym może być pole uprawne.

W przypadku gdy zachodzą powyższe okoliczności, przed przystąpieniem do czynności płoszenia zwierząt gatunków objętych ochroną, należy uzyskać zezwolenie właściwego terytorialnie regionalnego dyrektora ochrony środowiska.

Co gdy ptaki znacznie upodobają sobie założoną uprawę? GIOŚ podaje kilka rozwiązań. Pośród nich najbardziej popularne są metody akustyczne, w tym urządzenia biosoniczne emitujące głosy drapieżników lub przestraszonych ptaków oraz urządzenia hukowe (przede wszystkim armatki gazowe). W przypadku nadużywania tej metody istnieje ryzyko, że ptaki przyzwyczają się do dźwięku, który miał je odstraszać. Kolejne rozwiązanie to montaż odstraszaczy – metalowych puszek, migoczących pasków folii lub strachów na wróble ustawionych na polach uprawnych.

Rozważyć można także przykrycie upraw lub stawów hodowlanych siatkami ochronnymi. Tu warto zwrócić uwagę, by siatka była naciągnięta oraz miała gruby splot i małe oczka – co obniża ryzyko zaplątania się ptaków. W uprawach owocowych jak podpowiada GIOŚ, sprawdza się także zastosowanie ochrony biologicznej w postaci sokolnika z ptakiem drapieżnym. Przy większych gatunkach zwierząt (gęsi, mewy, kormorany) stosowane są urządzenia emitujące skupioną wiązkę zielonego lasera. -Stosowanie zielonego lasera jest bezgłośne, a w przypadku używania ręcznych urządzeń emitujących również bardzo selektywne (możliwość skierowania wiązki lasera w kierunku stada, a nawet konkretnych osobników). Należy ponadto mieć na uwadze, że wiązka lasera powinna być bezwarunkowo zawsze kierowana w dół – zwraca uwagę urząd.

Nierzadko zdarza się, że założona po siewie plantacja znika całkowicie. Dla rolnika to wysokie koszty poniesione na nasiona, paliwo, czy nawozy. Dlatego w przypadku zwierząt chronionych, liczą oni na pomoc ze strony rządowej i rozwiązania w postaci wypłaty odszkodowań.