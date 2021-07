Pulan Macro - Udoskonalona saletra amonowa z Puław

Nie jest żadną tajemnicą, że każda roślina do odpowiedniego wzrostu i rozwoju potrzebuje nawożenia, a jednym z głównych składników odżywczych roślin jest azot. Naprzeciw tym potrzebom wychodzi Grupa Azoty S.A., która właśnie udoskonaliła dobrze wszystkim znaną saletrę amonową Pulan. Nowy produkt - Pulan Macro - charakteryzuje się większymi granulami (2-5 mm) oraz lepszą jakością, wytrzymałością mechaniczną i odpornością na zbrylanie. Większa, a przez to cięższa granula ułatwia aplikację nawozu na polu. Nowy produkt może być wysiewany na dalszą odległość niż standardowy Pulan. Pozwoli to rolnikom zaoszczędzić czas oraz pieniądze przeznaczone na paliwo.

A co ze składem?

Pulan Macro zawiera dokładnie ten sam azot co zwykły Pulan. Jest go jednak w produkcie nieco mniej bo 32% (16% w formie amonowej i 16% w formie azotanowej). Tym, co od razu rzuca się w oczy, jest także zmiana koloru produktu. Pulan Macro nie jest już białym granulatem, a lekko beżowym. Spowodowane jest to dodaniem do nawozu wypełniacza węglanowego w postaci mączki dolomitowej. Dodatek ten przede wszystkim podnosi wytrzymałość granulatu.

Pulan Macro, podobnie jak zwykły Pulan, jest uniwersalnym nawozem azotowym stosowanym do wszystkich gatunków roślin uprawnych. Można go aplikować przedsiewnie i pogłównie, co zapewni uprawom odpowiednią ilość azotu przez cały okres wzrostu. Pulan Macro dostępny jest w kontenerach elastycznych typu Big-Bag, pakowany jest po 600 kg.

Pulan Macro jest dostosowany do obecnych potrzeb rolników. Nawóz sprawdzi się w każdym gospodarstwie i praktycznie w każdej uprawie. Szeroka możliwość aplikacji to oszczędność czasu i ograniczenie kosztów. To połączenie, na które rynek czekał od dawna.