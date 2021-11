Pytacie o biologizację – Top Farms odpowiada

Wrześniowy cykl „Fakty i mity z Top Farms” na portalu farmer.pl skłonił naszych czytelników do licznych komentarzy i pytań dotyczących biologizacji. Nadszedł czas, by na nie odpowiedzieć.

Z prośbą o wyjaśnienie nurtujących Was kwestii ponownie udaliśmy się do pana Pawła Kaczmarka, członka zarządu Top Farms Wielkopolska.

W rozmowach z redakcją ekspert ds. biologizacji, podkreślał znaczenie m.in. konserwującej uprawy roli, uprawy międzyplonów i zrównoważonego nawożenia jako fundamentów biologizacji. Uznał także promowane przez spółkę praktyki za odpowiedź na zapowiadane ekoschematy. Wdrażaniem biologizacji oraz działaniami edukacyjnymi zajmuje się Fundacja Rozwoju Rolnictwa „Terra Nostra”, przygotowująca rolników do przejścia na rolnictwo regeneracyjne i uzyskania certyfikacji. Wdrażanie idei biologizacji wpływa jednocześnie na zmniejszenie kosztów produkcji, uzyskiwanie wyższych plonów o lepszych parametrach, poprawę żyzności gleby, jak również możliwość dodatkowego zarobku dzięki sprzedaży kredytów węglowych (ok. 40-50€/tCO 2 e). Podwyższenie zawartości materii organicznej o 0,1 proc. pozwala na związanie ok. 7-9 tCO 2 e, co przy obecnych cenach daje ok. 1300-2100 zł dodatkowego zysku na hektar. Certyfikacja na zgodność ze Standardem Zintegrowanej Produkcji Biologizacyjnej pozwoli także na uzyskiwanie wyższych cen za płody rolne.

Top Farms jest pierwszym w Polsce Ambasadorem Fundacji Terra Nostra.

Komentarz #1: O ile Top Farms podniósł ilość próchnicy na polach przez ostatnie 5, 10, 15 lat?

Paweł Kaczmarek: Ideę biologizacji zaczęliśmy wdrażać w 2012 roku, niestety wówczas nie przeprowadzaliśmy jeszcze dogłębnych analiz glebowych. Przypuszczam jednak, że zawartość próchnicy nie różniła się od niewesołych średnich określanych dla całej Polski. Pierwsze badania zawartości próchnicy w glebie przeprowadziliśmy w roku 2016. Wówczas zawartość próchnicy w glebie w rejonie Głubczyc wynosiła 1,6 proc., a w Wielkopolsce 1,2 proc. W 2021 roku, czyli po pięciu latach działań stwierdziliśmy zwiększenie zawartości próchnicy średnio o 0,4 punktu procentowego w obu lokalizacjach. Wzbogacenie gleby o taką ilość próchnicy oznacza 28-36 tCO 2 e zsekwestrowanego w glebie. Wynik ten przypisuję przede wszystkim stałemu utrzymywaniu w glebie żywych korzeni oraz przeciwdziałaniu degradacji glebowej materii organicznej dzięki rezygnacji z orki. Naszym celem, w zależności od rodzaju gleby w danej lokalizacji, jest zawartość próchnicy w granicach 3-5 proc.

#2: Dlaczego pług nadal jest używany na 10-15 proc. powierzchni?

Orkę stosujemy nadal na tych polach, gdzie uprawiane są ziemniaki kierowane do przechowywania. Niestety na ten moment nie mamy lepszego rozwiązania, gdyż na glebach piaszczystych koniecznością jest odkamienianie pól. Przed sadzeniem wykonujemy orkę przedzimową na 25 cm, a wiosną na 15-20 cm zabieg odkamieniania. Co więcej, umieszczając resztki roślinne głębiej w profilu glebowym, ograniczamy ich kontakt z bulwami, który w przypadku wczesnego sadzenia i mokrej oraz zimnej wiosny może zwiększać ryzyko rizoktoniozy. Podejmujemy próby uprawy bezorkowej ziemniaków, ale tylko w przypadku stosunkowo późnego sadzenia w ciepłą glebę, bez konieczności jej odkamieniania, czyli na około 15 procentach areału ziemniaka w gospodarstwie. Wówczas technologia uprawy opiera się na uprawie pługiem dłutowym po pocięciu międzyplonu, a następnie uprawie kultywatorem pozwalającym na głęboką pracę, np. Horsch Tiger.

#3: To bardzo przykre, jeśli w warstwie ornej panują na ich polach warunki beztlenowe.

Oczywiście powietrze występuje w całym profilu glebowym, w zależności od głębokości różny jest jednak jego skład. Zawartość tlenu w głębszych warstwach będzie relatywnie niższa w stosunku do warstw bliżej powierzchni gleby, większe będzie za to stężenie dwutlenku węgla. W różnych warstwach profilu glebowego spotkamy inne populacje mikroorganizmów, dostosowane do innych warunków i o innych preferencjach. Ingerencja w glebę powoduje drastyczne skutki dla populacji mikroorganizmów, które zostają przemieszczone w niekorzystne dla siebie warunki bytowania, a ponowne osiągnięcie homeostazy wymaga czasu.

#4: Czym biologizacja różni się od praktyk znanych i stosowanych w gospodarstwach od dawna, jak uprawa międzyplonów i zazielenienie? Czy to nie „wynalezienie koła na nowo”?

Biologizacja ma w sobie coś z „powrotu do korzeni”, jednak ze wsparciem nowoczesnych technologii. Cele zazielenienia i biologizacji są podobne, biologizacja to jednak pojęcie znacznie szersze, całościowe podejście do rolnictwa regeneracyjnego, obejmujące zagadnienia związane ze zbilansowanym nawożeniem, odczynem gleby, relacjami wapnia do magnezu, materią organiczną, zmianowaniem. Biologizacja jest odpowiedzią na wymogi Zielonego Ładu i nowej WPR oraz jest jedyną drogą do tego, by bez znacznego ograniczania potencjału wytwórczego polskiego rolnictwa zastosować praktyki, które będą bardziej neutralne dla klimatu i środowiska.

#5: Top Farms nie zrezygnował z glifosatu, chemii zużywają więcej od przeciętnego rolnika.

Nie zrezygnowaliśmy ze stosowania glifosatu całkowicie, ale znacznie ograniczyliśmy jego wykorzystanie. Przed wdrożeniem biologizacji zużywaliśmy znaczne ilości tej substancji jedynie w celu likwidacji perzu. Wprowadzenie międzyplonów, które tłumią chwasty, pozwoliło nam na wyeliminowanie glifosatu do zwalczania perzu, używamy go jednak choćby do likwidacji rzepaczysk przed siewem zbóż. W zakresie zużycia pestycydów kierujemy się wskaźnikiem TFI, mówiącym o tym, jaką część dopuszczalnej według rejestru dawki danego środka zużywa gospodarstwo. W stosunku do środków, które stosujemy w Top Farms, wartość TFI wynosi poniżej 0,6. Zwróćmy także uwagę, że nie każdy zabieg wykonywany opryskiwaczem to zabieg chemicznej ochrony roślin.

#6: Czy w uprawie ziemniaka opieracie nawożenie na nawozach bezchlorkowych, czy stosujecie chlorek potasu?

Stosujemy chlorek potasu w uprawie ziemniaka, ale pamiętamy o wrażliwości tych roślin na niedobór wapnia. Na skutek reakcji chloru i wapnia powstają sole, które poprzez wypłukiwanie pozbawiają roztwór glebowy wapnia. Dlatego chlorek potasu stosujemy przed orką przedzimową, by „dać czas” na zajście owych procesów chemicznych. Wiosną stosujemy uzupełniające nawożenie potasowe z wykorzystaniem formy siarczanowej.

#7: Jaki sens ma uprawa międzyplonów przy deficycie wody, w beton nie posiejesz, a młode rośliny w niesprzyjające lata mogą obsuszyć stanowisko.

Owszem, uważam, że międzyplony powinny mieć optymalne warunki do wzrostu i posianie ich w „beton” nic nie daje. Brak wody nie musi być jednak przyczyną „betonowania”, a źródło takiego zjawiska może leżeć głębiej, np. w relacjach między sumą zasad wymiennych w glebie. Jednocześnie nie sądzę, aby deficyt wody glebowej był skutkiem uprawy międzyplonów. Międzyplony budują oraz poprawiają polową pojemność wodną gleby i jej zdolność magazynowania wody na skutek wzrostu zawartości materii organicznej, rozwój życia biologicznego i budowanie sieci mikoryzowych. Młode rośliny w suchych latach ograniczają także bezpośrednie promieniowanie słoneczne na glebę, które negatywnie na nią oddziałuje w ujęciu zarówno krótkookresowym, jak i długookresowym poprzez jej nagrzewanie, co wpływa na szybkie oddawanie wody.

#8: Jaki międzyplon w kilkadziesiąt dni przyniesie korzyść, a nie tylko koszty?

Wszystkie rośliny uprawiane w międzyplonie przyniosą korzyść, nawet w krótkim okresie. W Top Farms międzyplony wysiewamy do końca sierpnia, więc rozwój roślin w nim rosnących trwa maksymalnie 90 dni. Uważamy jednak, że każdy dzień pozbawienia gleby żywych korzeni, które stanowią drogę transportu cukrów niezbędnych do funkcjonowania mikrofauny glebowej, jest stratą dla życia biologicznego. By do likwidacji międzyplonu nie było konieczne stosowanie glifosatu, wysiewamy w mieszance jedynie rośliny jare. Polecam takie, które wytwarzają długi system korzeniowy, dużą biomasę i przynoszą dodatkowe korzyści, na przykład: rzodkiew oleistą, wytwarzającą olejki eteryczne ograniczające rozwój nicieni; facelię, która pozytywnie wpływa na zapylacze w tym trudnym, jesiennym czasie; grykę, która dzięki specyficznej mikoryzie jest w stanie przyswajać związki fosforu niedostępne dla innych roślin; owies, łamiący pomosty dla grzybów podsuszkowych oraz rośliny motylkowate, będące dostarczycielami niezwykle cennego, zwłaszcza w ostatnim czasie, azotu.