Pytania i wyzwania przed żniwami!

W Agrorewolucjach wszystko idzie zgodnie z planem! Praca zaczyna przynosić wymierne rezultaty, rośliny rosną jak szalone, a przed chłopakami ostatnie zabiegi agrotechniczne, po których będziemy już na ostatniej prostej do żniw. A skoro wolnego czasu jest odrobinę więcej, to nasi bohaterowie postanowili się trochę rozerwać i zagrać z ich mentorami w... "pytanie czy wyzwanie", do której to zabawy zapraszamy także WAS. Ale najpierw praca. Andrzej z Grześkiem przygotowują się do zabiegu T-3 w zbożach, u Dzika również "t-trójka" oraz kontrola stanu upraw buraków (jest świetnie, a dzięki pewnej nowości od Intermag będzie jeszcze lepiej!), a na koniec Michał zabiera wypoczętego Kulę w kukurydzę i opowiada mu, jakie zabiegi wykonał, kiedy ten się obijał (zazdrościmy!).