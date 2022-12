Na konferencji prasowej Polskiego Związku Producentów Kukurydzy, choć poświęcona była ona promocji wykorzystania ziarna kukurydzy na cele spożywcze, nie sposób było nie poruszyć palącej kwestii kłopotów ze sprzedażą ziarna kukurydzy. Europejska Konfederacja Produkcji Kukurydzy interweniowała w tej sprawie w Komisji Europejskiej.

Nie ma popytu na polską kukurydzę

Prof. Tadeusz Michalski podczas konferencji prasowej PZPK mówił, iż w roku 2022 r. powierzchnia uprawy kukurydzy w Polsce wyniosła 1,2 mln hektarów. Jednak nie wszędzie zebrano jeszcze ziarno - według szacunków PZPK ok. 100 tysięcy hektarów kukurydzy pozostaje na polach nieskoszone.

Jak podkreślał prof. Michalski, ziarno zbierane w grudniu bądź w styczniu nie będzie już nadawać się do wykorzystania na paszę ani do konsumpcji ze względu na dużą zawartość mykotoksyn. Jedynym kierunkiem wykorzystania takiego ziarna są cele energetyczne - na opał lub do produkcji biogazu.

- Kukurydza stoi na polu, bo rynek załamał się z powodu napływu ogromnych ilości ukraińskiej kukurydzy do naszych, zwłaszcza wschodnich, województw. Z różnych źródeł wiadomo, że dzisiaj nie ma już praktycznie popytu na kukurydzę polską, bo ukraińska jest tańsza. Ci, którzy chcieli zaopatrzyć się w ziarno kukurydzy, już je kupili - mówił prof. Michalski.

Na portalu farmer.pl donosiliśmy już o kryzysie w skupach, problemach ze sprzedażą kukurydzy do skupów, które wstrzymały zakupy ziarna. Producenci alarmowali, że magazyny pełne są tańszego ziarna z Ukrainy. Dodatkowo cena kukurydzy drastycznie spadła.

Prośba do Brukseli o interwencję

W miniony poniedziałek, 12 grudnia, Europejska Konfederacja Produkcji Kukurydzy (CEPM), której członkiem jest Polski Związek Producentów Kukurydzy, zwróciła się z pismem do Valdisa Dombrovskisa, wiceprezesa wykonawczego i komisarza UE ds. handlu oraz Janusza Wojciechowskiego, komisarza UE ds. rolnictwa, w sprawie trudności napotykanych przez producentów kukurydzy z UE w związku ze szlakami solidarnościowymi dla Ukrainy. Poniżej przedstawimy wybrane fragmenty listu CEPM.

Unia Europejska, jako jeden z głównych importerów kukurydzy na świecie, jest głównym odbiorcą ukraińskiego eksportu kukurydzy. Przed inwazją rosyjską UE importowała z Ukrainy średnio 10 mln ton rocznie, czyli 55 proc. europejskiego importu kukurydzy.

CEPM podkreśla, że należałoby zwiększyć produkcję kukurydzy w Unii Europejskiej, choć zdaniem prof. Michalskiego dzieje się dokładnie odwrotnie - na rynek UE kukurydzę dostarczają głównie Ukraina i Brazylia. Import kukurydzy jest znaczący, przy jednoczesnym ograniczeniu jej produkcji w krajach Unii.

W dalszej części listu CEPM przedstawia, jakie problemy dla rolników europejskich i całego rynku stwarzają ścieżki solidarności.

W krajach graniczących z Ukrainą sytuacja ta stworzyła lokalne trudności dla europejskich producentów kukurydzy. W szczególności rolnicy bułgarscy, polscy i rumuńscy borykają się z poważnymi trudnościami ekonomicznymi, niezależnie od katastrofalnych skutków złych plonów, spowodowanych bezprecedensową suszą zeszłego lata. (...) Logistyka jest nasycona ukraińskim eksportem, a lokalni użytkownicy końcowi wolą korzystać z ukraińskiego zboża w tranzycie ze względu na znacznie niższą cenę, która utrudnia unijnym producentom w tych krajach sprzedaż własnej produkcji kukurydzy i wywiera dużą presję na lokalne ceny kukurydzy. Ponadto nasycenie magazynów może prowadzić do pogorszenia jakości plonów z powodu niewłaściwego przechowywania kukurydzy (...). Sytuacja ta zakłóca również harmonogram eksportu kukurydzy z UE, generując dodatkowe koszty spowodowane opóźnionymi dostawami i podważając międzynarodową wiarygodność UE jako partnera handlowego.

Jednocześnie CEPM zapewnia o swojej pełnej solidarności z ukraińskimi rolnikami i obywatelami i poparciu dla tworzenia ścieżek solidarności. Wśród propozycji, jakie przedstawia dla rozwiązania zaistniałego problemu przedstawia dwa rozwiązania: wspieranie prywatnego przechowywania rolników w autoryzowanych silosach i na podstawie kwitów magazynowych oraz lepsze zarządzanie szlakami solidarności poprzez koordynację międzyinstytucjonalną, dodatkowe rozwiązania na lądowych przejściach granicznych, inwentaryzację obiektów śródlądowych zlokalizowanych w UE z dostępnymi zdolnościami operacyjnymi/tranzytowymi/magazynowymi oraz częsty i stały monitoring przepływów towarowych i dostępności transportowej.

Ma to na celu zapewnienie (...) segregacji przepływów towarów według pochodzenia (produkty z Ukrainy i UE) w celu ustanowienia kalendarza dostępu do logistyki i uniknięcia zatorów; identyfikowalności w celu wyeliminowania ewentualnych zagrożeń dla rynku wewnętrznego UE, gdy ukraińska kukurydza, która nie spełnia norm UE i której odmówiono przeznaczenia eksportowego, byłaby kierowana na runek UE - czytamy w piśmie.

List podpisał Prezydent CEPM Daniel Peyraube. Całość listu załączamy w pliku, dostępnym do pobrania poniżej.