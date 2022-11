Maciej Frąckowiak prowadzi gospodarstwo specjalizujące się w hodowli trzody chlewnej. Posiada stado zarodowe liczące 80 loch, a produkcja roślinna w dużej mierze ukierunkowana jest na wytwarzanie komponentów do żywienia zwierząt. Uprawia również takie gatunki jak orzech włoski czy czarna porzeczka.

Chciałbym przekazać, że w niedużym gospodarstwie również można stosować rolnictwo precyzyjne i wprowadzać innowacje. Podstawą optymalizacji nawożenia są mapy zasobności gleb i system prowadzenia maszyn. Korzystamy z sygnału RTK, posiadamy też opryskiwacz i rozsiewacz nawozu z wagą, zmiennym dawkowaniem i automatycznym sterowaniem sekcjami. Absolutną podstawą jest badanie zasobności gleby. My badamy glebę co drugi rok. Ze względu na obfite nawożenie gnojowicą mamy bardzo wysoką zawartość fosforu. Zakwaszamy gnojowicę kwasem siarkowym, co pozwala ograniczyć straty azotu. Stosujemy około 1 l kwasu na 1 m3 gnojowicy - mówi Maciej Frąckowiak.