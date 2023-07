Zobacz galerię

Na Dniach Pola zorganizowanych w Spytkówkach przez firmy Saaten-Union Polska, Rapool Polska i DSV Polska nie mogło zabraknąć poletek z rzepakami z oferty firmy Rapool.

W tym roku firma Rapool obchodzi 20 lecie działalności w naszym kraju. W momencie rozpoczęcia działalności w Polsce firma nosiła nazwę Agro Bras. Pierwszy mieszaniec z podwyższoną odpornością na kiłę kapusty został wprowadzony w roku 2008. Obecna nazwa firmy pojawiła się w roku 2011. Jak ocenia Artur Kozera z Rapool Polska obecnie około 260 000 ha jest zasianych odmianami firmowanymi logo Rapool. Firma posiada 800 poletek doświadczalnych i 211 doświadczeń łanowych w gospodarstwach, w jej ofercie znajdują się obecnie 32 odmiany rzepaku w większości ozimego, ale także jarego.

Rzepaki na poletkach umiejscowionych w Spytkówkach zostały tradycyjnie zasiane drugiego września. Jeśli chodzi o nawożenie to jesienią poletka z rzepakiem zostały zasilone 54 kg P2O5, 90 kg K20 oraz 27 kg MgO. Wiosną zostały podane dwie równie 80 kg dawki azotu - który pochodził z saletry amonowej. Jesienią i wiosną został także zastosowany komplet mikroelementów.

Testy, testy, testy

Jak podkreślał Artur Kozera obecne odmiany to efekt pracy kilku pokoleń hodowców, a poletka doświadczalne firmy są rozlokowane w kilkunastu krajach Europy. Wysiewa się na nich zarówno odmiany będące w procesie rejestracji, jak i te już zarejestrowane, by sprawdzić jak sprawdzą się w innych krajach, jednym z przykładów jest odmiana rzepaku, która sprawdziła się w czasie suszy na Węgrzech. Wysiew w Polsce ma na celu pokazanie, jak się zachowa w naszych także coraz częściej suchych warunkach. Czasem w wyniku takich testów okazuje się, że odmiana sprawdzająca się np. we Francji zupełnie nie radzi sobie w Polsce.

Obecnie oprócz chorób wirusowych oraz grzybowych coraz większy problem sprawiają na polach fitoplazmy. Jest to choroba bakteryjna, która nie przenosi się z materiałem siewnym, a bakterie zasiedlające rośliny. Wektorami chorób fitoplazmatycznych są owady z rodziny skoczkowatych, głównie skoczki i miodówki. W rzepakach trzeba od początku pilnować presji ze strony szkodników, a jak podkreślił Kozera obecnie jedną z najskuteczniejszych zapraw jest Lumiposa.

Coraz częściej rolnicy wysiewają F2, a w naszych tylko doświadczeniach które prowadziliśmy na dwóch odmianach w trzech lokalizacjach w Polsce. Różnica w plonie pomiędzy F1, a F2 w roku gdzie nie było extremów pogodowych wynosiła od 8 do 15%. Więc nie wiem czy się opłaca wysiewać materiał niekwalifikowany. - tak pomysły rolników na oszczędność na materiale siewnym podsumował Artur Kozera

Nowe odmiany

W Spytkówkach zostały zaprezentowane trzy nowe odmiany rzepaku ozimego. Wszystkie pochodzą z nowego konceptu genetycznego, gdzie linia mateczna posiada już odporność na wirusa żółtaczki rzepy. Wtedy o wiele łatwiej dołączyć do niej geny pozostałych odporności.

Janosh F1 - ma wysoki potencjał plonowania i toleruje okresowe niedobory wody. Jesienią charakteryzuje go wysoki wigor, zimą wysoka zimotrwałość. Rośliny są średniowysokie, odporne na wyleganie. Odmiana charakteryzuje się wysoką efektywnością wykorzystania N co pozwala na obniżenie wiosennych dawek azotu. Posiada gen podwyższonej odporności na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV) oraz gen podwyższonej odporności na suchą zgniliznę kapustnych RLM7. W doświadczeniach porejestrowych COBORU plonował na poziomie 113 proc. wzorca tj. 53,5 dt/ha, a jego nasiona posiadały zawartość tłuszczu na poziomie 43,8 proc.

Rzepak ozimy odmiany Janosh Rapool Fot: M.Wołosowicz

Texas F1 - to odmiana o stabilnym poziomie plonowania w szerokim spektrum warunków glebowych i pogodowych. Została wyhodowana w Polsce i jest polecana do uprawy na terenie całego kraju. Charakteryzuje się wysoką zimotrwałością i odpornością na wyleganie. Jej dynamiczny rozwój jesienny pozwala na wysiew w terminach optymalnych i opóźnionych, co przekłada się na właściwe przygotowanie rozety do zimy. Odmiana o wczesnym terminie kwitnienia i średnio późnym terminie dojrzewania. Posiada gen podwyższonej odporności na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV) oraz gen podwyższonej odporności na suchą zgniliznę kapustnych RLM7.

Rzepak ozimy odmiany Texas z firmy Rapool Fot: M.Wołosowicz

Cromat F1 - to najnowsza odmiana z segmentu odmiana z podwyższoną odpornością na najczęściej występujące rasy kiły kapusty. Charakteryzuje się wysokim wigorem. Posiada bardzo dobrą zimotrwałość. Szybko regeneruje się po zimie, ograniczając stres związany z suszą. To odmiana bardzo odporna na wyleganie. Odmiana wczesno kwitnąca, średnio późno dojrzewająca. Jej średni plon względny w latach 2020 – 2022 w badaniach porejestrowych COBORU wyniósł 114% wzorca (53,9 dt/ha).

Rzepak ozimy odmiany Cromat z firmy Rapool. Fot: M.Wołosowicz

Zdjęcia wszystkich poletek rzepaku zobaczycie w galerii.