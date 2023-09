Ceny materiału siewnego w tym sezonie są niższe niż przed rokiem. Niestety tylko na papierze. W praktyce musimy sprzedać znacznie więcej, by zakupić taką samą ilość nasion.

Koszt zakupu materiału siewnego jest w tym sezonie tylko teoretycznie niższy niż w ubiegłym sezonie - de facto jest drożej

Mamy do czynienia z dużym poziomem nożyc cenowych pomiędzy towarem rolnika a cenami materiału siewnego

Horrendalny stosunek cen

Opinie rolników są w większości zgodne co do tego, że ceny materiału siewnego zbóż ozimych są nieakceptowalne. Oczywiście argumentem za tym przemawiającym jest cena zbóż w skupie. Co prawda hodowle i dystrybucje mają swoje koszty, których wzrost starają się zrekompensować, ale przecież i w gospodarstwach rolnych nakłady wzrosły do wysokiego poziomu.

Gdybyśmy przyjęli cenę pszenicy paszowej na poziomie 700 zł/t (lokalnie wyceny będą się oczywiście nieco różnić w jedną bądź drugą stronę) i cenę kwalifikatu pszenicy na poziomie 2800 zł/t to okazuje się, że musimy sprzedać nawet 4 tony ziarna by zakupić tonę materiału siewnego. Stosunek ceny na poziomie 4:1 jest absolutnie nieakceptowalny. Teoretycznie bowiem kwalifikat jest tańszy niż przed rokiem, ale realnie bardziej obciąża kieszenie rolników.

W ubiegłym sezonie cena pszenicy paszowej z tego samego okresu oscylowała w okolicach 1250 zł/t. Tymczasem materiał siewny pszenicy ozimej wyceniany był w zależności od odmiany na 3000 – 4000 zł/t. Przy średniej cenie na poziomie 3500 zł/t stosunek cen wynosił więc około 2,8:1. Tak wiec zakup nasion był znacznie bardziej opłacalny. Dodatkowo i nastroje zakupowe w rolnictwie były znacznie lepsze.

W 2021 roku zakup nasion kwalifkowanych również wiązał się z niższym wydatkiem. Przy cenie materiału siewnego pszenicy na poziomie 2500 zł/t i wycenach pszenicy paszowej we wrześniu na 950 zł/t stosunek cen wynosił około 2,6:1.

Za ten sam obsiany areał oddajemy więcej własnego ziarna

Przy zakupie pszenicy w cenie 2800 zł/t i normie wysiewu na poziomie 150 kg/ha koszt wynosić będzie 420 zł.

Przed rokiem koszt założenia plantacji (przy cenie pszenicy kwalifikowanej na poziomie 3500 zł/t i przy tej samej normie wysiewu) opiewał na 525 zł/ha, a przed dwoma laty 375 zł.

Pamiętajmy jednak, że za 2021 rok stawka dopłaty do materiału siewnego była niższa i wynosiła 65 zł. Tak więc koszt wysiewu kwalifikowanych nasion po odliczeniu dopłaty opiewał finalnie na 310 zł/ha.

Obecna stawka dopłaty – za zboża ozime wysiane w ubiegłym roku – została zwiększona do 200 zł/ha, co oznacza, że finalny nakład (zgodnie z danymi z omawianego przykładu) założenia plantacji w ubiegłym roku to około 325 zł/ha.

Aby utrzymać przynajmniej podobny koszt wysiewu w tym sezonie dopłata do materiału siewnego za ten rok (jesień) musiałaby wynosić przynajmniej 100 zł/ha. Przy czym problemem wciąż pozostaje zaburzona korelacja cen.

Wysoki poziom nożyc cenowych pomiędzy materiałem siewnym a towarem od rolnika

Dwa lata temu nakład poświęcony na założenie hektara plantacji pszenicy był w końcowym rozrachunku równy - odpowiednio przed dopłatą i po odliczeniu dopłaty - około 3,95 dt oraz 3,26 dt pszenicy w skupie. Przed rokiem bez dopłaty koszt na hektar równoważny był 4,2 dt oraz 2,6 dt wliczając zwiększoną stawkę dopłaty za materiał siewny ustanowioną w tym roku ( 200 zł/ha).

Tymczasem obecnie nakład liczony w wymianie barterowej na założenie hektara plantacji pszenicy ozimej może wynosić nawet 6 dt pszenicy paszowej. Trudno na ten moment określić na jaką stawkę dopłaty do kwalifikatu będzie można liczyć w przyszłym roku.

Mamy więc do czynienia z największym poziomem nożyc cenowych od lat. Cena pszenicy w stosunku do materiału siewnego jest bardzo niska i jedynie wysokie dopłaty do zakupionego materiału kwalifikowanego w trwającej jesiennej kampanii będą mogły w jakikolwiek sposób zrekompensować ponoszone koszty. Tylko jak długo rolnictwo może być uzależnione od sztucznego sterowania rynkiem?