Rekord Polski w plonie pszenicy pobity

Dnia 11.08.2020 w województwie pomorskim na dwóch gospodarstwach pobito Rekord Polski z 2019 roku na najwyższy plon pszenicy ozimej z hektara tj. w Borętach, gm. Lichnowy, oraz w Bystrzu, gm. Miłoradz. Wiesz ile wynosi aktualny, oficjalny rekord?

Dyrektor ds. produkcji roślinnej, Pan Bronisław Stoduś z LAIRD Agro Group z Lisewa Malborskiego, do zasiewu wybrał pszenicę Findus, którą posiano aż na 800 ha na różnych glebach i w różnych lokalizacjach należących do przedsiębiorstwa. Pomiar rekordowego plonu miał miejsce w Borętach w województwie pomorskim, gdzie siew pszenicy odbył się 4 września 2019 roku w ilości 280 nasion na m2. - Odmiana Findus bardzo dobrze zimuje. Mimo że w tym roku nie było zimy, to wiosenne przymrozki wiele pszenic poparzyły. Odmiana Findus wyglądała bardzo dobrze przez cały okres wegetacji. Była jedną z odmian, która się wyróżniała pod względem zdrowotności, w porównaniu do innych odmian - komentuje Dyrektor Stoduś.

"Rekordowa" pszenica została zasiana na polu o średniej zasobności fosforu i potasu oraz odczynie na poziomie 6,3 pH.

W jesiennej agrotechnice zastosowano 200 kg preparatu PROFOSKA oraz w celu ochrony herbicydowej Reliance w połączeniu z glinem. Nawożenie azotowe to podwójna dawka RSM oraz dawka na kłos w postaci saletry amonowej, co w efekcie dało 240 kg azotu na hektar. Do tego zastosowano dwukrotną aplikację preparatu PROLEAF MAX 4.0 po 1 l.

W przypadku wiosennej ochrony herbicydowej zastosowano zabiegi poprawkowe na chwasty dwuliścienne preparatem Biathlon i jednoliścienne produktem Aprilia.

W celu regulacji łanu zabiegi podzielono na trzy etapy, w który zastosowano odpowiednio:

I - Moddus + CCC,

II - Moddus,

III - etefon.

Ochrona fungicydowa z kolei podzielona została na 4 etapy:

I - zabieg czyszczący substancjami aktywnymi propidyną i prochlorazem,

II - Halny + Input,

III - Secardo + Tazer,

IV - Caramba + Fandango + tebukonazol zawarty w produkcie Bounty.

Ochrona inektycydowa to dwukrotna aplikacja preparatu Proalfacypermetrin oraz zastosowanie Danadim na kłosa.

Mimo niekorzystnego, w dużej części okresu wegetacji, przebiegu pogody oraz dzięki zastosowaniu technologii firmy PROCAM Rekord Polski plonu pszenicy ozimej ustanowiony w 2019 roku został pobity na gospodarstwie LAIRD Agro Group i wynosi teraz 11,628 t.

Warto wspomnieć, że zeszłoroczny rekordzista plonu pszenicy z hektara Gospodarstwo Rolne Bystrze także pobiło tego samego dnia Rekord Plonu przebijając swój zeszłoroczny wynik z 10,531 t/ha na 11,178 t/ha.