Rekordowe zbiory pszenicy i rzepaku w Australii

Dobra pogoda i powiększanie areału uprawy zapewniają rekordowe zbiory.

Ostatnie ulewne deszcze na wschodnim wybrzeżu Australii, wywołane zjawiskiem pogodowym La Niña, nie przeszkodzą w osiągnięciu rekordowych wyników dla obecnych zbiorów zbóż i rzepaku.Tak przynajmniej ocenia australijski urząd ds. rolnictwa (ABARES), którego obecna prognoza zakłada łącznie 58,4 mln ton zbiorów roślin ozimych w sezonie 2021/2022. To nie tylko 4,8 proc. więcej niż w poprzednim sezonie, lecz także największa ilość, jaką kiedykolwiek zebrano.

Wzrost zapewnia Australia Zachodnia

Zdaniem ekspertów oprócz powiększenia powierzchni upraw o 3,0 proc. sprzyjające warunki klimatyczne z wiosennymi opadami umożliwią obfite zbiory. Znacznie lepsze warunki pogodowe w porównaniu z sezonami suszy 2018/2019 i 2019/2020 są szczególnie widoczne w uprawie pszenicy. Tegoroczne zbiory mają wzrosnąć o 3,3 proc. w porównaniu do poprzedniego roku, do rekordowego poziomu 34,4 mln ton. Większość tego wzrostu pochodzi ze stanu Australia Zachodnia.

W przypadku jęczmienia ABARES spodziewa się wzrostu produkcji o 1,5 proc. do 13,3 mln ton w porównaniu z sezonem 2020/2021. Byłby to drugi największy poziom w historii. Z kolei w przypadku owsa, przy znacznie zmniejszonej powierzchni uprawy, widoczny jest spadek zbiorów o 4,9 proc. do 1,58 mln ton. Według dyrektora zarządzającego ABARES, deszcze opóźnią zbiory w niektórych częściach kraju i prawdopodobnie nastąpią również gradacje jakościowe ze zróżnicowaniem cenowymi, ale nie należy się spodziewać dużych strat w plonach.

Wzrost uprawy rzepaku i roślin jarych

Rolnicy w Australii zwiększyli uprawę rzepaku o około 24 proc. w porównaniu z sezonem 2020/2021 do 3,04 mln ha i, według władz rolniczych, mogą zebrać go o 26,7 proc. więcej, osiągając rekordową wielkości 5,73 mln ton.

Ze względu na dobre warunki pogodowe, uprawa roślin jarych, takich jak sorgo, kukurydza, ryż i bawełna, została rozszerzona o 36,1 proc. do 1,42 mln hektarów w stanach Nowa Południowa Walia i Queensland. Zbiory rzędu 5 mln ton przekroczą poziom z poprzedniego roku o połowę, przy czym najwyższy wzrost spodziewany jest w przypadku sorgo, bawełny i ryżu.