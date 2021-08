Relacja z Nagradowic to właśnie tu, tego sezonu rosła pszenica ozima Argument

Z pszenicy ozimej Argument produkowany jest materiał siewny dostępny tej jesieni w firmie PROCAM.

W Nagradowicach znajduje się jeden z najnowocześniejszych zakładów produkujących materiał siewy, zapraszamy do relacji z której można się dowiedzieć jak produkowany jest najwyższej jakości materiał siewny. Firma PROCAM stawia wysokie wymagania jakościowe, co do produkowanego materiału siewnego, proces czyszczenia i całego procesu zaprawiania specjalną zaprawiarką porcjową, która bardzo dobrze pokrywa nasiona substancją aktywną. Firma Syngenta, która jest producentem zaprawy Beret Star – kontroluje i sprawdza stopień pokrycia nasion zaprawą rzędu 98-100%. Firma PHR dysponuje certyfikatami ESTA, co czyni, że materiał siewny jest produkowany według najwyższych wymagań jakościowych.

Pszenica ozima Argument – rekordzista plonowania, należy wspomnieć o zdobyciu Rekordu Polski w plonie w 2020 roku uzyskując 12,567 t/ha. Argument cechuje się rekordowym plonowaniem, dzięki silnemu systemowi korzeniowemu, także wyjątkową odpornością na suszę. Wybitna zdrowotność na choroby podstawy źdźbła, fusarium i DTR, czyni tę odmianę przydatną do uprawy w monokulturze i produkcji zdrowego ziarna pszenicy.

Szukasz sprawdzonej odmiany pszenicy – Argument jest dla Ciebie. Zapraszamy do kontaktu z doradcami PROCAM: https://www.procam.pl/kontakt/