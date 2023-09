Odpowiednie zagospodarowanie resztek pożniwnych po zbiorze kukurydzy na ziarno pozwala na optymalizację kosztów nawożenia. Ponadto resztki wprowadzają duże ilości materii organicznej do gleby.

Pocięcie i wymieszanie resztek pożniwnych po zbiorze kukurydzy na ziarno zapewni ilości składników pokarmowych podobne do tych jakie wprowadzamy do gleby wraz z obornikiem

Masa resztek pozostawionych po skoszeniu kukurydzy na ziarno może być nawet dwukrotnie wyższa niż plon ziarna

Resztki mogą w pełni zastąpić obornik

Resztki pożniwne kukurydzy są bogatym źródłem składników pokarmowych. Materia organiczna pozostawiona po zbiorze tej rośliny na ziarno jest nieoceniona dla gleby i upraw następczych. Stosunek ziarna do plonu słomy w przypadku kukurydzy na ziarno to nawet 1:2, aczkolwiek zazwyczaj przyjmuje się bilans na poziomie maksymalnie 1:1,5. Tak więc przy plonie ziarna na poziomie 10t/ha na polu pozostaje nawet 15 - 20 t słomy. Są to ilości nawet czterokrotnie wyższe niż przy zbiorze tej rośliny na kiszonkę, gdzie na polu pozostaje maksymalnie około 5 t resztek.

Zwróćmy zatem uwagę, że przy odpowiednim zagospodarowaniu słomy kukurydzianej możemy wprowadzić na pole ilość składników zbliżoną do tej jaką podajemy wraz z obornikiem.

Resztki pożniwne kukurydzy są szczególnie bogate w azot, fosfor oraz potas. Oczywiście resztki składają się z różnych części roślin, które w odmiennym stopniu gromadziły zasoby podczas wegetacji - tu wyróżnić trzeba liście (tak właściwe, jak i okrywające kolbę), łodygi czy rdzenie kolby.

Dużo potasu już w uprawie następczej

Resztki po kukurydzy są bardzo bogatym źródłem potasu. Szacunkowo w każdej tonie pozostaje nawet 12 - 20 kg K. To oznacza, że przy np. 15 t resztek na każdym hektarze do gleby możemy wprowadzić 180 - 300 kg potasu. Pamiętajmy jednak, że mineralizacja resztek nie jest natychmiastowa i trwa do 3-4 lat. Przy czym w przypadku potasu około 50% tego składnika będzie dostępne w drugim roku, czyli pod uprawę następcza. Jest to bardzo istotna ilość wpływająca na ogólny bilans nawożenia.

W przypadku azotu oraz fosforu w pierwszym roku dostępne będzie maksymalnie 25% obu tych składników. Szacuje się, że tona resztek pożniwnych zawiera około 10 - 12 kg N oraz do 3 kg P. Tak więc przy ilości 15 t resztek pożniwnych do gleby możemy wprowadzić do 180 kg azotu oraz do 45 kg fosforu. Uprawa następcza będzie mogła w takim układzie skorzystać z 45 kg N oraz około 10 kg P. Niższa ilość fosforu w resztkach pożniwnych związana jest z tym, że składnik ten w największej ilości gromadzony jest w ziarnie, które na polu nie pozostaje.

Pierwszy etap odpowiedniego zagospodarowania resztek pożniwnych odbywa się jeszcze na etapie zbiorów. Wiele zależy tu od kombajnu i jakości rozdrobnienia pozostawianych resztek. Dodatkowo pozostawione fragmenty łodygi nie powinny być zbyt wysokie - maksymalna wysokość ścierniska najlepiej by nie była wyższa niż 15 - 20 cm. Natomiast same resztki powinny być pocięte na dość drobne kawałki, tj. 5 - 8 cm.

Pocięcie resztek jest koniecznością

Najlepiej z rozdrobnieniem resztek poradzi sobie z reguły mulczer, natomiast jeśli nim nie dysponujemy to oczywiście brona talerzowa. Pomysł przygotowania stanowiska pod np. pszenicę na tzw. "razówę" - poprzez wykonanie bezpośrednio po zbiorze orki z pominięciem innych prac uprawowych - nie jest najlepszy. Pomijając aspekt czysto praktyczny - pług będzie się zazwyczaj zapychał poprzez duże zagęszczenie masy na polu - pominięcie mulczowania czy talerzowania powoduje brak pocięcia pozostawionych resztek. W takiej sytuacji mineralizacja ich jest niepełna i wolniejsza.

Dodajmy, że optymalizacja mineralizacji to oprócz odpowiedniego pocięcia oraz wilgotności gleby także optymalny stosunek węgla do azotu (C:N). Ten w resztkach pożniwnych szacowany jest na 40 - 60:1, podczas gdy pożądany byłby na poziomie maksymalnie 20:1. W praktyce więc mamy dużo węgla, który stanowi pożywkę dla pożytecznych mikroorganizmów, aczkolwiek problemem jest niska proporcja azotu w stosunku do wspomnianego węgla. Mikroorganizmy zaczną więc korzystać z dostępnego w glebie azotu pomniejszając przez to dostępność tego składnika dla uprawy następczej. Można więc podać azot ( do 40 kg N/ha). Można także podać wyspecjalizowane produkty optymalizujące rozkład resztek pożniwnych oraz zawężające stosunek C:N.

Niemniej podstawą jest odpowiednie rozdrobnienie i wymieszanie z glebą. Pocięcie słomy kukurydzianej dodatkowo niszczy siedliska omacnicy prosowianki co jest niepodważalnym atutem tego zabiegu - wszak w praktyce zwalczanie omacnicy odbywa się głownie poprzez odpowiednie zabiegi agrotechniczne.