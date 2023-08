W tym roku gospodarstwa korzystające z dopłat bezpośrednich muszą dostosować się do normy GAEC 6. Najwyższy czas zaplanować ten wymóg, gdyż dla wielu gospodarstw oznacza to wprowadzenie kilku modyfikacji od standardowych działań. Możliwości jest wiele, warto wybrać najlepsze dla gospodarstwa rozwiązania.

Norma GAEC 6 nakłada obowiązek utrzymania okrywy ochronnej gleby od 1 listopada do 15 lutego kolejnego roku na powierzchni stanowiącej co najmniej 80% gruntów ornych wchodzących w skład gospodarstwa.

Wymóg normy może być spełniony poprzez utrzymanie okrywy glebowej w formie zarówno okrywy roślinnej (uprawy ozime, trawy na gruntach ornych, międzyplony ozime, samosiewy zebranej uprawy), jak i poprzez pozostawienie ścierniska, resztek pożniwnych lub mulczu.

Oczywiście najłatwiej jest spełnić wymóg siejąc oziminy (zboża, rzepak). Czasem można dodatkowo zamienić formy jare na ozime. Na przykład próbować zasiać groch ozimy, owies ozimy czy cebulę ozimą. Wszystkie te gatunki bywają jednak ryzykowne jeśli chodzi o przezimowanie.

Gospodarstwa, które wykonywały orkę zimową na areale większym niż 20% GO muszą się zastanowić jak dopełnić tego wymogu. Można to realizować na kilka sposobów, które trzeba już zaplanować na etapie zagospodarowania ścierniska. Należy bowiem się zastanowić, czy pozostawiać bez ingerencji ściernisko, czy zasiać międzyplon, a może stworzyć mulcz. Normę mogą także realizować pozostawione resztki pożniwne na zimę. Co to oznacza?

- Odnosząc się do resztek pożniwnych, jeżeli z danej uprawy (bez wskazywania od strony przepisów z jakiej) takie resztki pozostaną na polu widoczne i utrzymane w ww. wymaganym okresie, należy przyjąć, że spełniony zostanie wymóg okrywy glebowej. Zgodnie z tym, uprawa pożniwna może być wykonana, o ile zostanie zachowana powyższa zasada. Jednakże należy pamiętać, że spełnienie wymogu okrywy glebowej może być ostatecznie przedmiotem oceny inspektora ARiMR podczas kontroli na miejscu- poinformował rzecznik prasowy MRiRW.

Pytanie jakie się pojawia to ile tych resztek pożniwnych musi pozostać, aby norma była spełniona. Można znaleźć taką interpretację, że jeśli resztki pożniwne, słoma, mulcz pokrywa 30 % pola to warunek będzie spełniony.

Co ważne jak podano wyżej, nie jest to ważne z jakiej uprawy pochodzą resztki, może to być wymieszana słoma z glebą (przy okazji realizacji eskochematu), zmulczowany międzylplon (także dopuszczalne działanie w ramach ekoschematu) czy pozostawienie resztek pozbiorowych po uprawie buraka cukrowego czy innych okopowych.

W przypadku upraw późno schodzących z pola oczekuję się także zmian w spełnieniu normy GAEC 6. O czy pisaliśmy w poniższej wiadomości:

Ściernisko pozostawione do zimy

Co ciekawe normę GAEC 6 może realizować także pozostawione bez ingerencji ściernisko, na którym rosną samosiewy rośliny uprawnej. Z tym, że nie jest to dobre rozwiązanie pod względem fitosanitarnym. W takim przypadku nie przerywamy biologii wielu szkodników oraz chorób. Na ściernisku rozwijają się chwasty, w tym gatunki wieloletnie (np. perz), które trudno później zwalczać.

Pozostaje problem z kukurydzą

Dobrze, że dopuszcza się mulczowanie i wstępne wymieszanie resztek pożniwnych kukurydzy. Z tym, ze dobra praktyka rolnicza mówi, ze aby skutecznie rozprawić się z omacnicą prosowianką czyli najgroźniejszym szkodnikiem kukurydzy takie zabiegi powinny być zakończone orką zimową, a norma GAEC dopuszcza jej wykonanie na około 20 % powierzchni.

Jeden z rolników pytał w komentarzach:- Oprócz upraw ozimych mam zaplanowane, aby na 31proc. moich gruntów ornych zasiać kukurydzę i teraz pytanie: 20 proc. mogę normalnie zaorać jesienią, a ta reszta 11proc? Co z nimi zrobić? Zaorać nie mogę, bo nie spełnię normy. Orka na wiosnę pod kukurydzę? Słabo to widzę…

I właśnie problem konieczności wykonania orki wiosennej staje się najbardziej kontrowersyjnym działaniem w dobie praktycznie co roku występującej suszy wiosennej.