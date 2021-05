RevyTop – nowość od BASF do ochrony fungicydowej zbóż na zabieg T3

W intensywnej ochronie zbóż od firmy BASF, w zabiegu mającym na celu ochronę fungicydową kłosa, nie mogło zabraknąć nowości. Program ochrony 3-zabiegowej wygląda imponująco, a to dzięki innowacyjnej substancji czynnej – Revysol.

Z rynku wypada coraz więcej substancji czynnych, co nie ułatwia zadania ani koncernom chemicznym, ani rolnikom przy planowaniu strategii ochrony przed grzybami. Firma BASF, jako jedna z nielicznych, intensywnie pracuje nad nowymi produktami i odnosi na tym polu duże sukcesy. Wspomniana wcześniej substancja Revysol pojawiła się na rynku już nieco wcześniej. Proponowana jest do zabiegu fungicydowego T1 w postaci paku handlowego RevyFlex, w którego skład wchodzi Revycare i Flexity. W bieżącym sezonie dostępna jest na zabieg T2, na tzw. liść flagowy w postaci fungicydu Revysky oraz na zabieg T3 do ochrony kłosa.

Nierówna walka z grzybami

Oprócz zmniejszającego się portfolio substancji czynnych przeznaczonych do ochrony fungicydowej, pojawia się jeszcze jeden problem – coraz więcej odporności patogenów na środki, które są dostępne. Największym zagrożeniem dla zbóż w końcowej fazie uprawy są grzyby z rodzaju Fusarium. Porażenie tym patogenem będzie powodowało straty zarówno w ilości, jak i jakości plonu. Metabolitami tych grzybów są niebezpieczne mykotoksyny. Stanowią one zagrożenie dla zdrowia ludzi, a także zwierząt gospodarskich. Pasze przygotowane ze zbóż porażonych w znacznym stopniu przez grzyby Fusarium nie nadają się do skarmiania. Mykotoksyny mogą powodować u zwierząt zatrucia pokarmowe, biegunki, obniżenie wydajności mlecznej, a także nowotwory i wiele innych dolegliwości.

Licho nie śpi

Aby skutecznie chronić uprawy, należy bacznie je obserwować. Duża wilgotność powietrza i niemalże codzienne przelotne opady deszczu oraz temperatury powyżej 12–15°C to idealne warunki dla rozwoju wszystkich patogennych grzybów. Podczas planowania ochrony na zabieg T3 należy zwrócić uwagę na Fusarium oraz rdzę żółtą. Może również dojść do infekcji przez takie choroby jak septorioza paskowana liści oraz plew czy rdza brunatna. Wystąpienie rdzy żółtej może skutkować spadkiem plonów nawet o 40%. Natomiast septoriozy będą uszkadzały liście lub plewki, w których to zachodzą procesy asymilacyjne i co za tym idzie – budowanie plonu.

Jak działać to tylko skutecznie

Aby skutecznie chronić swoje plony, należy dbać o odpowiednią agrotechnikę, płodozmian czy dobór odmian. Niestety przy obecnej presji patogenów takie działania nie są wystarczające. Z pomocą przychodzi firma BASF. Niezawodnie realizując swoją strategię intensywnej ochrony fungicydowej, wprowadziła innowacyjne rozwiązanie do ochrony kłosów na zabieg T3. Jak już wspomniano na wstępie, jest ono oparte na substancji Revysol.

Stosowanie Revysol w ochronie kłosa

Nowy triazol odróżnia się od pozostałych triazoli tym, że jako jedyny na rynku posiada grupę izoprapanolową. Takie rozwiązanie pozwala mu na 100-krotnie lepsze wczepienie się w patogen i skuteczne wyniszczenie. Dzięki temu skutecznie walczymy z Fusarium, a w ziarnie nie porażonym tym grzybem nie stwierdza się obecności mykotoksyny. Produkt jest sprzedawany pod nazwą RevyTop i jest to pak, w składzie którego znajdziemy dwa produkty. SULKY z substancją czynną Revysol i SIMVERIS z metkonazolem. Są one przeznaczone do ochrony kłosa jako zabieg zapobiegawczy, interwencyjny i wyniszczający. Zalecenia dawek do stosowania to 0,5 l/ha dla SULKY i 1,0 l/ha dla SIMVERIS. Uprawy, w jakich można je stosować, to: zboża ozime – pszenica, pszenżyto i jęczmień, a także pszenica jara. Nieocenionymi zaletami produktu jest, oprócz 100-krotnie lepszego wiązania się z patogenem, możliwość lepszego zarządzania czasem oraz niezależność od pogody. Preparat ma 4-krotnie wyższą odporność na promieniowanie UV.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.