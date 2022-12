Konkretnie jeden z wykładów konferencji Farmera będzie brzmiał „Seed Selector od Syngenta - jak narzędzia digital mogą wpłynąć na optymalizację plonów?”. Właśnie na temat doboru odpowiedniej odmiany do stanowiska i pomocy w postaci wykorzystania najnowszych narzędzi cyfrowych opowie 10 stycznia w Barczyznie w Wielkopolsce Wojciech Łączny, menedżer ds. technicznych w uprawie kukurydzy i słonecznika z Syngenta Polska. Jego prelekcja rozpocznie się o godzinie 11:50.

Już teraz zapraszamy do rejestracji i zapoznania się ze szczegółową agendą wydarzenia!

- Terminy rolnictwo cyfrowe oraz rolnictwo precyzyjne wydają się być zarezerwowane tylko dla dużych i wysoko rozwiniętych gospodarstw nie jest to do końca prawdą. Dzięki ciągłemu rozwojowi i prowadzonym badaniom rolnictwo precyzyjne staje się coraz bardziej powszechne i dostępne nawet dla najmniejszego rolnika. W wielu wypadkach rolnik prowadzi swoje gospodarstwo zgodnie z założeniami rolnictwa cyfrowego nie do końca zdając sobie z tego sprawę – mówi nam Wojciech Łączny.