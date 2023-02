Rolnictwo cyfrowe to już nie przyszłość, ale teraźniejszość. I nie dotyczy ono tzw. dużych rolników, ale również i tych gospodarujących na mniejszym areale. Dlatego warto się z nim zaprzyjaźnić i poznać jego możliwości.

O jednej z takich możliwości będzie mowa podczas regionalnych konferencji Farmera „Kierunek Innowacja. Tematem wystąpienie przedstawicieli firmy Syngenta Polska będzie „Seed Selector od Syngenta - jak narzędzia digital mogą wpłynąć na optymalizację plonów?”.

Na czym polega rolnictwo cyfrowe?

- Rolnictwo cyfrowe to technologie, które umożliwiają rolnikom bardziej efektywne i zrównoważone uprawianie roli. W ramach tych technologii mamy między innymi aplikacje do zarządzania gospodarstwem rolnym pozwalajcie na gromadzenie i analizowanie danych, co umożliwia uzyskanie bardziej dokładnych informacji o stanie upraw i podejmowanie bardziej trafnych decyzji dotyczących prowadzenia gospodarstwa rolnego oraz samej uprawy – mówi nam Tomasz Cichocki, specjalista ds. rolnictwa cyfrowego, Syngenta. Powie on o tym więcej w Sitańcu pod Zamościem.

Kolejnymi technologiami rolnictwa cyfrowego jest tematyka maszyn rolniczych i systemy automatycznego sterowania oparte na sygnale GPS, umożliwiające wyznaczanie i pomiar dokładnej ścieżki maszyn, co zapewnia bardziej efektywne wykorzystanie maszyn oraz środków produkcji.

- To nie wszystko, co obecnie znajduje się w ofercie technologii rolnictwa cyfrowego, do kolejnych należy aplikacja dokonujące rekomendacji wyboru odpowiedniej odmiany kukurydzy, która jest kolejnym narzędziem, które pomaga w optymalizacji plonów. Na podstawie danych o warunkach klimatycznych i strukturze gleby, aplikacja ta sugeruje najlepszą odmianę kukurydzy do uprawy, co zwiększa szanse na uzyskanie wysokich plonów – podkreśla Cichocki.

Jak wybrać odmianę?

Jak dodał Tomasz Cichocki, wykorzystanie elementów rolnictwa precyzyjnego pozwala rolnikom na bardziej efektywne i zrównoważone uprawianie roli, co przekłada się na większą wydajność, optymalizację plonów i zmniejsza poniesione koszty.

- Warto pamiętać, że choć rolnictwo precyzyjne jest coraz bardziej popularne, nadal wymaga ono dużej wiedzy i doświadczenia, aby być skutecznie stosowane. Dlatego zapraszamy Państwa na nasze kolejne spotkanie, gdzie będą mogli Państwo dowiedzieć się więcej o naszym nowym narzędziu jakim jest aplikacja Seed Selector od Syngenta – podkreślił Tomasz Cichocki.

Zapraszamy na konferencję Farmera! Udział dla rolników jest bezpłatny. Zachęcamy do rejestracji!

- Gniew (woj. pomorskie) - 15 lutego 2023 r.

- Sitaniec k. Zamościa (woj. lubelskie) - 22 lutego 2023 r.