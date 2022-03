Rolnictwo precyzyjne dla każdego – aplikacja OneSoil od teraz dostępna jest w języku polskim

Bezpłatna aplikacja OneSoil dla rolnictwa precyzyjnego pojawiła się w polskiej wersji językowej. Pozwoli to rolnikom, agronomom i firmom rolniczym w bezpłatnym zarządzaniu polami: zdalnie śledzić rozwój upraw za pomocą wskaźnika wegetacji NDVI, obliczać normy dla różnicowego siewu i nawożenia, a także planować płodozmian i zbiór plonów.

Obecnie aplikacje OneSoil wykorzystuje ponad 330 000 rolników ze 182 krajów. Łączna powierzchnia pól, które są śledzone przez agronomów w aplikacji, wynosi 120 mln ha. Głównymi rynkami, na których obecna jest firma, są Brazylia, Argentyna, i Europa Wschodnia.

Liczba polskich rolników w OneSoil stale rośnie, a niemal połowa użytkowników z Polski pochodzi z województwa mazowieckiego. «Na temat OneSoil przeczytałem w prasie i bardzo zaciekawił mnie temat monitorowania stanu plantacji na odległość, — mówi Paweł Augustyn, doradca rolniczy z gminy Ozimek w tym i jeden z polskich użytkowników OneSoil. — Na co dzień jestem zarówno przedstawicielem handlowym, który zaopatruje gospodarstwa w środki do produkcji, jak i często doradca rolniczy, który pomaga w rozwiązywaniu problemów związanych z uprawą roślin. Zaczynam dopiero swoją przygodę z Państwa aplikacją, jednak już widzę, że dostarcza ona pierwszych ogólnych informacji na temat stanu plantacji i pomaga określić, jaka jest jakość wschodów na dany dzień».

Około tysiąca polskich rolników już dodało do aplikacji OneSoil pola o łącznej powierzchni 120 000 ha. OneSoil oferuje zarówno aplikację mobilną, jak i internetową. Aplikacja mobilna pozwala na zdalne monitorowanie pól i wyszukiwanie obszarów problematycznych, a aplikacja internetowa umożliwia tworzenie map zmiennych, dawek wysiewu i nawożenia.

Jesienią 2021 roku firma otworzyła biuro w Warszawie i aktywnie zatrudnia lokalnych ekspertów. Kierownictwo firmy ma nadzieję, że pojawienie się OneSoil w Polsce stanie się początkiem współpracy z polskimi rolnikami i gospodarstwami rolnymi, które chcą poznać lepiej, najbardziej perspektywiczną gałąź współczesnej uprawy roli — rolnictwo precyzyjne. "Współpracujemy z rolnikami i gospodarstwami, aby zrozumieć potrzeby użytkowników i testować nasze technologie w warunkach polowych. Mamy nadzieję, że w Polsce także uda się nam znaleźć przyjaciół i partnerów. OneSoil chce pomagać w przejściu na nowe technologie na tak ważnym rynku, jakim jest Polska" — powiedział Morten Schmidt, CEO OneSoil.

Uwaga!

OneSoil poszukuje polskich rolników, którzy chcą przeprowadzić badania polowe nad zmienną dawką wysiewu i nawożenia. Mamy w tym 10-letnie doświadczenie i chętnie pomożemy. Chętnie spotkamy się również z każdym, kto chce dowiedzieć się więcej o naszych aplikacjach i technologiach. Prosimy o kontakt pod adresem care@onesoil.ai.

O firmie

OneSoil to szwajcarska firma która opracowywuje aplikację dla rolnictwa precyzyjnego, zbudowaną na analizie zdjęć satelitarnych i algorytmach uczenia maszynowego. Algorytmy przetwarzania danych firmy umożliwiają natychmiastowy dostęp do informacji o terenie, dzięki czemu jest to istotne źródło danych dla wielu firm, organizacji non-profit, naukowców i organizacji międzynarodowych. Jesienią 2021 roku firma OneSoil otworzyła biuro w Warszawie.