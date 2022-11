Podczas niedawnego spotkania dotyczącego rolnictwa regeneratywnego w rezydencji ambasadora Królestwa Danii, mieliśmy okazję wysłuchać prelekcję Marcina Adamczyka, specjalisty ds. rozwoju portalu Agronomist z banku BNP Paribas. Punktem wyjścia była ankieta przeprowadzona na zlecenie banku wśród rolników.

Jak zaznaczył na wstępie Marcin Adamczyk, polskie rolnictwo już teraz musi się mierzyć z problemem wzrostu temperatury i degradacji gleb. Podkreślił, że nie możemy tłumaczyć się sami przed sobą, że rozwiązania tego problemu będą szukać nasze dzieci, bo to my musimy im zostawić ziemię zdatną do życia. Za przyszłościowe rozwiązanie uważa rolnictwo węglowe, które pozwoli ograniczyć negatywny wpływ człowieka na środowisko, przy jednoczesnej produkcji wysokiej jakości żywności.

Czym jest rolnictwo regeneratywne

- Zadaliśmy rolnikom kilkadziesiąt pytań związanych z rolnictwem regeneratywnym. Dla państwa, którzy mają styczność z tym tematem, odpowiedzi nie będą zaskoczeniem, natomiast potwierdzają to, w jakim jesteśmy miejscu jeśli chodzi o rozwój tej tematyki w Polsce. Na pytanie, czy rolnicy wiedzą, czym jest rolnictwo regeneratywne, 40 proc. ankietowanych nie umiało udzielić odpowiedzi. Widzimy taką zależność, że im większy areał upraw, tym ta świadomość jest większa. Dla mnie zaskoczeniem było, że wartością graniczną jest aż 100 hektarów, bo wydawało mi się, że rolnicy, którzy mają około 50-60 hektarów, będą już świadomi – mówi Adamczyk.

Dodaje również, że w odpowiedziach na pytanie, na czym polega rolnictwo regeneratywne, przeważają kwestie związane z ochroną środowiska, ochroną gleb, redukcją emisji zanieczyszczeń. Natomiast zazwyczaj rolnicy nie wskazywali prowadzenia do wyższej jakości produktów czy wytwarzania zdrowej żywności. Marcin Adamczyk wyjaśnia, że ta niewiedza wynika przede wszystkim z braku dostępu do rzetelnej informacji. Potwiedzili to sami rolnicy, z których 56 proc. wskazało, że nie mają dostępu do sprawdzonej wiedzy, która wyjaśniła by im, jak mogą prowadzić produkcję w sposób regeneratywny, w jaki sposób dokonać transformacji, z czym to się wiąże czy jakie będą efekty finalne. Aż 28 proc. badanych w ogóle nie szuka takich informacji.

Przejście na rolnictwo regeneratywne

- Na pytanie, czy jesteś zainteresowany przejściem na rolnictwo regeneratywne, aż 65 proc. ankietowanych odpowiedziało, że nie jest zainteresowanych. Zazwyczaj powodem jest typowa polska mentalność, czyli nie, bo nie. Bo tak robił mój ojciec, bo tak robił mój dziadek, czyli tak jest dobrze. W związku z tym, wydaje mi się, że konieczna jest duża praca ze strony zarówno instytucji doradztwa rolniczego, jak również organizacji pozarządowych. Znam takie przypadki wśród znajomych, którym ojciec teoretycznie przekazał gospodsrtwo, ale gdy powiedzieli mu, że chcą przejść na rolnictwo regeneratywne, to był stanowczy sprzeciw. Jest taka bariera mentalna wśród polskich rolników – mówi Adamczyk.

Wskazuje również, że 30 proc. badanych jest zainteresowanych przejściem na rolnictwo regeneratywne, jeśli nie będzie to wymagało dodatkowych kosztów. Podkreśla też, że rolnicy często sami nie są świadomi, że ich sposób prowadzenia gospodarstwa przynajmniej częściowo wpisuje się w założenia rolnictwa regeneratywnego, a dopiero zagłębiając się w szczegóły uświadamiają sobie, ze uprawiają bezorkowo, bilansują nawożenie, wapnują gleby, sieją międzyplony i wcale nie muszą ponosić dodatkowych kosztów.